Думаете, Красная площадь ничем вас не удивит? Ещё как! На нашем маршруте будут загадки, неожиданные факты и настоящее приключение.
Вы увидите каменный цветок и выясните, что охраняют английские львы и почему однажды это место стало аэродромом. А ещё — где загадать желание, чтобы наверняка сбылось.
Описание экскурсии
10 точек маршрута:
- собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву — прекрасный каменный цветок
- Спасская башня — та, что «символ Кремля, это — визитка России!»
- Лобное место — древний памятник с насыщенной историей и множеством мифов
- памятник Минину и Пожарскому — первый в Москве, поставленный не в честь государя, а в честь народных героев
- ГУМ — город в городе
- Казанский собор, возведённый в память о победе над поляками
- Государственный исторический музей — крупнейший в России
- Монетный двор, где чеканили новые русские монеты круглой формы
- Воскресенские ворота, они же Неглинные, Львиные, Иверские
- Нулевой километр — «Начинается земля, как известно, от Кремля….»
Вы узнаете:
- где на Красной площади жили павлины и был первый московский зоопарк
- сохранилась трибуна, с которой зачитывали царские указы
- москвичи загадывают желания, которые сбываются
- и многое другое!
Организационные детали
- Программа подходит максимум для 5 детей и 5 взрослых
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от мероприятий на площади
- Возьмите с собой перекус
- По пути будет возможность зайти в туалет
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и напишите вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 438 туристов
Я аккредитованный гид по Москве. Люблю свой город, его шумные площади и тихие переулочки. Люблю наблюдать, как меняется город, как растёт и развивается, как многовековая история уживается в гармонии с современностью и прогрессом. Обо всём этом и многом другом я обязательно вам расскажу!
