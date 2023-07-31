Погулять по старинному району Москвы под аккомпанемент произведений русских и европейских классиков
Вы пройдёте по следам великих классиков, послушаете их произведения и откроете для себя секретные места, о которых точно не знали раньше.
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Описание
Что вас ожидает
Неизведанные места
Мы пройдём от Кропоткинской до Арбата по следам актёров, поэтов и писателей русской и европейской классики: Миронова, Ширвиндта, Юрского, Пушкина, Шекспира, Пастернака, Блока. Я покажу вам дворик Окуджавы, домики Маргариты (да, именно домики), ЗАГС Есенина и секретные места, известные только мне как местному жителю.
Ожившие истории
Вы узнаете подробности об удивительном историческом районе «из первых уст». Откроете для себя множество историй о людях, которые формировали и формируют особенную атмосферу Арбата. И все эти образы оживут на ваших глазах под аккомпанемент стихов и прозы в исполнении драматического артиста, выпускника Щукинского театрального училища Алексея Казакова. Такого уникального действа вы больше не увидите нигде — это настоящий уличный театр под открытым небом в волшебной старинной Москвe!
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле павильона станции метро Кропоткинская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.