Один талант хорошо, а два — гораздо лучше! Вы не просто прогуляетесь по арбатским дворикам, а с головой погрузитесь в атмосферу моего родного района благодаря творческому вмешательству актёра Алексея Казакова. Вы пройдёте по следам великих классиков, послушаете их произведения и откроете для себя секретные места, о которых точно не знали раньше.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Неизведанные места

Мы пройдём от Кропоткинской до Арбата по следам актёров, поэтов и писателей русской и европейской классики: Миронова, Ширвиндта, Юрского, Пушкина, Шекспира, Пастернака, Блока. Я покажу вам дворик Окуджавы, домики Маргариты (да, именно домики), ЗАГС Есенина и секретные места, известные только мне как местному жителю.

Ожившие истории

Вы узнаете подробности об удивительном историческом районе «из первых уст». Откроете для себя множество историй о людях, которые формировали и формируют особенную атмосферу Арбата. И все эти образы оживут на ваших глазах под аккомпанемент стихов и прозы в исполнении драматического артиста, выпускника Щукинского театрального училища Алексея Казакова. Такого уникального действа вы больше не увидите нигде — это настоящий уличный театр под открытым небом в волшебной старинной Москвe!

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.