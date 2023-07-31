Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором и актёром

Погулять по старинному району Москвы под аккомпанемент произведений русских и европейских классиков

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Один талант хорошо, а два — гораздо лучше! Вы не просто прогуляетесь по арбатским дворикам, а с головой погрузитесь в атмосферу моего родного района благодаря творческому вмешательству актёра Алексея Казакова.

Вы пройдёте по следам великих классиков, послушаете их произведения и откроете для себя секретные места, о которых точно не знали раньше.
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором и актёром
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором и актёром
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором и актёром
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором и актёром
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором и актёром
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором и актёром
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором и актёром
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором и актёром
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором и актёром
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором и актёром
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором и актёром
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Неизведанные места

Мы пройдём от Кропоткинской до Арбата по следам актёров, поэтов и писателей русской и европейской классики: Миронова, Ширвиндта, Юрского, Пушкина, Шекспира, Пастернака, Блока. Я покажу вам дворик Окуджавы, домики Маргариты (да, именно домики), ЗАГС Есенина и секретные места, известные только мне как местному жителю.

Ожившие истории

Вы узнаете подробности об удивительном историческом районе «из первых уст». Откроете для себя множество историй о людях, которые формировали и формируют особенную атмосферу Арбата. И все эти образы оживут на ваших глазах под аккомпанемент стихов и прозы в исполнении драматического артиста, выпускника Щукинского театрального училища Алексея Казакова. Такого уникального действа вы больше не увидите нигде — это настоящий уличный театр под открытым небом в волшебной старинной Москвe!

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле павильона станции метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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