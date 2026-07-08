Площади и улочки исторического центра Москвы — это огромная шкатулка с секретом.
Что на самом деле происходило на Лобном месте? Каково тайное значение советского зиккурата — Мавзолея? Для чего нужны мерлоны— «ласточкины хвосты» Кремлевской стены? На обзорной экскурсии по Красной площади мы раскроем все тайны Боровицкого холма.
Что на самом деле происходило на Лобном месте? Каково тайное значение советского зиккурата — Мавзолея? Для чего нужны мерлоны— «ласточкины хвосты» Кремлевской стены? На обзорной экскурсии по Красной площади мы раскроем все тайны Боровицкого холма.
Описание экскурсии
Погружение в тайны Боровицкого холма Красная площадь — визитная карточка столицы: прекрасная, всегда оживленная, просторная. Но улочки исторического центра Москвы скрывают множество загадок и тайн. Красная площадь — словно огромная шкатулка с секретом. На двухчасовой экскурсии мы вместе откроем непростые замки и печати Боровицкого «ларца». Что мы узнаем:
Зачем белокаменный Храм Василия Блаженного раскрашен под кирпич • Каково назначение мерлонов — «ласточкиных хвостов» Кремлевской стены • Что на самом деле происходило на Лобном месте • Почему кремлевские Куранты остановились в октябре 2017 года • Какая дурная примета предсказала Наполеону крах русского похода • Каково тайное значение советского зиккурата — Мавзолея Окрестности Кремля пропитаны историей: от Юрия Долгорукого и Ивана Грозного до Ленина, Сталина и наших дней. Знакомые нам памятники — молчаливые свидетели череды и счастливых, и трагических событий. Лишь немногие площади в мире объединяют в одном пространстве постройки с XV по XX век: оборонительные стены и башни, соборы, музеи, некрополь с мавзолеем и роскошный торговый центр. И у всех свое особое прошлое, свои тайны и символика. Для кого этот тур? Для продвинутых и любознательных, тех, кто много знает и о многом спрашивает. Шаг за шагом я открою Вам свою частную коллекцию невероятных, волнующих историй.
ежедневно, начало в интервале с 11:00 до 19:00 часов
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александровский сад
- Манежная площадь: первое здание МГУ, отель "Националь", Исторический музей, "нулевой" километр, Вознесенские ворота, Иверская часовня
- Красная площадь: Монетный двор, Казанский собор, ГУМ, мавзолей Ленина, стены и башни Кремля, Лобное место, Храм Василия Блаженного, Гостиный двор
Что включено
- В подарок великолепные фото с наилучшего ракурса, на профессиональную камеру и Ваш смартфон.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход из м. Библиотека им. Ленина у библиотеки
Завершение: Москворецкий мост
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, начало в интервале с 11:00 до 19:00 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хорошая экскурсия с потрясающим гидом Майей! Интересно, живо и с юмором! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
e
Спасибо Светлане за прекрасно проведенное время! Столько нового и интересного узнали во время этой прогулки, и все это в увлекательных рассказах Светланы звучало как живая история. А какие она стихи
Вам был полезен этот отзыв?
K
Экскурсия очень интересная, Светлана очень увлеченно обо всем рассказывает. Думаю, что экскурсия будет интересна тем, кто уже имеет представление о Кремле и Красной площади и хотел бы узнать больше.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Экскурсия очень интересная, Светлана очень увлеченно обо всем рассказывает. Думаю, что экскурсия будет интересна тем, кто уже имеет представление о Кремле и Красной площади и хотел бы узнать больше.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсовод знающая женщина. Экскурсия была насыщена массой исторической информации и разбавлена нотками поэзии) Провела с нами даже больше времени, чем планировалось.
Вам был полезен этот отзыв?
П
Замечательная экскурсия с профессиональным историком. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Тайны Боровицкого холма: какие секреты хранит Красная площадь?»
Квест
до 7 чел.
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей 7-15 лет
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Начало: Около Кутафьей башни
11 авг в 11:00
12 авг в 17:00
от 7500 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
60 секретов Красной площади за 60 минут
Экспресс-экскурсия по главной площади страны
Начало: На Манежной площади
Завтра в 16:45
14 авг в 16:45
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Детская квест-экскурсия по Красной площади
Кто жил возле Кремля, где появился первый московский памятник и какой была Спасская башня без звезды
Начало: У памятника Жукову
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Билеты
Красная площадь для взрослых и детей
Красная площадь - сердце Москвы. Откройте её тайны: от башен Кремля до истории ГУМа. Узнайте, как Наполеон хотел увезти храм Василия Блаженного
Начало: На Манежной площади
16 авг в 10:30
22 авг в 10:30
от 9700 ₽ за всё до 6 чел.
-10%
5220 ₽ за экскурсию