Погружение в тайны Боровицкого холма Красная площадь — визитная карточка столицы: прекрасная, всегда оживленная, просторная. Но улочки исторического центра Москвы скрывают множество загадок и тайн. Красная площадь — словно огромная шкатулка с секретом. На двухчасовой экскурсии мы вместе откроем непростые замки и печати Боровицкого «ларца». Что мы узнаем:

Зачем белокаменный Храм Василия Блаженного раскрашен под кирпич • Каково назначение мерлонов — «ласточкиных хвостов» Кремлевской стены • Что на самом деле происходило на Лобном месте • Почему кремлевские Куранты остановились в октябре 2017 года • Какая дурная примета предсказала Наполеону крах русского похода • Каково тайное значение советского зиккурата — Мавзолея Окрестности Кремля пропитаны историей: от Юрия Долгорукого и Ивана Грозного до Ленина, Сталина и наших дней. Знакомые нам памятники — молчаливые свидетели череды и счастливых, и трагических событий. Лишь немногие площади в мире объединяют в одном пространстве постройки с XV по XX век: оборонительные стены и башни, соборы, музеи, некрополь с мавзолеем и роскошный торговый центр. И у всех свое особое прошлое, свои тайны и символика. Для кого этот тур? Для продвинутых и любознательных, тех, кто много знает и о многом спрашивает. Шаг за шагом я открою Вам свою частную коллекцию невероятных, волнующих историй.