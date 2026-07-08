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Тайны Боровицкого холма: какие секреты хранит Красная площадь?

Индивидуальная экскурсия по истории и культуре Москвы
Площади и улочки исторического центра Москвы — это огромная шкатулка с секретом.

Что на самом деле происходило на Лобном месте? Каково тайное значение советского зиккурата — Мавзолея? Для чего нужны мерлоны— «ласточкины хвосты» Кремлевской стены? На обзорной экскурсии по Красной площади мы раскроем все тайны Боровицкого холма.
5
6 отзывов
Тайны Боровицкого холма: какие секреты хранит Красная площадь?
Тайны Боровицкого холма: какие секреты хранит Красная площадь?
Тайны Боровицкого холма: какие секреты хранит Красная площадь?

Описание экскурсии

Погружение в тайны Боровицкого холма Красная площадь — визитная карточка столицы: прекрасная, всегда оживленная, просторная. Но улочки исторического центра Москвы скрывают множество загадок и тайн. Красная площадь — словно огромная шкатулка с секретом. На двухчасовой экскурсии мы вместе откроем непростые замки и печати Боровицкого «ларца». Что мы узнаем:
Зачем белокаменный Храм Василия Блаженного раскрашен под кирпич • Каково назначение мерлонов — «ласточкиных хвостов» Кремлевской стены • Что на самом деле происходило на Лобном месте • Почему кремлевские Куранты остановились в октябре 2017 года • Какая дурная примета предсказала Наполеону крах русского похода • Каково тайное значение советского зиккурата — Мавзолея Окрестности Кремля пропитаны историей: от Юрия Долгорукого и Ивана Грозного до Ленина, Сталина и наших дней. Знакомые нам памятники — молчаливые свидетели череды и счастливых, и трагических событий. Лишь немногие площади в мире объединяют в одном пространстве постройки с XV по XX век: оборонительные стены и башни, соборы, музеи, некрополь с мавзолеем и роскошный торговый центр. И у всех свое особое прошлое, свои тайны и символика. Для кого этот тур? Для продвинутых и любознательных, тех, кто много знает и о многом спрашивает. Шаг за шагом я открою Вам свою частную коллекцию невероятных, волнующих историй.

ежедневно, начало в интервале с 11:00 до 19:00 часов

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Александровский сад
  • Манежная площадь: первое здание МГУ, отель "Националь", Исторический музей, "нулевой" километр, Вознесенские ворота, Иверская часовня
  • Красная площадь: Монетный двор, Казанский собор, ГУМ, мавзолей Ленина, стены и башни Кремля, Лобное место, Храм Василия Блаженного, Гостиный двор
Что включено
  • В подарок великолепные фото с наилучшего ракурса, на профессиональную камеру и Ваш смартфон.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход из м. Библиотека им. Ленина у библиотеки
Завершение: Москворецкий мост
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, начало в интервале с 11:00 до 19:00 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
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1
Е
Хорошая экскурсия с потрясающим гидом Майей! Интересно, живо и с юмором! Рекомендую!
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e
Спасибо Светлане за прекрасно проведенное время! Столько нового и интересного узнали во время этой прогулки, и все это в увлекательных рассказах Светланы звучало как живая история. А какие она стихи
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читала, связанные с историей старой Москвы! И даже песни были! Мы все коренные москвичи, но к своему стыду, оказалось, слабо знакомы с историей родного города. Экскурсия прошла на одном дыхании, мы даже не заметили, как прошли 3 часа! Открыли для себя много нового.
Надо почаще выбираться на подобные познавательные прогулки.
Спасибо!

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K
Экскурсия очень интересная, Светлана очень увлеченно обо всем рассказывает. Думаю, что экскурсия будет интересна тем, кто уже имеет представление о Кремле и Красной площади и хотел бы узнать больше.
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К
Экскурсия очень интересная, Светлана очень увлеченно обо всем рассказывает. Думаю, что экскурсия будет интересна тем, кто уже имеет представление о Кремле и Красной площади и хотел бы узнать больше.
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А
Экскурсовод знающая женщина. Экскурсия была насыщена массой исторической информации и разбавлена нотками поэзии) Провела с нами даже больше времени, чем планировалось.
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П
Замечательная экскурсия с профессиональным историком. Спасибо
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