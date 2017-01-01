Красная площадь, неизменная визитка России. Знакомая всем с детства, прекрасная, всегда оживленная, просторная, ОТКРЫТАЯ. Вот только это кажущаяся открытость. Площади и улочки исторического центра Москвы – это лишь верхушка айсберга. Или огромная шкатулка с секретом! Вернее, со множеством секретов, загадок и, конечно, сокровищ – сокровищ новых знаний. Давайте вместе откроем непростые замки 🏰 и печати Боровицкого «ларца»!
Почему
окрестности Кремля прямо-таки пропитаны историей 📖, от Юрия Долгорукого и Ивана Грозного до Ленина, Сталина и наших дней. Знакомые нам памятники – молчаливые свидетели череды и счастливых, и трагических событий. Немногие площади в мире объединяют в одном пространстве постройки с XV по XX век: оборонительные стены и башни, соборы, музеи 🖼, некрополь с мавзолеем и роскошный торговый центр. И у всех свое особое прошлое, свои тайны и символика.
Какие
- все-таки кто и когда основал Москву? - ведь с известного всем Юрия Долгорукого просто началась летопись столицы
- зачем белокаменный Храм Василия Блаженного раскрашен под кирпич
- как было наказано вероломство Юрия Долгорукого
- каково назначение мерлонов — «ласточкиных хвостов» Кремлевской стены
- что на самом деле происходило на Лобном месте
- почему кремлевский куранты остановились в октябре 2017 года
- какая дурная примета предсказала Наполеону крах русского похода
- какой еще архитектурный шедевр с драматической судьбой создал автор проекта ГУМа Александр Померанцев
- за что Сталин ругал маршала Буденного после конного парада на Красной площади
- кто удостоился от большевиков памятника рядом с Мининым и Пожарским
- каково тайное значение советского зиккурата - Мавзолея
- что сказал Сталин наркому Кагановичу, настаивавшему на сносе Храма Василия Блаженного
- кто из высоких иностранных гостей Москвы жил вместо 5-звездного отеля в личном шатре на территории Кремля
- какие удивительные клады уже подарил искателям Боровицкий холм и какие еще, предположительно, таятся в его недрах
Для кого этот тур?
Для продвинутых и любознательных, тех, кто много знает и о многом спрашивает. Шаг за шагом я открою Вам свою "частную коллекцию" невероятных, волнующих историй.