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Темна вода в Москве-реке (тайны Боровицкого холма)

Светлана Л.
Светлана Л. – Гид из Москвы
Темна вода в Москве-реке (тайны Боровицкого холма)
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 500 ₽ за экскурсию

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Темна вода в Москве-реке (тайны Боровицкого холма)
Темна вода в Москве-реке (тайны Боровицкого холма)

Что вы увидите

  • Манежная площадь: первое здание МГУ, отель "Националь", Исторический музей, "нулевой" километр, Вознесенские ворота, Иверская часовня.
  • Красная площадь: Монетный двор, Казанский собор, ГУМ, мавзолей Ленина, стены и башни Кремля, Лобное место, Храм Василия Блаженного, Гостиный двор.
  • Москворецкий мост. Софийская набережная. Болотная площадь.
Красная площадь, неизменная визитка России. Знакомая всем с детства, прекрасная, всегда оживленная, просторная, ОТКРЫТАЯ. Вот только это кажущаяся открытость. Площади и улочки исторического центра Москвы – это лишь верхушка айсберга. Или огромная шкатулка с секретом! Вернее, со множеством секретов, загадок и, конечно, сокровищ – сокровищ новых знаний. Давайте вместе откроем непростые замки 🏰 и печати Боровицкого «ларца»!
Почему
окрестности Кремля прямо-таки пропитаны историей 📖, от Юрия Долгорукого и Ивана Грозного до Ленина, Сталина и наших дней. Знакомые нам памятники – молчаливые свидетели череды и счастливых, и трагических событий. Немногие площади в мире объединяют в одном пространстве постройки с XV по XX век: оборонительные стены и башни, соборы, музеи 🖼, некрополь с мавзолеем и роскошный торговый центр. И у всех свое особое прошлое, свои тайны и символика.
Какие
  • все-таки кто и когда основал Москву? - ведь с известного всем Юрия Долгорукого просто началась летопись столицы
  • зачем белокаменный Храм Василия Блаженного раскрашен под кирпич
  • как было наказано вероломство Юрия Долгорукого
  • каково назначение мерлонов — «ласточкиных хвостов» Кремлевской стены
  • что на самом деле происходило на Лобном месте
  • почему кремлевский куранты остановились в октябре 2017 года
  • какая дурная примета предсказала Наполеону крах русского похода
  • какой еще архитектурный шедевр с драматической судьбой создал автор проекта ГУМа Александр Померанцев
  • за что Сталин ругал маршала Буденного после конного парада на Красной площади
  • кто удостоился от большевиков памятника рядом с Мининым и Пожарским
  • каково тайное значение советского зиккурата - Мавзолея
  • что сказал Сталин наркому Кагановичу, настаивавшему на сносе Храма Василия Блаженного
  • кто из высоких иностранных гостей Москвы жил вместо 5-звездного отеля в личном шатре на территории Кремля
  • какие удивительные клады уже подарил искателям Боровицкий холм и какие еще, предположительно, таятся в его недрах
Для кого этот тур?
Для продвинутых и любознательных, тех, кто много знает и о многом спрашивает. Шаг за шагом я открою Вам свою "частную коллекцию" невероятных, волнующих историй.
Что входит
  • Услуги экскурсовода.
  • В подарок великолепные фото с наилучшего ракурса, на профессиональную камеру и Ваш смартфон.
Что не входит
  • Входные билеты в Храм Василия Блаженного (внутренний осмотр возможен опционно, по желанию экскурсантов)
Начало
🚩 Манежная пл, возле памятника маршалу Жукову
Место завершения
🏁 Болотная площадь
Темна вода в Москве-реке (тайны Боровицкого холма)
Темна вода в Москве-реке (тайны Боровицкого холма)
Темна вода в Москве-реке (тайны Боровицкого холма)
Темна вода в Москве-реке (тайны Боровицкого холма)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана Л.
Светлана Л.
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