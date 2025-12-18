Главная царская дорога Москвы погружает в мир новогодних чудес и сказок.
Прогулявшись от Белорусского вокзала до Кремля, вы познакомитесь с основными достопримечательностями, музеями, театрами. Площади Москвы подарят новогоднее настроение, наполнят роскошью, весельем и прекрасным настроением. Отправляйтесь на авторскую экскурсию по новогодней Москве!
Описание экскурсии
Главная царская дорога Москвы погружает в мир новогодних чудес и сказок. Прогулявшись от Белорусского вокзала до Кремля, вы познакомитесь с основными достопримечательностями, музеями, театрами. Вы увидите:
- Пять площадей Москвы: площадь Белорусского вокзала, площадь Маяковского, Пушкинская площадь, Тверская площадь, Манежная площадь.
- Улицы: Тверская-Ямская, Тверская, Камергерский переулок.
- Старый Английский клуб — музей современной истории России, Елисеевский гастроном, здание Московской государственной Думы.
- Отели: Sheraton, the Ritz Carlton, Националь.
• Театры: концертный зал им. П. И. Чайковского, театр Сатиры, МХАТ им. Чехова, театр им. М. Н. Ермоловой. Важная информация:
Желательно взять с собой теплую одежду, удобную обувь, термос с чаем.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Чаепитие на новогодних ярмарках (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва
Завершение: Манежная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Желательно взять с собой теплую одежду
- Удобную обувь
- Термос с чаем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
