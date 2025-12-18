Главная царская дорога Москвы погружает в мир новогодних чудес и сказок. Прогулявшись от Белорусского вокзала до Кремля, вы познакомитесь с основными достопримечательностями, музеями, театрами. Вы увидите:

Пять площадей Москвы: площадь Белорусского вокзала, площадь Маяковского, Пушкинская площадь, Тверская площадь, Манежная площадь.

Улицы: Тверская-Ямская, Тверская, Камергерский переулок.

Старый Английский клуб — музей современной истории России, Елисеевский гастроном, здание Московской государственной Думы.

Отели: Sheraton, the Ritz Carlton, Националь.

• Театры: концертный зал им. П. И. Чайковского, театр Сатиры, МХАТ им. Чехова, театр им. М. Н. Ермоловой. Важная информация:

Желательно взять с собой теплую одежду, удобную обувь, термос с чаем.