Усадьба "Царицыно" - это великолепная старинная архитектура музея и огромный живописный парк 🌳 размещается в архитектурно-парковом ансамбле, предназначавшемся для подмосковной резиденции Екатерины II.

В Музее - Заповеднике Царицыно постоянно обновляются различные экспозиции, посвященные истории 📖 усадьбы: показывают все – от картин до пестрых витражей.

Но усадьба интересна не только своей старинной архитектурой, но и прекрасным парком, полностью подготовленным как к активному, так и к спокойному отдыху. Лесной ландшафт позволяет забыть о шуме и, не покидая пределы города, насладиться всеми прелестями природы.

Экскурсия по музею – заповеднику включает в себя осмотр территории дворцовой части архитектурно – паркового ансамбля с посещением Большого дворца и Хлебного дома