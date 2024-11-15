Добро пожаловать в таинственный особняк Министерства магии! Что ждёт в нём юных волшебников? Иллюзионное шоу, урок в волшебной лаборатории, а после — экзамен в формате квеста. Визуальные эффекты и декорации перенесут детей в настоящую сказку, а игровые задания объединят развлечение и познание нового. Вам остаётся выбрать, чему учиться: фокусам, иллюзиям или тайным шифрам.

Описание мастер-класса

Театр начинается с вешалки — и наш не исключение. С первых минут вы окунётесь в мир волшебства. Всю программу юных учеников будут сопровождать сотрудники Министерства магии — талантливые ведущие и профессиональные актёры, которые любят и умеют общаться с детьми.

Каждый участник получит:

занятие по магическому мастерству (выбирайте 1 из 3 по расписанию)

зачётную книжку

мантию

Расписание занятий — чт, пт:

17:00 — Мастерство волшебника

14:00, 18:00 — Иллюзия

15:00 — Криптография и нумерология

Расписание занятий — сб, вс:

12:00 — Иллюзия

13:00 — Криптография и нумерология

15:00 — Мастерство волшебника

Варианты занятий:

Мастерство волшебника. Юные маги узнают обо всех нюансах исполнения эффектных фокусов, их демонстрации, контроля, а также вариантах модификаций

Юные маги узнают обо всех нюансах исполнения эффектных фокусов, их демонстрации, контроля, а также вариантах модификаций Криптография и нумерология. Юные волшебники не только получат знания о кодах, шифрах, тайных знаках, но и научатся ими пользоваться

Юные волшебники не только получат знания о кодах, шифрах, тайных знаках, но и научатся ими пользоваться Иллюзия. Ученики освоят навыки создания и распознавания оптических иллюзий

После занятия участников ждёт волшебный экзамен в формате квеста. По результатам испытаний каждый получит зачётную книжку, которую может пополнять новыми дисциплинами, осваивая чародейские навыки на других уроках.

Организационные детали