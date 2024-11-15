Добро пожаловать в таинственный особняк Министерства магии! Что ждёт в нём юных волшебников? Иллюзионное шоу, урок в волшебной лаборатории, а после — экзамен в формате квеста.
Визуальные эффекты и декорации перенесут детей в настоящую сказку, а игровые задания объединят развлечение и познание нового. Вам остаётся выбрать, чему учиться: фокусам, иллюзиям или тайным шифрам.
Визуальные эффекты и декорации перенесут детей в настоящую сказку, а игровые задания объединят развлечение и познание нового. Вам остаётся выбрать, чему учиться: фокусам, иллюзиям или тайным шифрам.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00
Описание мастер-класса
Театр начинается с вешалки — и наш не исключение. С первых минут вы окунётесь в мир волшебства. Всю программу юных учеников будут сопровождать сотрудники Министерства магии — талантливые ведущие и профессиональные актёры, которые любят и умеют общаться с детьми.
Каждый участник получит:
- занятие по магическому мастерству (выбирайте 1 из 3 по расписанию)
- зачётную книжку
- мантию
Расписание занятий — чт, пт:
17:00 — Мастерство волшебника
14:00, 18:00 — Иллюзия
15:00 — Криптография и нумерология
Расписание занятий — сб, вс:
12:00 — Иллюзия
13:00 — Криптография и нумерология
15:00 — Мастерство волшебника
Варианты занятий:
- Мастерство волшебника. Юные маги узнают обо всех нюансах исполнения эффектных фокусов, их демонстрации, контроля, а также вариантах модификаций
- Криптография и нумерология. Юные волшебники не только получат знания о кодах, шифрах, тайных знаках, но и научатся ими пользоваться
- Иллюзия. Ученики освоят навыки создания и распознавания оптических иллюзий
После занятия участников ждёт волшебный экзамен в формате квеста. По результатам испытаний каждый получит зачётную книжку, которую может пополнять новыми дисциплинами, осваивая чародейские навыки на других уроках.
Организационные детали
- Программа проводится для детей от 6 до 13 лет. Дети до 6 лет — в сопровождении родителей. Дети постарше могут отправиться на волшебный урок самостоятельно
- Для большего погружения в магию перед занятиями вы можете приобрести ребёнку волшебную палочку — 1200 ₽. Атрибут необязательный, но эффектный
- Занятия проводят ведущие и актёры из нашей команды
в четверг и пятницу в 14:00, 15:00, 17:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 13:00 и 15:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле ст. метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 14:00, 15:00, 17:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Мы представляем развлекательно-познавательный проект, направленный на знакомство с миром волшебных сказок и развитие воображения. Визуальные эффекты и декорации переносят зрителей в настоящую сказку, а разнообразие программы позволяет объединить развитие, образование и развлечение!Задать вопрос
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