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«В поисках Китайгородской Стены... »

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Отправляясь на поиски Китайгородской стены — второго крепостного кольца Москвы, мы с вами откроем для себя начальную и конечную точки хода этого фортификационного сооружения.

Мы пройдём вдоль всей протяженности бывшего городского укрепления, увидим и даже сумеем потрогать сохранившиеся фрагменты грандиозной постройки, в том числе дошедшую до наших дней старинную крепостную башню, посетим Политехнический музей 🖼, и в заключение, перенесемся в будущее, поднявшись на Парящий мост в Зарядье.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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«В поисках Китайгородской Стены... »
«В поисках Китайгородской Стены... »

Что вы увидите

  • Китай-город
  • Политехническиймузей
  • Зарядье
Мы познакомимся с историей 📖 местности внутри этого укрепления, узнаем какие церкви здесь стояли и почему некоторые из них отличались очень необычными наименованиям. Свои секреты нам приоткроют: самая дорогая улица нашего города и загадочное готическое здание-хамелеон…
Мы разберемся в том, откуда началось типографское дело на Руси, выясним, где именно располагались ворота, башни и околовратные часовни Китай-города, и непременно удивимся тому, как сейчас выглядят эти места…
Мы получим представление об истории московского водопровода, приоткроем необыкновенные тайны Политехнического музея, прогуляемся по территории бизнес-центра конца 19-го века, построенного Московским купеческим обществом, и обязательно восхитимся красотой и рациональностью этого архитектурного ансамбля…
А ещё, мы непременно полюбуемся на Москву с Парящего моста в Зарядье и убедимся в том, насколько серьезным оборонительным рубежом было крепостное Китайгородское кольцо Москвы, взобравшись на боевую площадку его стены.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогиды
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Красная площадь, д. 1.
Место завершения
🏁 Парк «Зарядье».
«В поисках Китайгородской Стены... »
«В поисках Китайгородской Стены... »
«В поисках Китайгородской Стены... »
«В поисках Китайгородской Стены... »
«В поисках Китайгородской Стены... »

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
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