Мы познакомимся с историей 📖 местности внутри этого укрепления, узнаем какие церкви здесь стояли и почему некоторые из них отличались очень необычными наименованиям. Свои секреты нам приоткроют: самая дорогая улица нашего города и загадочное готическое здание-хамелеон…

Мы разберемся в том, откуда началось типографское дело на Руси, выясним, где именно располагались ворота, башни и околовратные часовни Китай-города, и непременно удивимся тому, как сейчас выглядят эти места…

Мы получим представление об истории московского водопровода, приоткроем необыкновенные тайны Политехнического музея, прогуляемся по территории бизнес-центра конца 19-го века, построенного Московским купеческим обществом, и обязательно восхитимся красотой и рациональностью этого архитектурного ансамбля…

А ещё, мы непременно полюбуемся на Москву с Парящего моста в Зарядье и убедимся в том, насколько серьезным оборонительным рубежом было крепостное Китайгородское кольцо Москвы, взобравшись на боевую площадку его стены.