В поисках Нового года Отправляемся искать вдохновение. Любой праздник — это целый калейдоскоп эмоций. Для одних это воспоминания, для других возможность попробовать что-то новое. Но все мы похожи — в этот праздник мы хотим улыбаться и чувствовать себя детьми. Мы увидим нарядную Театральную площадь, пройдем мимо новогодних ярмарок, посетим Манежную площадь. И конечно, полюбуемся на Красавицу Красную площадь и заглянем в ГУМ! Вспомним историю праздника, узнаем, что было до елки и как встречали этот праздник в раньше. А также попробуем установить личность Деда Мороза. У Вас обязательно будет возможность сделать самые яркие новогодние фотографии. Важная информация:

Экскурсия проходит на улице. Просьба одеваться тепло и удобно.