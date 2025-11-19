Театр начинается с вешалки, а Новый год с приготовлений.
Что самое главное в подготовке к празднику? Поймать хорошее настроение и ни за что не упустить его! Во время нашей прогулки по вечерней столице мы окунемся в атмосферу праздника и зарядимся энергией. Москва уже нарядилась в праздничный костюм и готова поделиться настроением.
Описание экскурсии
В поисках Нового года Отправляемся искать вдохновение. Любой праздник — это целый калейдоскоп эмоций. Для одних это воспоминания, для других возможность попробовать что-то новое. Но все мы похожи — в этот праздник мы хотим улыбаться и чувствовать себя детьми. Мы увидим нарядную Театральную площадь, пройдем мимо новогодних ярмарок, посетим Манежную площадь. И конечно, полюбуемся на Красавицу Красную площадь и заглянем в ГУМ! Вспомним историю праздника, узнаем, что было до елки и как встречали этот праздник в раньше. А также попробуем установить личность Деда Мороза. У Вас обязательно будет возможность сделать самые яркие новогодние фотографии. Важная информация:
Экскурсия проходит на улице. Просьба одеваться тепло и удобно.
Пн. -пт. в 18.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театральная площадь
- Манежная площадь
- Никольская улица
- ГУМ
- Красная площадь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, напитки, еда и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь
Завершение: Красная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Пн. -пт. в 18.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на улице. Просьба одеваться тепло и удобно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
