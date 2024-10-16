Красная площадь — самая известная достопримечательность Москвы — но всё ли мы о ней знаем? Будем знакомиться! Ребята выполнят несложные задания, чтобы собрать воедино кусочки утраченной кремлёвской звезды. Рассмотрят картины известных художников и сравнят их с современной Красной площадью. И конечно, получат заслуженный приз!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание квеста
Вы увидите:
- Красную площадь. Богатое историческими событиями место, связанное с именами великих правителей — Ивана Грозного и Петра Первого
- ГУМ. Один из первых универсамов в Москве, известный своими холодными десертами
- Покровский собор (храм Василия Блаженного). Мифы, легенды и быль перемешались в истории этого прекрасного «пряничного» собора
- Спасскую башню. Один из символов России с самым известным циферблатом на стене
- Лобное место. Закрытое железной решёткой и овеянное мифами каменное сооружение
А ещё я расскажу:
- об утраченных курантах на главной башне Кремля
- о том, какие купцы держали лавки в Верхних торговых рядах и чем торговали
- что на самом деле происходило на Лобном месте
- где в прежние времена находилась темница и за что туда сажали
- где чеканили золотые и серебряные монеты
- какие события происходили на Красной площади
И конечно, мы поздороваемся за руку с Москвой!
Организационные детали
- Квест-экскурсия подходит для детей от 7 до 13 лет
- Призы входят в стоимость экскурсии
- Взрослые участвуют в качестве сопровождающих бесплатно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 309 туристов
Меня зовут Анна. Я аккредитованный экскурсовод (диплом Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов). Познакомлю вас с удивительными фактами из истории Москвы. Расскажу об особенностях архитектуры, выдающихся людях и событиях. Вместе со мнойЗадать вопрос
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