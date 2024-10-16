Анна — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 309 туристов

читать дальше вы пройдёте увлекательные квесты по Москве для детей и взрослых. Имею опыт работы с детьми. Знаю, как интересно преподнести информацию и удержать внимание даже самых непоседливых ребят. Буду рада познакомить вас с Москвой. Давайте раскроем ее тайны вместе!

Меня зовут Анна. Я аккредитованный экскурсовод (диплом Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов). Познакомлю вас с удивительными фактами из истории Москвы. Расскажу об особенностях архитектуры, выдающихся людях и событиях. Вместе со мной