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Вечернее театрализованное путешествие Фаролеро Москва ОСТОЖЕНКА

Farolero W.
Farolero W. – Гид из Москвы
Вечернее театрализованное путешествие Фаролеро Москва ОСТОЖЕНКА
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕐Длительность 1.3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 900 ₽ за человека

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Вечернее театрализованное путешествие Фаролеро Москва ОСТОЖЕНКА
Вечернее театрализованное путешествие Фаролеро Москва ОСТОЖЕНКА

Что вы увидите

  • Зубовский б-р - Остоженка - Мансуровский пер-к - Пречистенка - Барыковский пер-к - м. Кропоткинская
Театрализованная экскурсия ⛳ в сопровождении старого фонарщика Фаролеро и его помощников перенесет вас в прошлое Золотой мили Москвы - Остоженки, а дома и достопримечательности 🏛️ этой знаменитой улицы станут главными декорациями спектакля. Вас облачат в плащи-мантии, предоставят аудиогид и наушники — в них голосами профессиональных актёров со студийным звуковым сопровождением вы узнаете много увлекательных историй и легенд старинного города.
Продолжительность 75 минут.
Маршрут 2 км.

Вы узнаете:

  • где прячется ровесник Золотой Орды?
  • за что изобретателей метрополитена чуть в ссылку не отправили?
  • что общего у Нобелевской премии и абрикосового варенья?
  • как поступить в институт с бараньей ногой?
  • в какую калитку лазил кот Бегемот?
  • откуда на стенах московских домов львы?
Что входит
  • Что входить в стоимость:
  • театрализованная экскурсия
  • памятные сувениры всем
  • напиток и угощение
  • яркие впечатление И НОВЫЕ МЕЧТЫ!
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Место встречи: Москва, Зубовский бульвар, дом 2
Место завершения
🏁 м. Кропоткинская
Вечернее театрализованное путешествие Фаролеро Москва ОСТОЖЕНКА
Вечернее театрализованное путешествие Фаролеро Москва ОСТОЖЕНКА
Вечернее театрализованное путешествие Фаролеро Москва ОСТОЖЕНКА
Вечернее театрализованное путешествие Фаролеро Москва ОСТОЖЕНКА
Вечернее театрализованное путешествие Фаролеро Москва ОСТОЖЕНКА

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Farolero W.
Farolero W.
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