Театрализованная экскурсия ⛳ в сопровождении старого фонарщика Фаролеро и его помощников перенесет вас в прошлое Золотой мили Москвы - Остоженки, а дома и достопримечательности 🏛️ этой знаменитой улицы станут главными декорациями спектакля. Вас облачат в плащи-мантии, предоставят аудиогид и наушники — в них голосами профессиональных актёров со студийным звуковым сопровождением вы узнаете много увлекательных историй и легенд старинного города.

Продолжительность 75 минут.

Маршрут 2 км.

Вы узнаете: