Театрализованная экскурсия ⛳ в сопровождении старого фонарщика Фаролеро и его помощников перенесет вас в прошлое Золотой мили Москвы - Остоженки, а дома и достопримечательности 🏛️ этой знаменитой улицы станут главными декорациями спектакля. Вас облачат в плащи-мантии, предоставят аудиогид и наушники — в них голосами профессиональных актёров со студийным звуковым сопровождением вы узнаете много увлекательных историй и легенд старинного города.
Продолжительность 75 минут.
Маршрут 2 км.
Вы узнаете:
где прячется ровесник Золотой Орды?
за что изобретателей метрополитена чуть в ссылку не отправили?
что общего у Нобелевской премии и абрикосового варенья?
как поступить в институт с бараньей ногой?
в какую калитку лазил кот Бегемот?
откуда на стенах московских домов львы?
Что входит
Что входить в стоимость:
театрализованная экскурсия
памятные сувениры всем
напиток и угощение
яркие впечатление И НОВЫЕ МЕЧТЫ!
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Место встречи: Москва, Зубовский бульвар, дом 2
Место завершения
🏁 м. Кропоткинская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.