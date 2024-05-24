Е Елена Стендап экскурсия по Китай-городу Твердая четверка. Плюсы: настроение, содержание, аппаратура, организация. Минусы: на мой взгляд, стоит немного добавить информации об объектах. Но это субъективно. Гуляли с удовольствием, играли с удовольствием. Паше спасибо и за бразильский бар

В Василиса Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная Спасибо большое Алле за экскурсию: очень интересные факты, и из современности, и из истории, индивидуальный подход (поменяли маршрут исходя из наших интересов), моим друзьям очень понравилось, будем ждать других похожих экскурсий)

А Артём Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная Экскурсия нам понравилась. Алла очень приятно подает информацию. Комфортно и интересно. 2 часа пролетели. Я рекомендую!

М Мария Фотоэкскурсия по центру Москвы Экскурсия прошла очень информативно и интересно, во-первых так получилось что я была одна(хотя экскурсия групповая и главное что Сергей ее не отменил). Во-вторых экскурсия проходит с фотосессией и на память остаются великолепные фотографии-отличного качества.

М Моисеенко Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы) Огромное спасибо, Анастасии, экскурсия была познавательной,интересной. Очень добродушная,внимательная, экскурсовод высшего класса. Будем в следующий раз в Москве обязательно обратимся к Анастасии

Л Лариса Фотоэкскурсия по центру Москвы читать дальше нас по знаковым местам Москвы, во время прогулки делал много фотографий. Фотографии очень высокого качества, получили их вечером того же дня. Всё быстр и чётко. Огромное спасибо, Сергей! Это великолепная память о поездке! В Москве довелось познакомиться с суперклассным фотографом, приятням человеком и опытным гидом Сергеем! Легкий и приятный в общении человек, провел

Е Екатерина Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы) читать дальше верным решением) увидели места сьемок фильма «Брат 2», дом где гостил Чайковский, Дом Саввы Морозова. Впечатлили «ночлежки», истории Пречистинского монастыря! Спасибо огромное Анастасии! Очень эрудированная девушка и отличный профессионал! С удовольствием посетим еще экскурсии! Экскурсия замечательная! Изначально я ошибочно выбрала не тот маршрут, но экскурсовод Анастасия быстро сориентировалась и сориентировала нас) чтобы было очень

Ж Жанна Фотоэкскурсия по центру Москвы читать дальше в дружеской атмосфере. Мне понравились интересные истории, связанные с достопримечательностями центра Москвы, много нового узнала. На память остались качественные фотографии, которые были готовы в этот же день! Очень приятно! Большое спасибо Сергею за экскурсию и фотографии. Экскурсия началась вовремя, была увлекательной и информативной. Сергей - хороший рассказчик, фотопрогулка-экскурсия проходила

Е Елизавета Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы) Экскурсия с Анастасией очень понравилась. Очень эрудированная девушка. Ей самой это очень интересно и она рада поделиться всеми знаниями с нами. В некоторых вопросах заразила своей увлеченностью. После экскурсии захотелось почитать и изучить подробнее некоторые моменты нашей истории.