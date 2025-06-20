Мои заказы

Всё о Москве за 3 часа

Классическая обзорная экскурсия на автобусе по главным достопримечательностям столицы
В Москву приезжают с разными целями: познакомиться с историей города, в командировку, встретиться с друзьями. Наша экскурсия рассчитана на все категории гостей столицы. Мы покажем вам главное в городе и поможем окунуться в его многолетнюю историю.
2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 18:00

Описание экскурсии

Вы проедете по самым красивым набережным и улицам, рассмотрите Кремль, собор Василия Блаженного, киностудию «Мосфильм», комплекс «Москва-Сити», знаменитые сталинские высотки, Ленинградский, Казанский, Ярославский вокзалы, Большой театр, здание Государственной Думы и не только. Также мы сделаем 3 остановки.

Вы увидите:

  • Новодевичий монастырь — памятник архитектуры конца 17 века. Вы узнаете историю одной из именитых инокинь — опальной царевны Софьи, сестры Петра I
  • Воробьёвы горы — потрясающая панорамная площадка. Обсудим, зачем сюда приезжала Екатерина II и когда здесь начал работать Институт химической физики
  • Храм Христа Спасителя — уникальный памятник архитектуры современной России, воссозданный взамен утраченного в советское время храма 19 века

По пути наши гиды расскажут, как строилась и развивалась столица. Вы узнаете о деревянной Москве, об основателе города Юрии Долгоруком. Также поговорим о биографии Дмитрия Донского и строительстве белокаменного кремля, правлении Ивана Грозного, Смуте и роли Отечественной войны 1812 года, формировании советской Москвы и многом другом.

Организационные детали

  • Поедем на автобусе туристического класса
  • Во время экскурсии категорически запрещено опаздывать на остановках. Так как группы большие, гид не будет ждать опоздавших больше 5 минут
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети до 7 лет800 ₽
Пенсионеры, студенты, многодетные1100 ₽
Дети от 7 до 18 лет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Комсомольская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 25522 туристов
Наше экскурсионное бюро существует с 2018 года. Нам удалось заработать хорошую репутацию не только среди гостей города, но и местных жителей (что сделать крайне тяжело). Мы разработали более 150 автобусных
и пешеходных экскурсионных маршрутов, интерактивных программ и квестов для взрослых и детей. Стараемся к каждому найти индивидуальный подход и работаем по принципу «клиент всегда прав». Ждём вас и ваших близких на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
Е
Елена
20 июн 2025
Забронировали экскурсию в тот же день, 12.06.2025, около 9 утра. Нам назначили место и время встречи с организатором: 11.00 у М. Комсомольская. В 10.30 мы на месте, звоним контактному лицу.
Нам, без всяких извинений и объяснений: экскурсовод подойдёт к 12.00. После моего недоумения молодой человек объясняет перенос начала экскурсии большими пробками и перекрытием улиц Москвы в связи с празднованием Дня России. Делать нечего, ждём полтора часа. Ближе к 12 начинают подтягиваться другие экскурсанты, среди них и те, чья экскурсия перенесена по той же причине со вчерашнего дня. То есть при продаже экскурсии организаторам уже была известна проблема и что осуществить указанную экскурсию в принципе не возможно. Жажда наживы - рулит!
В начале первого появляется экскурсовод - Вера Сергеевна. Она наконец за всех извиняется, объясняет ситуацию и объявляет, что экскурсия заменяется на другую:"Царская Москва", и продолжительность увеличивается до 4 с половиной часов. Никаких СМС-уведомлений о переносе или замене экскурсии не было. В течение 15 минут собирается группа. И мы наконец отправляемся. Полтора часа по окраинам Москвы, глазу зацепиться абсолютно не за что, пришлось спать.
Когда прибыли в Царицыно, всё встало на свои места. Виды замечательные, архитектура прекрасная, сопровождение гида - на высоте: интеллигентная, грамотная речь, слушать приятно, знает, о чём говорит, без снобизма. Вере Сергеевне - респект. Затем - переезд в Коломенское. Тоже только восторженные отзывы. И здесь Вере Сергеевне снова спасибо: тем, кто спешит, порекомендовала воспользоваться метро, а не возвращаться автобусом, чтобы не стоять в пробках. Это действительно оказалось очень удобно.
Итог: об экскурсии не пожалели, и даже наоборот. Сама я не планировала Царицыно и Коломенское в первую очередь, может быть, когда-нибудь. Неприятный осадок от организации экскурсии - да. Неприятно, когда тебя держат за быдло: не объясняют обстоятельства, распоряжаются твоим временем, не извиняются, ставят перед фактом - провинциалы проглотят.

Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Добрый день! Мы благодарим Вас за обратную связь. 12 июня очень тяжелый день для передвижения по центру. Город был весь перекрыт. Мы сделали всё возможное, чтобы организовать поездку. Вам было предложено отказаться от экскурсии, но Вы не захотели делать возврат.
А
Анна
2 мая 2025
Хочу выразить огромную благодарность за замечательные впечатления после экскурсии! Всё было продумано до мелочей: комфортабельный новый автобус, удобные сиденья и прекрасные виды из окон.

Наш гид, Вера Сергеевна, поразила своими знаниями
и умением увлекательно рассказать о каждом историческом месте. Маршрут включал Кремль, собор Василия Блаженного, “Мосфильм”, “Москва-Сити” и сталинские высотки. Особенно запомнились остановки у Новодевичьего монастыря, Воробьёвых гор и Храма Христа Спасителя. История этих мест, рассказанная Верой Сергеевной, была настолько интересной, что время пролетело незаметно.

Организация экскурсии была безупречной: своевременные остановки, чёткое соблюдение графика и внимание к каждому участнику. Спасибо вашей команде и, конечно, Вере Сергеевне за это удивительное путешествие! Рекомендую всем, кто хочет узнать Москву по-настоящему.

Входит в следующие категории Москвы

