В Москву приезжают с разными целями: познакомиться с историей города, в командировку, встретиться с друзьями. Наша экскурсия рассчитана на все категории гостей столицы. Мы покажем вам главное в городе и поможем окунуться в его многолетнюю историю.
Описание экскурсии
Вы проедете по самым красивым набережным и улицам, рассмотрите Кремль, собор Василия Блаженного, киностудию «Мосфильм», комплекс «Москва-Сити», знаменитые сталинские высотки, Ленинградский, Казанский, Ярославский вокзалы, Большой театр, здание Государственной Думы и не только. Также мы сделаем 3 остановки.
Вы увидите:
- Новодевичий монастырь — памятник архитектуры конца 17 века. Вы узнаете историю одной из именитых инокинь — опальной царевны Софьи, сестры Петра I
- Воробьёвы горы — потрясающая панорамная площадка. Обсудим, зачем сюда приезжала Екатерина II и когда здесь начал работать Институт химической физики
- Храм Христа Спасителя — уникальный памятник архитектуры современной России, воссозданный взамен утраченного в советское время храма 19 века
По пути наши гиды расскажут, как строилась и развивалась столица. Вы узнаете о деревянной Москве, об основателе города Юрии Долгоруком. Также поговорим о биографии Дмитрия Донского и строительстве белокаменного кремля, правлении Ивана Грозного, Смуте и роли Отечественной войны 1812 года, формировании советской Москвы и многом другом.
Организационные детали
- Поедем на автобусе туристического класса
- Во время экскурсии категорически запрещено опаздывать на остановках. Так как группы большие, гид не будет ждать опоздавших больше 5 минут
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 7 лет
|800 ₽
|Пенсионеры, студенты, многодетные
|1100 ₽
|Дети от 7 до 18 лет
|1000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Комсомольская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 25522 туристов
Наше экскурсионное бюро существует с 2018 года. Нам удалось заработать хорошую репутацию не только среди гостей города, но и местных жителей (что сделать крайне тяжело). Мы разработали более 150 автобусных
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывах
Е
Елена
20 июн 2025
Забронировали экскурсию в тот же день, 12.06.2025, около 9 утра. Нам назначили место и время встречи с организатором: 11.00 у М. Комсомольская. В 10.30 мы на месте, звоним контактному лицу.
Екатерина
Ответ организатора:
Добрый день! Мы благодарим Вас за обратную связь. 12 июня очень тяжелый день для передвижения по центру. Город был весь перекрыт. Мы сделали всё возможное, чтобы организовать поездку. Вам было предложено отказаться от экскурсии, но Вы не захотели делать возврат.
А
Анна
2 мая 2025
Хочу выразить огромную благодарность за замечательные впечатления после экскурсии! Всё было продумано до мелочей: комфортабельный новый автобус, удобные сиденья и прекрасные виды из окон.
Наш гид, Вера Сергеевна, поразила своими знаниями
