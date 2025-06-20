читать дальше

Нам, без всяких извинений и объяснений: экскурсовод подойдёт к 12.00. После моего недоумения молодой человек объясняет перенос начала экскурсии большими пробками и перекрытием улиц Москвы в связи с празднованием Дня России. Делать нечего, ждём полтора часа. Ближе к 12 начинают подтягиваться другие экскурсанты, среди них и те, чья экскурсия перенесена по той же причине со вчерашнего дня. То есть при продаже экскурсии организаторам уже была известна проблема и что осуществить указанную экскурсию в принципе не возможно. Жажда наживы - рулит!

В начале первого появляется экскурсовод - Вера Сергеевна. Она наконец за всех извиняется, объясняет ситуацию и объявляет, что экскурсия заменяется на другую:"Царская Москва", и продолжительность увеличивается до 4 с половиной часов. Никаких СМС-уведомлений о переносе или замене экскурсии не было. В течение 15 минут собирается группа. И мы наконец отправляемся. Полтора часа по окраинам Москвы, глазу зацепиться абсолютно не за что, пришлось спать.

Когда прибыли в Царицыно, всё встало на свои места. Виды замечательные, архитектура прекрасная, сопровождение гида - на высоте: интеллигентная, грамотная речь, слушать приятно, знает, о чём говорит, без снобизма. Вере Сергеевне - респект. Затем - переезд в Коломенское. Тоже только восторженные отзывы. И здесь Вере Сергеевне снова спасибо: тем, кто спешит, порекомендовала воспользоваться метро, а не возвращаться автобусом, чтобы не стоять в пробках. Это действительно оказалось очень удобно.

Итог: об экскурсии не пожалели, и даже наоборот. Сама я не планировала Царицыно и Коломенское в первую очередь, может быть, когда-нибудь. Неприятный осадок от организации экскурсии - да. Неприятно, когда тебя держат за быдло: не объясняют обстоятельства, распоряжаются твоим временем, не извиняются, ставят перед фактом - провинциалы проглотят.