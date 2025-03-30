Групповая
Вечерние краски столицы
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в субботу в 18:00
Завтра в 18:00
9 авг в 18:00
1400 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия «Огни вечерней Москвы»: путешествие по ночной столице
Откройте для себя волшебство вечерней Москвы, погрузитесь в атмосферу света и красоты с эксклюзивной экскурсией
Начало: У парка Зарядье
Завтра в 20:00
8 авг в 20:00
1599 ₽ за человека
Групповая
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Получить объёмное представление о городе как об исторической столице России и современном мегаполисе
Начало: На Манежной площади
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 11:00
3 авг в 11:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
Окунуться в историю древнего города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Начало: Возле метро «Театральная»
Завтра в 09:00
3 авг в 09:00
32 800 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- оолег30 марта 2025Хорошая экскурсия посмотреть на «огни большого города» и отдохнуть после напряженного дня + познавательно
- ТТатьяна10 марта 2025Отличная экскурсия
- ААлёна5 января 2025Экскурсия подходит для любого возраста. Экскурсовод интересно подаёт материал. Понравилось всё.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Автобусные от трёх вокзалов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Автобусные от трёх вокзалов" можно забронировать 4 экскурсии от 1300 до 32 800. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Автобусные от трёх вокзалов», 156 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь