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Автобусные от трёх вокзалов – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Автобусные от трёх вокзалов» в Москве, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Вечерние краски столицы
На автобусе
3 часа
23 отзыва
Групповая
Вечерние краски столицы
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в субботу в 18:00
Завтра в 18:00
9 авг в 18:00
1400 ₽ за человека
Автобусная экскурсия «Огни вечерней Москвы»
На автобусе
2.5 часа
33 отзыва
Групповая
Экскурсия «Огни вечерней Москвы»: путешествие по ночной столице
Откройте для себя волшебство вечерней Москвы, погрузитесь в атмосферу света и красоты с эксклюзивной экскурсией
Начало: У парка Зарядье
Завтра в 20:00
8 авг в 20:00
1599 ₽ за человека
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
На автобусе
2.5 часа
98 отзывов
Групповая
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Получить объёмное представление о городе как об исторической столице России и современном мегаполисе
Начало: На Манежной площади
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 11:00
3 авг в 11:00
1300 ₽ за человека
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
На автобусе
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
Окунуться в историю древнего города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Начало: Возле метро «Театральная»
Завтра в 09:00
3 авг в 09:00
32 800 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Автобусные от трёх вокзалов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Автобусные от трёх вокзалов" можно забронировать 4 экскурсии от 1300 до 32 800. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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