  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Женские монастыри Москвы

Владислав Д.
Владислав Д. – Гид из Москвы
В ходе нашей автомобильной поездки мы посетим самые известные женские монастыри Москвы.

Программа включает в себя посещение Новодевичьего, Зачатьевского, Богородице-Рождественского, Иоанно-Предтеченского монастырей.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Женские монастыри Москвы
Женские монастыри Москвы

Что вы увидите

  • Новодевичий монастырь
  • Зачатьевский монастырь
  • Богородице-Рождественский монастырь
  • Ивановский монастырь
Новодевичий монастырь
Основан при Великом князе Василии III, исторически был местом ссылки попавших в опалу царственных особ. Знаменитыми его обитателями благородных кровей были: Ирина Годунова, Евдокия Лопухина, сестра Петра I царевна Софья.
Чудом сохранился исторический некрополь Новодевичьего монастыря. Здесь покоятся первые монахини обители, в частности: преподобная Елена (Девочкина), члены царских и дворянских династий Годуновых, Нарышкиных, Шереметевых, историки, философы, военные, государственные деятели. В монастыре особо почитаются списки: Смоленской, Иверской икон Божией Матери, святого Николая Чудотворца.
Зачатьевский монастырь
Древний монастырь возник в XIV в., когда при святителе Алексии, митрополите Московском, строится первая обитель. На протяжении долгого времени монастырь горел и перестраивался, к тому же меняя свое местоположение, — от нынешнего Храма Христа Спасителя до Алексеевского, который с древности стал особым местом паломничества в разрешении семейных неурядиц. Наиболее почитаемая святыня Зачатьевского монастыря — икона «Милостивая» (XVIII в. ).
Богородице-Рождественский монастырь
Тоже один из самых древних в Москве, основанный в конце XIV века в память о героях Куликовской битвы. Согласно летописям, именно в этом монастыре берет начало монашеский подвиг Великой княгини Московской Соломонии Сабуровой, в иночестве Софии — супруги Великого князя Василия III. Интересен и архитектурный ансамбль монастыря, включающий в себя белокаменный Рождественский собор начала XVI в. — один из немногих сохранившихся памятников церковного зодчества того времени. Святынями монастыря являются список «Казанской» иконы Божией Матери.
Иоанно-Предтеченский монастырь (XV в. )
Находится в районе Китай-города, в исторической местности Ивановская горка, получившей свое название по этому монастырю. Когда-то здесь находилась великокняжеская усадьба Великого князя Василия I, впоследствии на ее месте возникает монастырь, неизменно пользовавшийся покровительством русских правителей. Примечателен главный собор монастыря, построенный в стиле неоготики, за основу которого был взят знаменитый храм Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.
Что входит
  • Услуги гида
  • Автомобиль и транспортные расходы
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 Ст. метро Спортивная
Место завершения
🏁 Малый Ивановский переулок - 2, стр. 33
Женские монастыри Москвы
Женские монастыри Москвы
Женские монастыри Москвы
Женские монастыри Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владислав Д.
Владислав Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Владислав Д. проводит ещё 4 экскурсии

«Улица трех Никол»: православные святыни Арбата
600
2 часа
«Улица трех Никол»: православные святыни Арбата
Главные монастыри Первопрестольной
5 000
2 часа
Главные монастыри Первопрестольной
Мужские монастыри Москвы
5 000
4 часа
Мужские монастыри Москвы
Незабываемая Оптина пустынь
12 000
8 часов
Незабываемая Оптина пустынь

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1990 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
525 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов