Новодевичий монастырь

Основан при Великом князе Василии III, исторически был местом ссылки попавших в опалу царственных особ. Знаменитыми его обитателями благородных кровей были: Ирина Годунова, Евдокия Лопухина, сестра Петра I царевна Софья.

Чудом сохранился исторический некрополь Новодевичьего монастыря. Здесь покоятся первые монахини обители, в частности: преподобная Елена (Девочкина), члены царских и дворянских династий Годуновых, Нарышкиных, Шереметевых, историки, философы, военные, государственные деятели. В монастыре особо почитаются списки: Смоленской, Иверской икон Божией Матери, святого Николая Чудотворца.

Зачатьевский монастырь

Древний монастырь возник в XIV в., когда при святителе Алексии, митрополите Московском, строится первая обитель. На протяжении долгого времени монастырь горел и перестраивался, к тому же меняя свое местоположение, — от нынешнего Храма Христа Спасителя до Алексеевского, который с древности стал особым местом паломничества в разрешении семейных неурядиц. Наиболее почитаемая святыня Зачатьевского монастыря — икона «Милостивая» (XVIII в. ).

Богородице-Рождественский монастырь

Тоже один из самых древних в Москве, основанный в конце XIV века в память о героях Куликовской битвы. Согласно летописям, именно в этом монастыре берет начало монашеский подвиг Великой княгини Московской Соломонии Сабуровой, в иночестве Софии — супруги Великого князя Василия III. Интересен и архитектурный ансамбль монастыря, включающий в себя белокаменный Рождественский собор начала XVI в. — один из немногих сохранившихся памятников церковного зодчества того времени. Святынями монастыря являются список «Казанской» иконы Божией Матери.

Иоанно-Предтеченский монастырь (XV в. )

Находится в районе Китай-города, в исторической местности Ивановская горка, получившей свое название по этому монастырю. Когда-то здесь находилась великокняжеская усадьба Великого князя Василия I, впоследствии на ее месте возникает монастырь, неизменно пользовавшийся покровительством русских правителей. Примечателен главный собор монастыря, построенный в стиле неоготики, за основу которого был взят знаменитый храм Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.