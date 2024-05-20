Всего за четыре часа экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями столицы.
На автобусе мы проедем по центральным улицам города, погуляем по Красной площади и поднимемся на Воробьевы горы, чтобы насладиться видами окрестностей.
На автобусе мы проедем по центральным улицам города, погуляем по Красной площади и поднимемся на Воробьевы горы, чтобы насладиться видами окрестностей.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 14:30, 15:00
Что вас ожидает:
- Тверской и Никитский бульвары
- Арбатская площадь
- Улицы Знаменка и Моховая
- Красная площадь
- Здания Большого театра и Библиотеки ИМ.В.И. Ленина
- Храм Христа Спасителя
- Новодевичий монастырь
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Смотровая площадка Воробьёвых гор
- Киностудия «Мосфильм»
- Поклонная гора
- Триумфальная арка
- ММДЦ «Москва-Сити»
Описание экскурсии
Этот экскурсионный маршрут можно отнести к классическим – он поможет посетившим в первый раз столицу ознакомиться с основными достопримечательностями города, а тем, кто уже знаком с Москвой, собрать образ в единое целое. Целью экскурсии можно назвать знакомство с Москвой. В ходе автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы: - узнаете интересные и малоизвестные факты из истории столицы; - вспомните имена, которые навечно вписаны в летопись Москвы; - поймёте, с чего началось строительство города, как он развивался и превратился с течением времени в крупнейший мегаполис; - сравните древнюю и современную застройки города, поразитесь уникальным архитектурным сооружениям. В продолжение 4–х часовой автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы также: - прокатитесь по Тверской улице – главной улице Москвы; - проедетесь по Тверскому и Никитскому бульварам, прокатитесь вдоль Арбатской площади; - увидите знаменитые московские улицы – Знаменку и Моховую; - пройдётесь по Красной площади – главной площади страны, где сможете насладиться великолепным видом на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного; - сможете насладиться удивительной красотой зданий Большого театра, библиотеки им. В. И. Ленина; - узнаете интересные факты из истории строительства дома на Набережной; - прогуляетесь по территории храма Христа Спасителя, зайдёте на Патриарший мост, откуда можно будет сделать великолепные снимки на фоне исторического центра Москвы; - проедетесь вдоль стен Новодевичьего монастыря; - насладитесь великолепным архитектурным стилем главного здания ведущего ВУЗа России – МГУ им. М. В. Ломоносова, и прогуляетесь по смотровой площадке Воробьёвых гор; - прокатитесь вдоль всем известной российской киностудии «Мосфильм»; - увидите Поклонную гору и поразитесь красоте Триумфальной арки; сможете сделать невероятно красивые снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити». По окончании нашей экскурсии Вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы! Что включено:
• Транспортное обслуживание • Услуги гида Важная информация:
- Дети до 5 лет не допускаются на экскурсию в связи с отсутствием у организатора детских автокресел. Вы можете взять ребенка на экскурсию только при наличии собственного автокресла. Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей. На 1 взрослый билет можно бронировать не больше 3-х детских.
- Регистрация на экскурсию заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!
Будни — 10:30, 12:30, 14:30; выходные — 11:00, 12:00, 15:00.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 200 ₽
|Детский (школьники, дошкольники)
|1 000 ₽
|Льготный (студенты, инвалиды, пенсионеры)
|1 100 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тверской и Никитский бульвары
- Арбатская площадь
- Улицы Знаменка и Моховая
- Красная площадь
- Здания Большого театра и Библиотеки ИМ.В.И. Ленина
- Храм Христа Спасителя
- Новодевичий монастырь
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Смотровая площадка Воробьёвых гор
- Киностудия «Мосфильм»
- Поклонная гора
- Триумфальная арка
- ММДЦ «Москва-Сити»
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Завершение: СТ.М. Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Будни — 10:30, 12:30, 14:30; выходные — 11:00, 12:00, 15:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Внимание
- Дети до 5 лет не допускаются на экскурсию в связи с отсутствием у организатора детских автокресел. Вы можете взять ребенка на экскурсию только при наличии собственного автокресла
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей
- На 1 взрослый билет можно бронировать не больше 3-х детских
- Регистрация на экскурсию заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
20 мая 2024
И
Ирина
14 мая 2024
Е
Елена
14 мая 2024
Скучно. Видно, что экскурсовод умный парень и много знает, но подача заунылая. В автобусе постоянно все засыпали. На остановках расходились, тк говорил без микрофона(кстати почему????). Пробиться к нему ближе невозможно, тк полный автобус наглых бабок. Слишком большая группа. Я была на этой экскурсии второй раз. Первый раз очень понравилось, привезла дочку. Но это просто фиаско. Ушли с экскурсии раньше
Ш
Шмидт
14 мая 2024
Все супер! Экскурсовод знаток своего дела!!!!
С
Сергей
13 мая 2024
Шикарна 4х часовая экскурсия, в течении которой даже москвич со стажем сможет узнать для себя что-то новое
Т
Татьяна
13 мая 2024
12 мая 2024 были с 15 летней внучкой на 4 часовой экскурсии « Незабываемая Москва». Нам реально очень понравилось. Экскурсия просто замечательная. Очень познавательная, интересная, динамичная. Очень понравилась экскурсовод Ирина. Внучка просто в восторге. Молодцы. Спасибо за такую чудесную экскурсию
Е
Елена
12 мая 2024
Как раз для наличия мало времени, все проехали все бульвары, и смотровые площадки
П
Пермякова
12 мая 2024
Здравствуйте, очень понравилось, гид Александра интересно и доступно всё рассказывает
Е
Екатерина
11 мая 2024
Я увидела все прекрасные места Москвы, экскурсовод рассказывала очень подробно и интересно, хочется купить экскурсию еще раз, получила незабываемые впечатления и время пролетело незаметно🥰
Г
Галина
10 мая 2024
М
Марина
4 мая 2024
Сразу скажу - экскурсовод - отличный!! НО Пришли к месту встречи заранее. Экскурсия должна была начаться в 11. В 10.50 к нам никто не подошел. Хорошо, что в письме с
Т
Татьяна
29 апр 2024
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