• Транспортное обслуживание • Услуги гида Важная информация:

Дети до 5 лет не допускаются на экскурсию в связи с отсутствием у организатора детских автокресел. Вы можете взять ребенка на экскурсию только при наличии собственного автокресла. Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей. На 1 взрослый билет можно бронировать не больше 3-х детских.

Регистрация на экскурсию заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!

Этот экскурсионный маршрут можно отнести к классическим – он поможет посетившим в первый раз столицу ознакомиться с основными достопримечательностями города, а тем, кто уже знаком с Москвой, собрать образ в единое целое. Целью экскурсии можно назвать знакомство с Москвой. В ходе автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы: - узнаете интересные и малоизвестные факты из истории столицы; - вспомните имена, которые навечно вписаны в летопись Москвы; - поймёте, с чего началось строительство города, как он развивался и превратился с течением времени в крупнейший мегаполис; - сравните древнюю и современную застройки города, поразитесь уникальным архитектурным сооружениям. В продолжение 4–х часовой автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы также: - прокатитесь по Тверской улице – главной улице Москвы; - проедетесь по Тверскому и Никитскому бульварам, прокатитесь вдоль Арбатской площади; - увидите знаменитые московские улицы – Знаменку и Моховую; - пройдётесь по Красной площади – главной площади страны, где сможете насладиться великолепным видом на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного; - сможете насладиться удивительной красотой зданий Большого театра, библиотеки им. В. И. Ленина; - узнаете интересные факты из истории строительства дома на Набережной; - прогуляетесь по территории храма Христа Спасителя, зайдёте на Патриарший мост, откуда можно будет сделать великолепные снимки на фоне исторического центра Москвы; - проедетесь вдоль стен Новодевичьего монастыря; - насладитесь великолепным архитектурным стилем главного здания ведущего ВУЗа России – МГУ им. М. В. Ломоносова, и прогуляетесь по смотровой площадке Воробьёвых гор; - прокатитесь вдоль всем известной российской киностудии «Мосфильм»; - увидите Поклонную гору и поразитесь красоте Триумфальной арки; сможете сделать невероятно красивые снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити». По окончании нашей экскурсии Вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы! Что включено: