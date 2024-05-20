Знакомство с Москвой за четыре часа: обзорная экскурсия

Знакомство с Москвой за четыре часа
Всего за четыре часа экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями столицы.

На автобусе мы проедем по центральным улицам города, погуляем по Красной площади и поднимемся на Воробьевы горы, чтобы насладиться видами окрестностей.
4.75
12 отзывов
Знакомство с Москвой за четыре часа: обзорная экскурсия
Знакомство с Москвой за четыре часа: обзорная экскурсия
Знакомство с Москвой за четыре часа: обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 14:30, 15:00

Что вас ожидает:

  • Тверской и Никитский бульвары
  • Арбатская площадь
  • Улицы Знаменка и Моховая
  • Красная площадь
  • Здания Большого театра и Библиотеки ИМ.В.И. Ленина
  • Храм Христа Спасителя
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
  • Смотровая площадка Воробьёвых гор
  • Киностудия «Мосфильм»
  • Поклонная гора
  • Триумфальная арка
  • ММДЦ «Москва-Сити»

Описание экскурсии

Этот экскурсионный маршрут можно отнести к классическим – он поможет посетившим в первый раз столицу ознакомиться с основными достопримечательностями города, а тем, кто уже знаком с Москвой, собрать образ в единое целое. Целью экскурсии можно назвать знакомство с Москвой. В ходе автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы: - узнаете интересные и малоизвестные факты из истории столицы; - вспомните имена, которые навечно вписаны в летопись Москвы; - поймёте, с чего началось строительство города, как он развивался и превратился с течением времени в крупнейший мегаполис; - сравните древнюю и современную застройки города, поразитесь уникальным архитектурным сооружениям. В продолжение 4–х часовой автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы также: - прокатитесь по Тверской улице – главной улице Москвы; - проедетесь по Тверскому и Никитскому бульварам, прокатитесь вдоль Арбатской площади; - увидите знаменитые московские улицы – Знаменку и Моховую; - пройдётесь по Красной площади – главной площади страны, где сможете насладиться великолепным видом на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного; - сможете насладиться удивительной красотой зданий Большого театра, библиотеки им. В. И. Ленина; - узнаете интересные факты из истории строительства дома на Набережной; - прогуляетесь по территории храма Христа Спасителя, зайдёте на Патриарший мост, откуда можно будет сделать великолепные снимки на фоне исторического центра Москвы; - проедетесь вдоль стен Новодевичьего монастыря; - насладитесь великолепным архитектурным стилем главного здания ведущего ВУЗа России – МГУ им. М. В. Ломоносова, и прогуляетесь по смотровой площадке Воробьёвых гор; - прокатитесь вдоль всем известной российской киностудии «Мосфильм»; - увидите Поклонную гору и поразитесь красоте Триумфальной арки; сможете сделать невероятно красивые снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити». По окончании нашей экскурсии Вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы! Что включено:

• Транспортное обслуживание • Услуги гида Важная информация:

  • Дети до 5 лет не допускаются на экскурсию в связи с отсутствием у организатора детских автокресел. Вы можете взять ребенка на экскурсию только при наличии собственного автокресла. Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей. На 1 взрослый билет можно бронировать не больше 3-х детских.
  • Регистрация на экскурсию заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!

Будни — 10:30, 12:30, 14:30; выходные — 11:00, 12:00, 15:00.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1 200 ₽
Детский (школьники, дошкольники)1 000 ₽
Льготный (студенты, инвалиды, пенсионеры)1 100 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тверской и Никитский бульвары
  • Арбатская площадь
  • Улицы Знаменка и Моховая
  • Красная площадь
  • Здания Большого театра и Библиотеки ИМ.В.И. Ленина
  • Храм Христа Спасителя
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
  • Смотровая площадка Воробьёвых гор
  • Киностудия «Мосфильм»
  • Поклонная гора
  • Триумфальная арка
  • ММДЦ «Москва-Сити»
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Завершение: СТ.М. Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Будни — 10:30, 12:30, 14:30; выходные — 11:00, 12:00, 15:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Внимание
  • Дети до 5 лет не допускаются на экскурсию в связи с отсутствием у организатора детских автокресел. Вы можете взять ребенка на экскурсию только при наличии собственного автокресла
  • Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей
  • На 1 взрослый билет можно бронировать не больше 3-х детских
  • Регистрация на экскурсию заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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3
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1
О
20 мая 2024
И
14 мая 2024
Е
14 мая 2024
Скучно. Видно, что экскурсовод умный парень и много знает, но подача заунылая. В автобусе постоянно все засыпали. На остановках расходились, тк говорил без микрофона(кстати почему????). Пробиться к нему ближе невозможно, тк полный автобус наглых бабок. Слишком большая группа. Я была на этой экскурсии второй раз. Первый раз очень понравилось, привезла дочку. Но это просто фиаско. Ушли с экскурсии раньше
Ш
14 мая 2024
Все супер! Экскурсовод знаток своего дела!!!!
С
13 мая 2024
Шикарна 4х часовая экскурсия, в течении которой даже москвич со стажем сможет узнать для себя что-то новое
Т
13 мая 2024
12 мая 2024 были с 15 летней внучкой на 4 часовой экскурсии « Незабываемая Москва». Нам реально очень понравилось. Экскурсия просто замечательная. Очень познавательная, интересная, динамичная. Очень понравилась экскурсовод Ирина. Внучка просто в восторге. Молодцы. Спасибо за такую чудесную экскурсию
Е
12 мая 2024
Как раз для наличия мало времени, все проехали все бульвары, и смотровые площадки
П
12 мая 2024
Здравствуйте, очень понравилось, гид Александра интересно и доступно всё рассказывает
Е
11 мая 2024
Я увидела все прекрасные места Москвы, экскурсовод рассказывала очень подробно и интересно, хочется купить экскурсию еще раз, получила незабываемые впечатления и время пролетело незаметно🥰
Г
10 мая 2024
М
4 мая 2024
Сразу скажу - экскурсовод - отличный!! НО Пришли к месту встречи заранее. Экскурсия должна была начаться в 11. В 10.50 к нам никто не подошел. Хорошо, что в письме с
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подтверждением бронирования был телефон. ПОзвонила сама. Девушка ответила, что место встречи в связи с праздничными днями перенесли. Всего на 300 метров…. Но Это 1 мая, это Москва!!! Людей толпы!! Как понять где тебя ждет твоя группа???? Теперь о хорошем: Экскурсовод ДЕНИС - умничка!!!! ДАже пробки московские и то обсмеял)) Большое ему спасибо!!! Было интересно!!! Не молчал ни одной минутки!!! А вот организаторам - организовывайте лучше!!

Т
29 апр 2024

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