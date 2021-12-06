Рынок «Измайловский Вернисаж»

Вернисаж в Измайлово – чем интересен рынок

Интересная локация в Москве, сам измайловский рынок Вернисаж, находится рядом или даже в – Измайловского Кремле, хотя там есть еще один рынок, но именно Вернисаж отличается чем-то исконно русским, а не товарами с барахолки. Так же сама территория интересна и фотогенична, сюда можно приезжать, и купить мёд, и выпить 🍹 медовухи, и поесть шашлык, и просто отдохнуть :)
Содержание статьи
Вернисаж в Измайлово
Вернисаж в Измайлово
Торговые ряды
Торговые ряды
Красавец Измайловский Кремль
Красавец Измайловский Кремль

ХорошоТАМ считает лучшим местом для покупки сувениров в МосквеВернисаж в Измайлово. Расположен он неподалёку от центра столицы, и самое главное, что до него легко добраться на общественном транспорте, самый быстрый вариант метро. Цены здесь – это половина того, что вы заплатите на Арбате за те же сувениры.

Мы лично были здесь бесчисленное количество раз, чтобы приобрести сувениры для близких и друзей или просто прогуляться. Также нам не раз приходилось водить на этот рынок всех, кто приезжал к нам в Москву, чтобы показать им это чудесное место. Пусть, даже вы не намеренны приобретать сувениры, Вернисаж в Измайлово – прекрасное место чтобы провести пару часов в выходные. Здесь есть есть чем заняться и что посмотреть.

В данной статье мы расскажем, что нужно знать перед посещением и почему вы должны посетить Вернисаж в Измайлово, если собираетесь в столицу.

Как добраться до Измайловского Вернисажа

Станция метро Партизанская
Станция метро Партизанская
На фото метро Партизанская выход, вам необходимо двигаться в сторону отеля Альфа и обойти его по правую сторону
На фото метро Партизанская выход, вам необходимо двигаться в сторону отеля Альфа и обойти его по правую сторону

Метро

Самым быстрым (как правило) и самым бюджетным способом добраться до Измайловского рынка будет поездка на метро. Если вы впервые в Москве, мы знаем, что метро может показаться чем то жутковатым. Тем не менее вы обязаны спуститься в метро, ​​многие станции – такие же красивые, как музеи.

Допустим, если вы находитесь на Красной площади можно сесть на станции метро Площадь Революции и доехать до станции метро Партизанская. По времени это займёт примерно 30 минут. Проездной билет можно купить в одну сторону, либо можно приобрести карту Тройка (многоразовая карта, на которую можно положить деньги), если планируете пользоваться метро пока находитесь в Москве.

При выходе из метро вам следует повернуть налево и пойти вдоль комплекса гостиниц Измайлово, либо следовать за людьми большая часть из которых, идёт на рынок. Если вы увидите сказочные здания (к которым вам следует направиться), вы идёте в верном направлении.

Кстати, Яндекс Карты по-прежнему лучшее приложение для определения маршрута в Москве.

Рынок на Яндекс.Картах

Такси

Ещё один вариант – заказать такси воспользовавшись приложениями Yandex Taxi или Gett. Но будьте готовы к тому, что это может занять больше времени, чем поездка на метро. Займет это как минимум 40 минут езды, а иногда и более, если движение затруднено или плохие погодные условия.

Когда ехать в Измайловский Вернисаж

Технически рынок открыт ежедневно с 09:00 до 18:00. Хотя в будни многие продавцы отсутствуют.

Лучшим временем для посещения считается суббота и воскресенье с 09:00 до 18:00. (не приезжайте слишком рано или слишком поздно, может быть так, что некоторые прилавки ещё не установили или они уже закрыты до следующего дня).

Если посетить рынок в выходные у вас нет возможности, ещё одним хорошим днём для посещения является среда.

Вам понадобятся наличные

Помимо нескольких прилавков, наличные – единственный способ заплатить здесь за товар. Если у вас мало таковых, лучшее место, чтобы снять деньги, – ближайший банкомат в вестибюле отеля «Бета», который находится рядом с Измайловским Вернисажем. Лучше снять побольше денег, чтобы не бегать туда-сюда.

Здесь вы можете торговаться

Меховые шапки
Меховые шапки
Матрёшки🪆
Матрёшки🪆
На рынке можно найти практически всё что угодно, даже ковры
На рынке можно найти практически всё что угодно, даже ковры

Измайловский рынок – одно из немногих мест, где возможен торг за сувениры. Будьте готовы немного поторговаться. Например, продавцы меховых шапок, иногда могут начинаться от 3000-4000 рублей за изделие. Но по итогу можно сбить цену до 1000-1200 рублей (если у вас есть иностранные знакомые, для них шапки популярный подарок на рождество, скажем так: «From Russia with Love» 🇷🇺).

Конечно не все продавцы готовы к торгу. Например, есть прилавки с матрешками ручной работы, и продавцы, как правило, не скидывают цены, стоимость на товар действительно справедливая, так как многие вещи сделаны вручную.

На рынке можно перекусить

На территории Вернисажа можно перекусить, если вдруг проголодались
На территории Вернисажа можно перекусить, если вдруг проголодались
И даже выпить, посмотрите какие бадьи глинтвейна))
И даже выпить, посмотрите какие бадьи глинтвейна))
А это мы были на гастрономическом фестивале «100 ЛЕТ СЕЛЁДКЕ ПОД ШУБОЙ» в 2018 году
А это мы были на гастрономическом фестивале «100 ЛЕТ СЕЛЁДКЕ ПОД ШУБОЙ» в 2018 году
Также здесь можно купить вкусный мёд и попробовать медовуху🍯
Также здесь можно купить вкусный мёд и попробовать медовуху🍯

Если вы пришли голодным в Измайловский Вернисаж не огорчайтесь, здесь есть киоски с шашлыками, хот-догами и разными вкусняшками. Помимо еды можно купить напитки и даже алкоголь. Продуктовые киоски, по большей части продают шашлыки, но по мере того как вы будете продвигаться к музейной части рынка, можно найти больше вариантов (просто двигайтесь по указателям на Музей водки, и увидите больше вариантов еды). По рынку также ходят продавцы с тележками предлагающие еду и напитки.

В соседнем Измайловском Кремле есть музеи и мастерские

Музей водки
Музей водки
Галерея «Арт-Кремль»
Галерея «Арт-Кремль»
Арт-изба «У Лиса»
Арт-изба «У Лиса»
Московский музей анимации
Московский музей анимации
Музей хлеба
Музей хлеба

Измайловский Венисаж, а если быть точнее Кремль в Измайлово полон маленьких музеев. Честно говоря, всякий раз, посещая данное место, мы обычно просто прогуливались или хотели что-то купить и поэтому так и не посетили ни один музей😅 (обязательно наверстаем). Но точно можем перечислить какие музеи и мастерские есть на данной территории:

  • Музей истории водки;
  • музей хлеба;
  • музей-театр русской игрушки;
  • изба бабы-яги;
  • дом сказок «жили-были»;
  • музей оружия;
  • московский музей анимации;
  • музей истории русского флота;
  • галерея «Арт-Кремль»;
  • детский интерактивный музей «Дедушкин чердак»;
  • всемирная история в пластилине;
  • музей фокусов и иллюзий;
  • Арт-изба «У Лиса»;
  • кулинарная студия «Кремлёвская кухня»;
  • Галерея «Кукольный переулок»;
  • выставка «Япония, куклы, сказки, легенды».

Например, в Музее истории водки, можно попробовать разные виды водки (есть несколько интересных вариантов пива, для тех кто не пьет водку).

Оденьтесь по-удобнее

Зимой одевайтесь как можно теплее
Зимой одевайтесь как можно теплее
Вид на Измайловский Кремль с Серебряно-Виноградного пруда
Вид на Измайловский Кремль с Серебряно-Виноградного пруда

На рынке вам придётся большую часть времени быть на ногах, а он бывает довольно грязным и слякотным всё будет зависеть от времени года, в которое вы посещаете. Лучше наденьте подходящую обувь. Вы постоянно будете находится на открытом воздухе, так что подготовьтесь заранее и оденьтесь как можно теплее, если вы посещаете данное место зимой.

Лучшие сувениры с Измайловского Вернисажа

Конечно матрёшка самый ходовой сувенир на Вернисаже, особой популярностью он пользуется у иностранных туристов
Конечно матрёшка самый ходовой сувенир на Вернисаже, особой популярностью он пользуется у иностранных туристов
Украшения из янтаря
Украшения из янтаря
Куклы в традиционных нарядах
Куклы в традиционных нарядах
Традиционные хохломские изделия
Традиционные хохломские изделия
Самовары на любой вкус
Самовары на любой вкус

Мы также приготовили небольшой список самых популярных сувениров, которые можно купить на рынке:

  • Шапки из натурального меха (либо из искусственного меха);
  • матрешки;
  • подстаканники;
  • украшения из янтаря;
  • традиционная одежда и аксессуары;
  • копии Фаберже.

Ну и напоследок несколько советов

А это соседний Кремль в Измайлово к которому прилегает рынок народных ремёсел Вернисаж
А это соседний Кремль в Измайлово к которому прилегает рынок народных ремёсел Вернисаж
Территория Кремля в Измайлово будет отличным фоном для фото в Instagram
Территория Кремля в Измайлово будет отличным фоном для фото в Instagram
Коврики из шкуры медведя и не только
Коврики из шкуры медведя и не только
А это уже на антикварном рынке
А это уже на антикварном рынке
Храм Святителя Николая
Храм Святителя Николая
  • Если вы в поисках красочных «Инстаграмных мест»Кремль в Измайлово и рынок Вернисаж вам в помощь. В районе главного входа в Кремль в Измайлово, где расположены музеи, много разноцветных стен и зданий, на фоне которых можно сделать красивые фотографии.
  • Многим продавцам не нравится, когда фотографируют их прилавки из-за того, что (по крайней мере, некоторые из них) продают вещи ручной работы, которые они не хотят, чтобы люди копировали. Если вы не уверены, лучше спросите. Либо обращайте внимание на знаки – на многих прилавках есть вывески, указывающие на то, что нельзя фотографировать.
  • Не смотря на то, что «Вернисаж в Измайлово» полон множества сувениров на любой цвет и вкус... есть ещё одна часть рынка, которая представляет собой большую «гаражную распродажу». Здесь местные жители продают антиквариат или просто всякий старый хлам. Для тех кто интересуется антиквариатом – здесь приготовлен огромный выбор.
  • Также есть прилавки, в которых продают коврики из шкуры медведя и других видов меха животных. Иностранные туристы прежде чем покупать такие изделия должны знать о законах своей страны на ввоз меха и шкуры животных. Иначе у вас могут быть проблемы или огромные штрафы.

И так, как вы уже могли понять самой туристической частью Измайловского кремля является рынок Вернисаж, расположенный рядом с Кремлём, где вы можете купить всевозможные сувениры по более экономичной цене, нежели в самом центре Москвы. Измайловский Вернисаж, предлагает огромный выбор сувениров и ремесла из разных регионов России, в традиционных стилях, таких как Хохлома, Гжель или Палех.

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