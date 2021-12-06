Интересная локация в Москве, сам измайловский рынок Вернисаж, находится рядом или даже в – Измайловского Кремле, хотя там есть еще один рынок, но именно Вернисаж отличается чем-то исконно русским, а не товарами с барахолки. Так же сама территория интересна и фотогенична, сюда можно приезжать, и купить мёд, и выпить 🍹 медовухи, и поесть шашлык, и просто отдохнуть :)

Вернисаж в Измайлово Торговые ряды Красавец Измайловский Кремль

ХорошоТАМ считает лучшим местом для покупки сувениров в Москве – Вернисаж в Измайлово. Расположен он неподалёку от центра столицы, и самое главное, что до него легко добраться на общественном транспорте, самый быстрый вариант метро. Цены здесь – это половина того, что вы заплатите на Арбате за те же сувениры.

Мы лично были здесь бесчисленное количество раз, чтобы приобрести сувениры для близких и друзей или просто прогуляться. Также нам не раз приходилось водить на этот рынок всех, кто приезжал к нам в Москву, чтобы показать им это чудесное место. Пусть, даже вы не намеренны приобретать сувениры, Вернисаж в Измайлово – прекрасное место чтобы провести пару часов в выходные. Здесь есть есть чем заняться и что посмотреть.

В данной статье мы расскажем, что нужно знать перед посещением и почему вы должны посетить Вернисаж в Измайлово, если собираетесь в столицу.

Как добраться до Измайловского Вернисажа

Станция метро Партизанская На фото метро Партизанская выход, вам необходимо двигаться в сторону отеля Альфа и обойти его по правую сторону

Метро

Самым быстрым (как правило) и самым бюджетным способом добраться до Измайловского рынка будет поездка на метро. Если вы впервые в Москве, мы знаем, что метро может показаться чем то жутковатым. Тем не менее вы обязаны спуститься в метро, ​​многие станции – такие же красивые, как музеи.

Допустим, если вы находитесь на Красной площади можно сесть на станции метро Площадь Революции и доехать до станции метро Партизанская. По времени это займёт примерно 30 минут. Проездной билет можно купить в одну сторону, либо можно приобрести карту Тройка (многоразовая карта, на которую можно положить деньги), если планируете пользоваться метро пока находитесь в Москве.

При выходе из метро вам следует повернуть налево и пойти вдоль комплекса гостиниц Измайлово, либо следовать за людьми большая часть из которых, идёт на рынок. Если вы увидите сказочные здания (к которым вам следует направиться), вы идёте в верном направлении.

Кстати, Яндекс Карты по-прежнему лучшее приложение для определения маршрута в Москве.

Рынок на Яндекс.Картах

Такси

Ещё один вариант – заказать такси воспользовавшись приложениями Yandex Taxi или Gett. Но будьте готовы к тому, что это может занять больше времени, чем поездка на метро. Займет это как минимум 40 минут езды, а иногда и более, если движение затруднено или плохие погодные условия.

Когда ехать в Измайловский Вернисаж

Технически рынок открыт ежедневно с 09:00 до 18:00. Хотя в будни многие продавцы отсутствуют.

Лучшим временем для посещения считается суббота и воскресенье с 09:00 до 18:00. (не приезжайте слишком рано или слишком поздно, может быть так, что некоторые прилавки ещё не установили или они уже закрыты до следующего дня).

Если посетить рынок в выходные у вас нет возможности, ещё одним хорошим днём для посещения является среда.

Вам понадобятся наличные

Помимо нескольких прилавков, наличные – единственный способ заплатить здесь за товар. Если у вас мало таковых, лучшее место, чтобы снять деньги, – ближайший банкомат в вестибюле отеля «Бета», который находится рядом с Измайловским Вернисажем. Лучше снять побольше денег, чтобы не бегать туда-сюда.

Здесь вы можете торговаться

Меховые шапки Матрёшки🪆 На рынке можно найти практически всё что угодно, даже ковры

Измайловский рынок – одно из немногих мест, где возможен торг за сувениры. Будьте готовы немного поторговаться. Например, продавцы меховых шапок, иногда могут начинаться от 3000-4000 рублей за изделие. Но по итогу можно сбить цену до 1000-1200 рублей (если у вас есть иностранные знакомые, для них шапки популярный подарок на рождество, скажем так: «From Russia with Love» 🇷🇺).

Конечно не все продавцы готовы к торгу. Например, есть прилавки с матрешками ручной работы, и продавцы, как правило, не скидывают цены, стоимость на товар действительно справедливая, так как многие вещи сделаны вручную.

На рынке можно перекусить

На территории Вернисажа можно перекусить, если вдруг проголодались И даже выпить, посмотрите какие бадьи глинтвейна)) А это мы были на гастрономическом фестивале «100 ЛЕТ СЕЛЁДКЕ ПОД ШУБОЙ» в 2018 году Также здесь можно купить вкусный мёд и попробовать медовуху🍯

Если вы пришли голодным в Измайловский Вернисаж не огорчайтесь, здесь есть киоски с шашлыками, хот-догами и разными вкусняшками. Помимо еды можно купить напитки и даже алкоголь. Продуктовые киоски, по большей части продают шашлыки, но по мере того как вы будете продвигаться к музейной части рынка, можно найти больше вариантов (просто двигайтесь по указателям на Музей водки, и увидите больше вариантов еды). По рынку также ходят продавцы с тележками предлагающие еду и напитки.

В соседнем Измайловском Кремле есть музеи и мастерские

Музей водки Галерея «Арт-Кремль» Арт-изба «У Лиса» Московский музей анимации Музей хлеба

Измайловский Венисаж, а если быть точнее Кремль в Измайлово полон маленьких музеев. Честно говоря, всякий раз, посещая данное место, мы обычно просто прогуливались или хотели что-то купить и поэтому так и не посетили ни один музей😅 (обязательно наверстаем). Но точно можем перечислить какие музеи и мастерские есть на данной территории:

Музей истории водки;

музей хлеба;

музей-театр русской игрушки;

изба бабы-яги;

дом сказок «жили-были»;

музей оружия;

московский музей анимации;

музей истории русского флота;

галерея «Арт-Кремль»;

детский интерактивный музей «Дедушкин чердак»;

всемирная история в пластилине;

музей фокусов и иллюзий;

Арт-изба «У Лиса»;

кулинарная студия «Кремлёвская кухня»;

Галерея «Кукольный переулок»;

выставка «Япония, куклы, сказки, легенды».

Например, в Музее истории водки, можно попробовать разные виды водки (есть несколько интересных вариантов пива, для тех кто не пьет водку).

Оденьтесь по-удобнее

Зимой одевайтесь как можно теплее Вид на Измайловский Кремль с Серебряно-Виноградного пруда

На рынке вам придётся большую часть времени быть на ногах, а он бывает довольно грязным и слякотным всё будет зависеть от времени года, в которое вы посещаете. Лучше наденьте подходящую обувь. Вы постоянно будете находится на открытом воздухе, так что подготовьтесь заранее и оденьтесь как можно теплее, если вы посещаете данное место зимой.

Лучшие сувениры с Измайловского Вернисажа

Конечно матрёшка самый ходовой сувенир на Вернисаже, особой популярностью он пользуется у иностранных туристов Украшения из янтаря Куклы в традиционных нарядах Традиционные хохломские изделия Самовары на любой вкус

Мы также приготовили небольшой список самых популярных сувениров, которые можно купить на рынке:

Шапки из натурального меха (либо из искусственного меха);

матрешки;

подстаканники;

украшения из янтаря;

традиционная одежда и аксессуары;

копии Фаберже.

Ну и напоследок несколько советов

А это соседний Кремль в Измайлово к которому прилегает рынок народных ремёсел Вернисаж Территория Кремля в Измайлово будет отличным фоном для фото в Instagram Коврики из шкуры медведя и не только А это уже на антикварном рынке Храм Святителя Николая

Если вы в поисках красочных «Инстаграмных мест» – Кремль в Измайлово и рынок Вернисаж вам в помощь. В районе главного входа в Кремль в Измайлово, где расположены музеи, много разноцветных стен и зданий, на фоне которых можно сделать красивые фотографии.

– Кремль в Измайлово и рынок Вернисаж вам в помощь. В районе главного входа в Кремль в Измайлово, где расположены музеи, много разноцветных стен и зданий, на фоне которых можно сделать красивые фотографии. Многим продавцам не нравится , когда фотографируют их прилавки из-за того, что (по крайней мере, некоторые из них) продают вещи ручной работы, которые они не хотят, чтобы люди копировали. Если вы не уверены, лучше спросите. Либо обращайте внимание на знаки – на многих прилавках есть вывески, указывающие на то, что нельзя фотографировать.

, когда фотографируют их прилавки из-за того, что (по крайней мере, некоторые из них) продают вещи ручной работы, которые они не хотят, чтобы люди копировали. Если вы не уверены, лучше спросите. Либо обращайте внимание на знаки – на многих прилавках есть вывески, указывающие на то, что нельзя фотографировать. Не смотря на то, что «Вернисаж в Измайлово» полон множества сувениров на любой цвет и вкус... есть ещё одна часть рынка, которая представляет собой большую «гаражную распродажу» . Здесь местные жители продают антиквариат или просто всякий старый хлам. Для тех кто интересуется антиквариатом – здесь приготовлен огромный выбор.

. Здесь местные жители продают антиквариат или просто всякий старый хлам. Для тех кто интересуется антиквариатом – здесь приготовлен огромный выбор. Также есть прилавки, в которых продают коврики из шкуры медведя и других видов меха животных. Иностранные туристы прежде чем покупать такие изделия должны знать о законах своей страны на ввоз меха и шкуры животных. Иначе у вас могут быть проблемы или огромные штрафы.