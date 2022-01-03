Необычные музеи Москвы

Необычные музеи Москвы, которые стоит посетить

Какой музей 🖼 посетить сегодня, но чтобы не было скучно? Данный список современных музеев отлично подойдёт для интересного времяпровождения, так как выполнены они не просто в виде залов и галлерей с экспонатами – здесь вы будете непосредственный участник музея и событий истории
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В столице России находится весьма большое количество музеев, визит каковых будет занимательным и интересным людям всех возрастов. Превосходное настроение после таких нетипичных музеев будет гарантировано. Туристам не терпится вновь возвратиться в эти места через время, чтобы наполнить свою память незабываемыми эмоциями и впечатлениями. Так в каких музеях непременно нужно побывать посетителям Москвы?

Экспериментариум

Музей Экспереметариум, водный зал
Музей Экспереметариум, водный зал

В наше время открывается внушающее количество музеев, где посетители имеют возможность исследовать различные экспозиции, принимая участие в научных экспериментах. В экспериментариуме собрано более 250 экземпляров из каждой области науки, с которыми нужно взаимодействовать: скакать, изучать, тянуть, отгадывать головоломки. Также можно посетить «Сферический кинотеатр», где демонстрируют познавательные кинофильмы.

Сайтhttps://experimentanium.ru

Ломаковский музей старинных автомобилей и мотоциклов

Ломаковский музей старинных автомобилей и мотоциклов
Ломаковский музей старинных автомобилей и мотоциклов

Музей, созданный коллекционерами Ломаковыми, стал первой экспозицией старинной техники в России. Основанный в 1987 году, лишь в 1991 стал открыт для посетителей. Сейчас в Ломаковском музее собрано 50 старинных средств передвижения, от автомобилей разных габаритов до велосипедов и мотоциклов. В магазине музея предлагают к продаже книги, журналы, посвященные ретро-технике, статуэтки автомобилей, а также одежду с изображением экспонатов.

Музей эмоций

Музей эмоций
Музей эмоций
Музей эмоций, зеркальная комната
Музей эмоций, зеркальная комната

К сожалению, в наше время многие люди подвержены депрессии. Страдающим этим заболеванием, психологи советуют совершенствовать эмоциональный интеллект, тем самым помогая управлять своими переживаниями. Туристы и жители Москвы, испытывающие стрессовое состояние, могут улучшить свое настроение в музее эмоций.

Музей вмещает в себя семь залов, связанных между собой лабиринтами. Каждое помещение предназначено для выражения отдельной эмоции, это ярость, неприязнь, раздражение, страх, любовь, радость и воодушевление.
Музей не подразумевает свободное передвижение посетителей, их сопровождает гид. Отведенное время на экскурсию 40 минут.

Музей мертвых кукол

Музей мертвых кукол
Музей мертвых кукол

В музее представлена впечатляющая коллекция устрашающих кукол. Большое разнообразие эмоций - от мечтательности до обреченности и страданий. Образы кукол выражают одержимость и жестокость. После посещения экспозиции, люди испытывают неоднозначные чувства.

Музей советских игровых автоматов

Музей советских игровых автоматов
Музей советских игровых автоматов
Музей советских игровых автоматов
Музей советских игровых автоматов

Этот музей – настоящая машина времени! Представленные экспонаты погружают посетителей в воспоминания о чудесном и беззаботном детстве. В музее насчитывается примерно 50 игровых автоматов, наиболее популярные из которых «Морской бой», «Городки», «Снайпер». Гости могут вдоволь наиграться, заплатив 15 копеек. Экскурсией предусмотрена программа, включающая в себя обзор автоматов изнутри и их историю.

Также в музее посетители могут увидеть автоматы с газированной водой из СССР, множество журналов, магнитофонов и монет той эпохи.

Музей «Бункер-42»

Музей расположен на глубине 65 метров, разбит на четыре тоннельных блока, имеет 18 этажей. Посетители, находясь в бункере, слышат шум проходящего поезда метро. Убежище было построено во времена холодной войны. Здесь располагался резервный командный пункт штаба дальней авиации, который мог работать в случае ядерных бомбардировок Москвы. Правительство одобрило открытие бункера для посещения туристов, потому что он больше не имеет стратегической значимости.

Посетители могут ознакомиться с секретными тоннелями убежища, рассмотреть оружие, находившееся на вооружении, посмотреть документальный фильм о холодной войне.

Спецобъект на Таганке: экскурсия в Бункер, 16+
Спецобъект на Таганке: экскурсия в Бункер, 16+
4.2
38 отзывов
2300
за чел.
65 метров под землей, площадь 7000 квадратных метров и 4 тоннельных блока - все это Бункер-42
Бункер-42: начало холодной войны и ядерное оружие, 10+
Бункер-42: начало холодной войны и ядерное оружие, 10+
4.6
37 отзывов
1600
за чел.
Во времена Холодной войны под землей в центре Москвы построили тайный бункер
Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
4.4
570 отзывов
1200
за чел.
Всего несколько десятков лет прошло, как рассекретили бункер-42

Музей техники Apple

Музей техники Apple
Музей техники Apple
Музей техники Apple
Музей техники Apple

Музей был создан в 2012 году под руководством Андрея Антонова и Евгения Бутмана, первый является коллекционером, а второй бизнесменом. Коллекция вмещает в себя около 100 экземпляров от ПК до аксессуаров. Практически вся техника является рабочей.

В этом месте можно работать и играть на компьютерах. Подразумеваются как экскурсии, так и самостоятельные посещения.

Музей истории телесных наказаний

Музей истории телесных наказаний
Музей истории телесных наказаний
Музей истории телесных наказаний
Музей истории телесных наказаний

В прошлом, людей наказывали пытками, запугиванием и болью, подавая пример другим. В музее телесных наказаний представлены машины пыток, с помощью которых устрашали людей. Посетители могут подробно изучить, каких наказаний нельзя было избежать жителям определенных народов мира. Сейчас это покажется жутким, но в те времена это была норма. Атмосфера музея не из приятных, она ужасна и мрачна.

Музей землеведения МГУ

Музей землеведения МГУ
Музей землеведения МГУ
Музей землеведения МГУ
Музей землеведения МГУ

Охватывает семь этажей МГУ. Чтобы посетить музей необходимо попасть в экскурсионную группу. Купить билеты следует заранее, примерно за 2 недели. В музее хранятся экспонаты метеоритов, лунной почвы, горных и океанских пород и минералов.

Музей леса

Лес – это чудо нашей планеты. Создатели музея хотят привлечь внимание общества к проблемам, связанным с небрежным отношением к природе. Экспонаты размещены в перестроенном для музея особняке 19 века.

Это то место, где будет интересно как взрослым, так и детям. В музее расскажут о животных, обитающих в лесу, а также о мерах предосторожности отдыха в бору. А после просмотра документального фильма, гости получат знания о том, как вырастить дерево из семени.

Музей восстания машин

Музей восстания машин
Музей восстания машин

Музей восстания машин наполнен героями из фильмов жанра фантастики, созданных из металла. В 14 тематических залах расположены супергерои Марвел, герои из кинофильма «Звездные войны», роботы и мифические существа. Визит сюда сулит положительные эмоции. Аниматоры и интерактивные экспонаты, ожидают посетителей в этом захватывающем месте.

Музей московского метро

Каждый этап развития московского метро прослеживается в этом музее. Он был основан в 1967 году. Большое количество макетов поездов, вагонов, эскалаторов, а также документов, фотографий, жетонов и проездных собраны в одном месте. Здесь можно провести время с интересом и узнать много любопытных фактов строительства метро.

Станции московского метро: тур со встречей у отеля
Станции московского метро: тур со встречей у отеля
4.8
185 отзывов
от
3100
за чел.
Исследуйте одну из самых невероятных систем общественного транспорта в мире во время тура на 2 часа по Московскому метро
Москва: Кремль, Красная площадь и тур на метро с трансфером
Москва: Кремль, Красная площадь и тур на метро с трансфером
4.7
154 отзыва
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6400
за чел.
Примите участие в лучшем пешем туре по Москве на 3,5 часа
Подземные дворцы Москвы. Экскурсия по Московскому метро
Подземные дворцы Москвы. Экскурсия по Московскому метро
4.6
57 отзывов
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Как человек без образования заложил московскую подземку

Кремль в Измайлово

Кремль в Измайлово
Кремль в Измайлово
Кремль в Измайлово
Кремль в Измайлово

Кремль-это большой развлекательный комплекс. Посетители посещают различные мастер-классы по старинным ремеслам. В Измайловском кремле проводится большая ярмарка народного творчества. Здесь можно купить матрешек, костюмы русского народа, авторские сувениры. Аллея живописи будет особенно интересна художникам.

Музей угона Юрия Деточкина

В этом музее перед взором гостей предстанут фальшивые номера автомобилей, устройства для угона, а также изучить статистику подобных преступлений. Присутствующие могут наблюдать, как сотрудники ГИБДД задерживают человека, угоняющего автомобиль. В музее представлены устройства разных поколений, используемые преступниками при угоне автомобилей.

Музей иллюзий

Музей иллюзий – это удивительное место, где картины и экспонаты сделаны и написаны современными художниками-профессионалами. Гости ощутят себя героями фантастических приключений. Рекомендуется взять с собой хорошую камеру для крутых снимков!

Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
4.1
157 отзывов
3200
за чел.
Вы посетите уникальную Оружейную палату и Алмазный фонд
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
3
2 отзыва
2000
за чел.
Погрузиться в историю Москвы и побывать в ее главной сокровищнице
Алмазный фонд: входной билет с экскурсией
Алмазный фонд: входной билет с экскурсией
4.3
415 отзывов
от
1600
за чел.
Отличная возможность гарантированно попасть в Алмазный фонд - самый труднодоступный и защищенный музей России
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
4.9
43 отзыва
3200
за всё
Найти места из романов писателя-мистика и погрузиться в его эпоху в музее на Садовой
Входной билет на Соборную площадь
Входной билет на Соборную площадь
4
208 отзывов
от
900
за чел.
Электронный ваучер на вход на Соборную площадь Кремля, а также на право посещения действующей временной выставки без
Билет в музей-смотровую башни Империя (Москва-сити)
Билет в музей-смотровую башни Империя (Москва-сити)
4.2
218 отзывов
от
590
за чел.
Музей Москва-Сити расположен на 56 этаже делового комплекса «Империя»
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
Москва: туристическа карта Moscow CityPass на 1-5 дней
3.5
142 отзыва
5251
за чел.
Сэкономьте время и деньги и посмотрите Москву в удобном темпе с туристической картой на 1, 2, 3 или 5 дней
Прогулка по Третьяковской галерее
Прогулка по Третьяковской галерее
4.6
14 отзывов
6500
за всё
Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи
Москва: частный тур по Кремлю и Оружейная палата
Москва: частный тур по Кремлю и Оружейная палата
4.4
39 отзывов
от
14155
за чел.
Пройдите в Кремль без очереди и совершите тур по средневековой крепости вместе с гидом
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