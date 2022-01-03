В столице России находится весьма большое количество музеев, визит каковых будет занимательным и интересным людям всех возрастов. Превосходное настроение после таких нетипичных музеев будет гарантировано. Туристам не терпится вновь возвратиться в эти места через время, чтобы наполнить свою память незабываемыми эмоциями и впечатлениями. Так в каких музеях непременно нужно побывать посетителям Москвы?
Экспериментариум
В наше время открывается внушающее количество музеев, где посетители имеют возможность исследовать различные экспозиции, принимая участие в научных экспериментах. В экспериментариуме собрано более 250 экземпляров из каждой области науки, с которыми нужно взаимодействовать: скакать, изучать, тянуть, отгадывать головоломки. Также можно посетить «Сферический кинотеатр», где демонстрируют познавательные кинофильмы.
Ломаковский музей старинных автомобилей и мотоциклов
Музей, созданный коллекционерами Ломаковыми, стал первой экспозицией старинной техники в России. Основанный в 1987 году, лишь в 1991 стал открыт для посетителей. Сейчас в Ломаковском музее собрано 50 старинных средств передвижения, от автомобилей разных габаритов до велосипедов и мотоциклов. В магазине музея предлагают к продаже книги, журналы, посвященные ретро-технике, статуэтки автомобилей, а также одежду с изображением экспонатов.
Музей эмоций
К сожалению, в наше время многие люди подвержены депрессии. Страдающим этим заболеванием, психологи советуют совершенствовать эмоциональный интеллект, тем самым помогая управлять своими переживаниями. Туристы и жители Москвы, испытывающие стрессовое состояние, могут улучшить свое настроение в музее эмоций.
Музей вмещает в себя семь залов, связанных между собой лабиринтами. Каждое помещение предназначено для выражения отдельной эмоции, это ярость, неприязнь, раздражение, страх, любовь, радость и воодушевление.
Музей не подразумевает свободное передвижение посетителей, их сопровождает гид. Отведенное время на экскурсию 40 минут.
Музей мертвых кукол
В музее представлена впечатляющая коллекция устрашающих кукол. Большое разнообразие эмоций - от мечтательности до обреченности и страданий. Образы кукол выражают одержимость и жестокость. После посещения экспозиции, люди испытывают неоднозначные чувства.
Музей советских игровых автоматов
Этот музей – настоящая машина времени! Представленные экспонаты погружают посетителей в воспоминания о чудесном и беззаботном детстве. В музее насчитывается примерно 50 игровых автоматов, наиболее популярные из которых «Морской бой», «Городки», «Снайпер». Гости могут вдоволь наиграться, заплатив 15 копеек. Экскурсией предусмотрена программа, включающая в себя обзор автоматов изнутри и их историю.
Также в музее посетители могут увидеть автоматы с газированной водой из СССР, множество журналов, магнитофонов и монет той эпохи.
Музей «Бункер-42»
Музей расположен на глубине 65 метров, разбит на четыре тоннельных блока, имеет 18 этажей. Посетители, находясь в бункере, слышат шум проходящего поезда метро. Убежище было построено во времена холодной войны. Здесь располагался резервный командный пункт штаба дальней авиации, который мог работать в случае ядерных бомбардировок Москвы. Правительство одобрило открытие бункера для посещения туристов, потому что он больше не имеет стратегической значимости.
Посетители могут ознакомиться с секретными тоннелями убежища, рассмотреть оружие, находившееся на вооружении, посмотреть документальный фильм о холодной войне.
Музей техники Apple
Музей был создан в 2012 году под руководством Андрея Антонова и Евгения Бутмана, первый является коллекционером, а второй бизнесменом. Коллекция вмещает в себя около 100 экземпляров от ПК до аксессуаров. Практически вся техника является рабочей.
В этом месте можно работать и играть на компьютерах. Подразумеваются как экскурсии, так и самостоятельные посещения.
Музей истории телесных наказаний
В прошлом, людей наказывали пытками, запугиванием и болью, подавая пример другим. В музее телесных наказаний представлены машины пыток, с помощью которых устрашали людей. Посетители могут подробно изучить, каких наказаний нельзя было избежать жителям определенных народов мира. Сейчас это покажется жутким, но в те времена это была норма. Атмосфера музея не из приятных, она ужасна и мрачна.
Музей землеведения МГУ
Охватывает семь этажей МГУ. Чтобы посетить музей необходимо попасть в экскурсионную группу. Купить билеты следует заранее, примерно за 2 недели. В музее хранятся экспонаты метеоритов, лунной почвы, горных и океанских пород и минералов.
Музей леса
Лес – это чудо нашей планеты. Создатели музея хотят привлечь внимание общества к проблемам, связанным с небрежным отношением к природе. Экспонаты размещены в перестроенном для музея особняке 19 века.
Это то место, где будет интересно как взрослым, так и детям. В музее расскажут о животных, обитающих в лесу, а также о мерах предосторожности отдыха в бору. А после просмотра документального фильма, гости получат знания о том, как вырастить дерево из семени.
Музей восстания машин
Музей восстания машин наполнен героями из фильмов жанра фантастики, созданных из металла. В 14 тематических залах расположены супергерои Марвел, герои из кинофильма «Звездные войны», роботы и мифические существа. Визит сюда сулит положительные эмоции. Аниматоры и интерактивные экспонаты, ожидают посетителей в этом захватывающем месте.
Музей московского метро
Каждый этап развития московского метро прослеживается в этом музее. Он был основан в 1967 году. Большое количество макетов поездов, вагонов, эскалаторов, а также документов, фотографий, жетонов и проездных собраны в одном месте. Здесь можно провести время с интересом и узнать много любопытных фактов строительства метро.
Кремль в Измайлово
Кремль-это большой развлекательный комплекс. Посетители посещают различные мастер-классы по старинным ремеслам. В Измайловском кремле проводится большая ярмарка народного творчества. Здесь можно купить матрешек, костюмы русского народа, авторские сувениры. Аллея живописи будет особенно интересна художникам.
Музей угона Юрия Деточкина
В этом музее перед взором гостей предстанут фальшивые номера автомобилей, устройства для угона, а также изучить статистику подобных преступлений. Присутствующие могут наблюдать, как сотрудники ГИБДД задерживают человека, угоняющего автомобиль. В музее представлены устройства разных поколений, используемые преступниками при угоне автомобилей.
Музей иллюзий
Музей иллюзий – это удивительное место, где картины и экспонаты сделаны и написаны современными художниками-профессионалами. Гости ощутят себя героями фантастических приключений. Рекомендуется взять с собой хорошую камеру для крутых снимков!