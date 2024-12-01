На 8 Марта – туры в Москве

Найдено 3 тура в категории «На 8 Марта» в Москве, цены от 13 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Ярче пламя и больше блинчиков: на Масленицу в «Никола-Ленивец»
Пешая
6 отзывов
2 дня
Ярче пламя и больше блинчиков: на Масленицу в «Никола-Ленивец»
Поучаствовать в масленичных гуляньях, увидеть арт-объекты Боровска с художником и обновиться в бане
Начало: Москва, м. Румянцево, 09:45
1 мар в 08:00
15 900 за человека
Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
На автобусе
2 отзыва
2 дня
Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
Поклониться мощам Петра и Февронии и взять горсть земли из Канавки Богородицы
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», раннее ...
3 янв в 07:15
4 янв в 07:15
13 900 за человека
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
На автобусе
2 дня
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 7:15
2 янв в 07:15
8 мар в 07:15
13 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    1 декабря 2024
    Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
    Всё интересно! Маршрут продуман! Организация на высоте! Большое спасибо!
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2024
    Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
    Мы с мужем были впервые в этих удивительных местах и были удивлены и восхищены красотой, захватывающей дух святостью этих мест!
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    Муром порадовал и повеселил… Дивеево заворожило и восхитило! Экскурсовод квалифицированный, но, на наш взгляд, немножко с перебором отрицания некоторых фактов истории и науки…

  • Н
    Наталия
    11 июня 2024
    Ярче пламя и больше блинчиков: на Масленицу в «Никола-Ленивец»
    В эти выходные получилась настоящая перезагрузка! Впечатляющее масленичное сожжение в Николо-Ленивце, прогулка по парку, баня, экскурсия по Боровску с Владимиром. Благодарю Алексея за такую классную программу, гостеприимство и отличную организацию 😊
  • А
    Алина
    21 марта 2024
    Ярче пламя и больше блинчиков: на Масленицу в «Никола-Ленивец»
    Замечательное приключение в замечательной компании. Костёр на фестивале был невероятным (какие-то первобытные эмоции вообще), а домашние блинчики с настойками, которыми
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    нас угощал гид Алексей, покорили сердечко (и желудок). Вечером нас ждала уютная банька и тёплый, уютный и просторный дом для ночёвки. Для большой и шумной толпы ребят – идеально! Но больше меня впечатлил второй день. Мы познакомились с Владимиром Овчинниковым – художником-самоучкой, который разрисовал пол Боровска (можете почитать про него в Википедии). Очаровательный дедушка с горящими глазами и невероятной энергетикой - а ему, на секундочку, 86 лет! Это было лучшее событие поездки. Кстати, будете ехать в Николу весной – берите с собой резиновые сапоги ОБЯЗАТЕЛЬНО. Я не ожидала такой грязи под ногами, но даже она не смогла испортить впечатление от поездки. Гид Алексей, водитель Александр, ребята! Поездка была супер! Хочется повторить 🧡

    Замечательное приключение в замечательной компании. Костёр на фестивале был невероятным (какие-то первобытные эмоции вообще), а домашниеЗамечательное приключение в замечательной компании. Костёр на фестивале был невероятным (какие-то первобытные эмоции вообще), а домашниеЗамечательное приключение в замечательной компании. Костёр на фестивале был невероятным (какие-то первобытные эмоции вообще), а домашние
  • K
    Konstantin
    21 марта 2024
    Ярче пламя и больше блинчиков: на Масленицу в «Никола-Ленивец»
    Поездка очень насыщенная и вдохновляющая. В первый день на масленице не хватило организованности, но тут вопросы к скорее к организаторам
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    фестиваля (очереди, жижа под ногами, невкусные блины, непоследовательное музыкальное сопровождение). А ночевка в прекрасном деревенском домике, вкусный ужины и знакомство с талантливым художником из Боровска — это был чудесный, уникальный и запоминающийся опыт! Спасибо Алексею за яркие и насыщенные выходные.

    Поездка очень насыщенная и вдохновляющая. В первый день на масленице не хватило организованности, но тут вопросыПоездка очень насыщенная и вдохновляющая. В первый день на масленице не хватило организованности, но тут вопросыПоездка очень насыщенная и вдохновляющая. В первый день на масленице не хватило организованности, но тут вопросы

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На 8 Марта»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Ярче пламя и больше блинчиков: на Масленицу в «Никола-Ленивец»
  2. Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
  3. Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Третьяковская галерея
  2. Кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Успенский Собор
  6. Усадьба Кусково
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Ростовский кремль
  9. Церковь Покрова на Нерли
  10. Суздальский кремль
Сколько стоит тур в Москве в декабре 2024
Сейчас в Москве в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 13 900 до 15 900. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Москве на 2024 год на 8 марта, 8 ⭐ отзывов, цены от 13900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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