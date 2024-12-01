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нас угощал гид Алексей, покорили сердечко (и желудок). Вечером нас ждала уютная банька и тёплый, уютный и просторный дом для ночёвки. Для большой и шумной толпы ребят – идеально! Но больше меня впечатлил второй день. Мы познакомились с Владимиром Овчинниковым – художником-самоучкой, который разрисовал пол Боровска (можете почитать про него в Википедии). Очаровательный дедушка с горящими глазами и невероятной энергетикой - а ему, на секундочку, 86 лет! Это было лучшее событие поездки. Кстати, будете ехать в Николу весной – берите с собой резиновые сапоги ОБЯЗАТЕЛЬНО. Я не ожидала такой грязи под ногами, но даже она не смогла испортить впечатление от поездки. Гид Алексей, водитель Александр, ребята! Поездка была супер! Хочется повторить 🧡