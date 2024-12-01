2 дня
Ярче пламя и больше блинчиков: на Масленицу в «Никола-Ленивец»
Поучаствовать в масленичных гуляньях, увидеть арт-объекты Боровска с художником и обновиться в бане
Начало: Москва, м. Румянцево, 09:45
1 мар в 08:00
15 900₽ за человека
2 дня
Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
Поклониться мощам Петра и Февронии и взять горсть земли из Канавки Богородицы
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», раннее ...
3 янв в 07:15
4 янв в 07:15
13 900₽ за человека
2 дня
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 7:15
2 янв в 07:15
8 мар в 07:15
13 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена1 декабря 2024Всё интересно! Маршрут продуман! Организация на высоте! Большое спасибо!
- ТТатьяна12 августа 2024Мы с мужем были впервые в этих удивительных местах и были удивлены и восхищены красотой, захватывающей дух святостью этих мест!
- ННаталия11 июня 2024В эти выходные получилась настоящая перезагрузка! Впечатляющее масленичное сожжение в Николо-Ленивце, прогулка по парку, баня, экскурсия по Боровску с Владимиром. Благодарю Алексея за такую классную программу, гостеприимство и отличную организацию 😊
- ААлина21 марта 2024Замечательное приключение в замечательной компании. Костёр на фестивале был невероятным (какие-то первобытные эмоции вообще), а домашние блинчики с настойками, которыми
- KKonstantin21 марта 2024Поездка очень насыщенная и вдохновляющая. В первый день на масленице не хватило организованности, но тут вопросы к скорее к организаторам
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На 8 Марта»
Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Москве в декабре 2024
Сейчас в Москве в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 13 900 до 15 900. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Москве на 2024 год на 8 марта, 8 ⭐ отзывов, цены от 13900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль