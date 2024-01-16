Москва - новогодний город чудес

Групповой тур в Москве
5
3 отзыва
Новогоднее путешествие в Москву поможет провести праздничные каникулы ярко и необычно.

У нас будет возможность встретить наступающий год в столице нашей Родины и увидеть Москву в новогодних огнях.

А также сможем познакомиться с самыми интересными местами столицы, посетим Третьяковскую галерею, увидим Москву с высоты ее главного небоскреба ― башни «Федерация» и проведем экскурсию по парку Зарядье.
Москва - новогодний город чудес
Москва - новогодний город чудес
Москва - новогодний город чудес
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Посещение ВДНХ
Посещение ВДНХ
Побываем в архитектурно-парковом комплексе ВДНХ, где увидим самые знаменитые павильоны и фонтаны
Встречаем Новый год в Москве
Встречаем Новый год в Москве
Нас ждет автобусная экскурсия и встреча Нового года в центре столицы
Москва праздничная
Москва праздничная
Вы проедете по набережным и улицам исторического города, а также пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади

Программа тура по дням

1 день

Посещение ВДНХ

В первый день тура прибытие в гостиницу самостоятельно.

С 10:00 до 12:00 Встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.

Заселение в гостиницу после 14:00. Свои вещи вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Отъезд на автобусе на экскурсию ориентировочно в 12:00.

Автобусно-пешеходная экскурсия на ВДНХ, посещение Макета Москвы.

Выставка Достижений Народного Хозяйства ― одно из самых красивейших и интереснейших мест современной Москвы.

Уникальный архитектурно-парковый комплекс ВДНХ сформировали 49 памятников, 45 из которых ― федерального значения.

Во время экскурсии вы узнаете историю создания выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.

Окончание программы на ВДНХ не позднее 15:00.

Посещение ВДНХПосещение ВДНХПосещение ВДНХ
2 день

Встречаем Новый год

Завтрак.

Отъезд от гостиницы на автобусе в 11:00.

Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой».

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.

Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Окончание программы в центре города не позднее 14:00.

В 22:00 ночная автобусная экскурсия «Встреча Нового года в центре столицы» с Дедом Морозом, Снегурочкой, шампанским и мандаринами.

Москва ― одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что Москва никогда не спит.

Во время экскурсии вы увидите сталинские высотки, особенно величественные в вечерней подсветке, ГУМ, украшенный более 30 тысячами лампочек, Большой театр, Новый Арбат, величественные небоскребы Москвы-Сити, проедете по Садовому кольцу.

Возвращение в гостиницу не позднее 02:00.

Встречаем Новый годВстречаем Новый годВстречаем Новый год
3 день

Посещение Панорамы 360

Завтрак.

В 12:00 отъезд от гостиницы на автобусе.

Экскурсия на смотровую площадку башни «Федерация».

Вид на Москву с высоты ее главного небоскреба, башни «Федерация» ― незабываемое, завораживающее зрелище. Со смотровой площадки PANORAMA360 Москва открывается во всем своем великолепии.

PANORAMA360 занесена в книгу рекордов России, как самая высокая смотровая площадка, и имеет уникальные современные развлекательные зоны, например, лабораторию мороженогона 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией дополненной реальности.

Возвращение в гостиницу не позднее 16:00.

Посещение Панорамы 360Посещение Панорамы 360Посещение Панорамы 360
4 день

Москва праздничная

Завтрак.

В 10:00 отъезд от гостиницы на автобусе.

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному, Садовому кольцу и Кутузовскому проспекту.

Увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

Москва праздничнаяМосква праздничнаяМосква праздничная
5 день

Посещение Третьяковской галереи

Завтрак.

Освобождение номеров. Вещи можно оставить в камере хранения или багажной комнате отеля.

В 11:00 отъезд от гостиницы на автобусе.

Экскурсия по Замоскворечью.

Вы проедете по уютным улочкам старой Москвы, посетите Замоскворечье ― настоящий музей-заповедник под открытым небом.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите многие другие занимательные факты из истории столицы.

Посещение Третьяковской галереи, основанной в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющей одну из самых значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.

Возвращение в гостиницу на автобусе не позднее 17:00.

Посещение Третьяковской галереиПосещение Третьяковской галереиПосещение Третьяковской галереи

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаМесто в двухместном номереОсновное место ребенок до 14 летТретий в номереДоп. место ребенокОдноместный номер
Холидей Инн Москва Сущевский 4*2810026100228002070038900
Холидей Инн Москва Лесная 4*2805026050228002080038400
Аэростар 4*2360021500222002020033000
Ибис Москва Павелецкая 3*257502365033500
Ибис Москва Динамо 3*249002290031700

Варианты проживания

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»

4 ночи

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе.

Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол».

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»

Гостиница «Холидей Инн Лесная»

4 ночи

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»

Гостиница «Аэростар»

4 ночи

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».

Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»

Отель «Ибис Москва Павелецкая»

4 ночи

Гостям предлагается размещение в 147 комфортабельных номерах различных категорий. Все номера оборудованы необходимой мебелью и техникой, в числе удобств телевизор, бесплатный wi-fi, кондиционер, сейф, мини-холодильник.

Завтрак организован в ресторане при отеле, в формате шведского стола, с большим ассортиментом блюда русской и европейской кухни. Блюда «a la carte» можно заказать в круглосуточном лобби-баре.

Отель «Ибис Москва Павелецкая»Отель «Ибис Москва Павелецкая»Отель «Ибис Москва Павелецкая»Отель «Ибис Москва Павелецкая»Отель «Ибис Москва Павелецкая»Отель «Ибис Москва Павелецкая»

Отель «Ибис Москва Динамо»

4 ночи

Для размещения отдыхающих предложены комфортабельные номера, которые включают в себя телевизор и систему кондиционирования. Стоит отметить, что предоставляется беспроводной доступ Wi-Fi. Собственные ванные комнаты оснащены феном и гигиеническими принадлежностями.

В ресторане постояльцев порадуют блюдами не только русской, но и европейской кухни. Высококвалифицированные повара приготовят изысканные десерты. В баре представлен широкий выбор напитков.

Отель «Ибис Москва Динамо»Отель «Ибис Москва Динамо»Отель «Ибис Москва Динамо»Отель «Ибис Москва Динамо»Отель «Ибис Москва Динамо»Отель «Ибис Москва Динамо»

Белорусская Рэдиссон 4

4 ночи

Отель «Radisson Blu Belorusskaya» имеет статус 4 звезды и предоставляет своим гостям широкий спектр дополнительных услуг. Постояльцы могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, уличной парковкой, экспресс-прачечной, трансфером, а с полным перечнем можно ознакомиться на стойке приема и размещения.

Номерной фонд выдержан в едином стиле. В каждой комнате установлены удобные кровати, кондиционеры и рабочее пространство с канцелярскими принадлежностями. В ванной можно воспользоваться средствами личной гигиены, комплектом махровых полотенец, халатами, тапочками.

Работает роскошный ресторан, в котором по меню можно заказать изысканные блюда русской и европейской кухонь. Также есть круглосуточный лобби-бар, где всегда есть свежая выпечка и различные напитки.

На территории находится шесть конференц-залов разной вместимости. В каждом из них возможна любая расстановка мебели. Опытные менеджеры помогут провести мероприятие на высшем уровне.

До аэропорта Шереметьево можно доехать за 30 минут. В пешей доступности находится железнодорожный вокзал, станция метро и развлекательный центр Депо Москва.

Белорусская Рэдиссон 4Белорусская Рэдиссон 4Белорусская Рэдиссон 4Белорусская Рэдиссон 4Белорусская Рэдиссон 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

Может ли измениться программа?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
16 янв 2024
Очень волновалась перед покупкой и постоянно писала менеджеру, задавая множество вопросов. На все вопросы мне отвечали и отвечали очень терпеливо, без какого бы то ни было раздражения, даже, если вопросы были из серии «глупых», или повторялись. Особенно волновалась относительно получения ваучера и контактов гида, так как они были присланы за сутки до начала тура, но и здесь все сложилось хорошо.
Я выбрала Новогодний тур в Москву и так как сразу после приезда в Москву, предполагалось ехать на экскурсию, а заселяться в гостиницу только уже после этого, то я попросила забронировать две дополнительные ночи в той гостинице, которую я выбрала. Две не удалось, но одну, за день до начала экскурсий — забронировали. Спасибо большое девочкам! Перед НГ это было очень непросто.
Гостиница у меня была на ул. Щипок, это рядом с метро Павелецкая. Гостиница отличная, расположена просто замечательно. Номер чистый, все есть кроме чайника. Завтраки хорошие. Рядом много кафе и 10 минут пешком до Пятницкой, где целая улица кафе и ресторанов. Расположение очень понравилось.
На экскурсии нас забрали на автобусе и возвращались мы тоже на автобусе. Все экскурсии очень понравились! Просто восхитительно все и очень хорошо организовано. Сказать, что я осталась довольна — ничего не сказать. Впечатлений осталось очень много и одно ярче другого! Очень рекомендую эту турфирму. Конечно, наверняка, и у такой компании могут быть разные сложности, но здесь все готовы решать, со всем помочь. Очень рада, что решилась на такое приключение. 😊👍
Очень волновалась перед покупкой и постоянно писала менеджеру, задавая множество вопросов. На все вопросы мне отвечалиОчень волновалась перед покупкой и постоянно писала менеджеру, задавая множество вопросов. На все вопросы мне отвечалиОчень волновалась перед покупкой и постоянно писала менеджеру, задавая множество вопросов. На все вопросы мне отвечалиОчень волновалась перед покупкой и постоянно писала менеджеру, задавая множество вопросов. На все вопросы мне отвечалиОчень волновалась перед покупкой и постоянно писала менеджеру, задавая множество вопросов. На все вопросы мне отвечалиОчень волновалась перед покупкой и постоянно писала менеджеру, задавая множество вопросов. На все вопросы мне отвечалиОчень волновалась перед покупкой и постоянно писала менеджеру, задавая множество вопросов. На все вопросы мне отвечалиОчень волновалась перед покупкой и постоянно писала менеджеру, задавая множество вопросов. На все вопросы мне отвечалиОчень волновалась перед покупкой и постоянно писала менеджеру, задавая множество вопросов. На все вопросы мне отвечали
С
12 янв 2024
Впечатление самое лучшее от всего тура. Огромное спасибо!
О
1 апр 2024
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!

Тур входит в следующие категории Москвы

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

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