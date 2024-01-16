У нас будет возможность встретить наступающий год в столице нашей Родины и увидеть Москву в новогодних огнях.
А также сможем познакомиться с самыми интересными местами столицы, посетим Третьяковскую галерею, увидим Москву с высоты ее главного небоскреба ― башни «Федерация» и проведем экскурсию по парку Зарядье.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Посещение ВДНХ
В первый день тура прибытие в гостиницу самостоятельно.
С 10:00 до 12:00 Встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.
Заселение в гостиницу после 14:00. Свои вещи вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
Отъезд на автобусе на экскурсию ориентировочно в 12:00.
Автобусно-пешеходная экскурсия на ВДНХ, посещение Макета Москвы.
Выставка Достижений Народного Хозяйства ― одно из самых красивейших и интереснейших мест современной Москвы.
Уникальный архитектурно-парковый комплекс ВДНХ сформировали 49 памятников, 45 из которых ― федерального значения.
Во время экскурсии вы узнаете историю создания выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.
Окончание программы на ВДНХ не позднее 15:00.
Встречаем Новый год
Завтрак.
Отъезд от гостиницы на автобусе в 11:00.
Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой».
Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.
Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».
Окончание программы в центре города не позднее 14:00.
В 22:00 ночная автобусная экскурсия «Встреча Нового года в центре столицы» с Дедом Морозом, Снегурочкой, шампанским и мандаринами.
Москва ― одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что Москва никогда не спит.
Во время экскурсии вы увидите сталинские высотки, особенно величественные в вечерней подсветке, ГУМ, украшенный более 30 тысячами лампочек, Большой театр, Новый Арбат, величественные небоскребы Москвы-Сити, проедете по Садовому кольцу.
Возвращение в гостиницу не позднее 02:00.
Посещение Панорамы 360
Завтрак.
В 12:00 отъезд от гостиницы на автобусе.
Экскурсия на смотровую площадку башни «Федерация».
Вид на Москву с высоты ее главного небоскреба, башни «Федерация» ― незабываемое, завораживающее зрелище. Со смотровой площадки PANORAMA360 Москва открывается во всем своем великолепии.
PANORAMA360 занесена в книгу рекордов России, как самая высокая смотровая площадка, и имеет уникальные современные развлекательные зоны, например, лабораторию мороженогона 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией дополненной реальности.
Возвращение в гостиницу не позднее 16:00.
Москва праздничная
Завтрак.
В 10:00 отъезд от гостиницы на автобусе.
Обзорная экскурсия по городу ― «Москва праздничная».
Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному, Садовому кольцу и Кутузовскому проспекту.
Увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.
Посещение Третьяковской галереи
Завтрак.
Освобождение номеров. Вещи можно оставить в камере хранения или багажной комнате отеля.
В 11:00 отъезд от гостиницы на автобусе.
Экскурсия по Замоскворечью.
Вы проедете по уютным улочкам старой Москвы, посетите Замоскворечье ― настоящий музей-заповедник под открытым небом.
Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите многие другие занимательные факты из истории столицы.
Посещение Третьяковской галереи, основанной в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющей одну из самых значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.
Возвращение в гостиницу на автобусе не позднее 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Место в двухместном номере
|Основное место ребенок до 14 лет
|Третий в номере
|Доп. место ребенок
|Одноместный номер
|Холидей Инн Москва Сущевский 4*
|28100
|26100
|22800
|20700
|38900
|Холидей Инн Москва Лесная 4*
|28050
|26050
|22800
|20800
|38400
|Аэростар 4*
|23600
|21500
|22200
|20200
|33000
|Ибис Москва Павелецкая 3*
|25750
|23650
|–
|–
|33500
|Ибис Москва Динамо 3*
|24900
|22900
|–
|–
|31700
Варианты проживания
Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе.
Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол».
Гостиница «Холидей Инн Лесная»
Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.
В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».
Гостиница «Аэростар»
Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.
В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».
Отель «Ибис Москва Павелецкая»
Гостям предлагается размещение в 147 комфортабельных номерах различных категорий. Все номера оборудованы необходимой мебелью и техникой, в числе удобств телевизор, бесплатный wi-fi, кондиционер, сейф, мини-холодильник.
Завтрак организован в ресторане при отеле, в формате шведского стола, с большим ассортиментом блюда русской и европейской кухни. Блюда «a la carte» можно заказать в круглосуточном лобби-баре.
Отель «Ибис Москва Динамо»
Для размещения отдыхающих предложены комфортабельные номера, которые включают в себя телевизор и систему кондиционирования. Стоит отметить, что предоставляется беспроводной доступ Wi-Fi. Собственные ванные комнаты оснащены феном и гигиеническими принадлежностями.
В ресторане постояльцев порадуют блюдами не только русской, но и европейской кухни. Высококвалифицированные повара приготовят изысканные десерты. В баре представлен широкий выбор напитков.
Белорусская Рэдиссон 4
Отель «Radisson Blu Belorusskaya» имеет статус 4 звезды и предоставляет своим гостям широкий спектр дополнительных услуг. Постояльцы могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, уличной парковкой, экспресс-прачечной, трансфером, а с полным перечнем можно ознакомиться на стойке приема и размещения.
Номерной фонд выдержан в едином стиле. В каждой комнате установлены удобные кровати, кондиционеры и рабочее пространство с канцелярскими принадлежностями. В ванной можно воспользоваться средствами личной гигиены, комплектом махровых полотенец, халатами, тапочками.
Работает роскошный ресторан, в котором по меню можно заказать изысканные блюда русской и европейской кухонь. Также есть круглосуточный лобби-бар, где всегда есть свежая выпечка и различные напитки.
На территории находится шесть конференц-залов разной вместимости. В каждом из них возможна любая расстановка мебели. Опытные менеджеры помогут провести мероприятие на высшем уровне.
До аэропорта Шереметьево можно доехать за 30 минут. В пешей доступности находится железнодорожный вокзал, станция метро и развлекательный центр Депо Москва.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
Может ли измениться программа?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Я выбрала Новогодний тур в Москву и так как сразу после приезда в Москву, предполагалось ехать на экскурсию, а заселяться в гостиницу только уже после этого, то я попросила забронировать две дополнительные ночи в той гостинице, которую я выбрала. Две не удалось, но одну, за день до начала экскурсий — забронировали. Спасибо большое девочкам! Перед НГ это было очень непросто.
Гостиница у меня была на ул. Щипок, это рядом с метро Павелецкая. Гостиница отличная, расположена просто замечательно. Номер чистый, все есть кроме чайника. Завтраки хорошие. Рядом много кафе и 10 минут пешком до Пятницкой, где целая улица кафе и ресторанов. Расположение очень понравилось.
На экскурсии нас забрали на автобусе и возвращались мы тоже на автобусе. Все экскурсии очень понравились! Просто восхитительно все и очень хорошо организовано. Сказать, что я осталась довольна — ничего не сказать. Впечатлений осталось очень много и одно ярче другого! Очень рекомендую эту турфирму. Конечно, наверняка, и у такой компании могут быть разные сложности, но здесь все готовы решать, со всем помочь. Очень рада, что решилась на такое приключение. 😊👍