Вся территория становится сплошной сказочной декорацией, переливающейся разноцветными огнями, чудесными инсталляциями и буквально пронизанной насквозь духом любимого праздника взрослых и детей! Приглашаем вас посетить новогоднюю Москву и по желанию поучаствовать в экскурсиях: по Москве-реке, парку Зарядье и увидеть знаменитый Москвариум на ВДНХ.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Свободный день
В первый день тура прибытие в гостиницу самостоятельно.
С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.
Заселение в гостиницу после 14:00. Свои вещи вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
По желанию экскурсии на выбор за дополнительную плату.
Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»)с большими панорамными окнами. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса ― с воды.
Стоимость:
- взрослые ― 2000 руб. /чел.;
- льготный ― 1900 руб. /чел.;
- дети до 12 лет ― 1800 руб. /чел.;
- дети до 5 лет (включительно) ― бесплатно, если ребенок не занимает пассажирского места.
Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой». Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени.
Стоимость: взрослый ― 2 500 руб. /чел., школьники ― 2 000 руб.
Посещение «Москвариума» на ВДНХ. Крупнейший крытый океанариум в Европе, в котором живут 8 000 морских обитателей и пресноводных со всех концов света.
Стоимость: взрослые ― 1500 руб. /чел., дети до 12 лет ― 1100 руб.
Встречаем Новый год
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
В 22:00 по желанию предлагаем за дополнительную плату поучаствовать в ночной экскурсии «Новогодний фейерверк».
Предлагаем вам встретить Новый 2024 год, отправившись в путешествие на автобусе по ночной Москве. Вы увидите Москву в роскошном праздничном наряде.
Накануне Нового года и Рождества Москва превращается в город-сказку. Она украшена многочисленными новогодними елочками, мерцающими гирляндами, которые украшают проспекты, здания и даже деревья на улицах и парках. Повсюду новогодние ярмарки.
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, здание МГУ, стадион "Лужники", современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
Каждому участнику программы ― шампанское и угощение!
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
По желанию экскурсии на выбор за дополнительную плату.
Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»)с большими панорамными окнами. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса ― с воды.
Стоимость:
- взрослые ― 2000 руб. /чел.;
- льготный ― 1900 руб. /чел.;
- дети до 12 лет ― 1800 руб. /чел.;
- дети до 5 лет (включительно) ― бесплатно, если ребенок не занимает пассажирского места.
Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой». Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени.
Стоимость: взрослый ― 2 500 руб. /чел., школьники ― 2 000 руб.
Посещение «Москвариума» на ВДНХ. Крупнейший крытый океанариум в Европе, в котором живут 8 000 морских обитателей и пресноводных со всех концов света.
Стоимость: взрослые ― 1500 руб. /чел., дети до 12 лет ― 1100 руб.
Москва праздничная
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00. Вещи можно оставить в камере хранения или багажной комнате отеля.
Отъезд от гостиницы на автобусе в 10:00.
Обзорная экскурсия по городу ― «Москва праздничная».
Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному, Садовому кольцу и Кутузовскому проспекту.
Увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.
Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Вы увидите Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол.
Окончание программы в отеле не позднее 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Место в двухместном номере
|Основное место ребенок до 14 лет
|Третий в номере
|Доп. место ребенок
|Одноместный номер
Холидей Инн Москва Сущевский 4*
Мест нет
|11950
|11250
|8800
|8300
|17600
Холидей Инн Москва Лесная 4*
Мест нет
|11850
|11550
|8300
|8100
|19100
Аэростар 4*
Мест нет
|9250
|8950
|8200
|7900
|16300
|Ибис Москва Павелецкая 3*
|11200
|11000
|–
|–
|17100
Ибис Москва Динамо 3*
Мест нет
|10600
|9950
|–
|–
|15300
Варианты проживания
Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе.
Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол».
Гостиница «Холидей Инн Лесная»
Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.
В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».
Гостиница «Аэростар»
Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.
В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».
Отель «Ибис Москва Павелецкая»
Гостям предлагается размещение в 147 комфортабельных номерах различных категорий. Все номера оборудованы необходимой мебелью и техникой, в числе удобств телевизор, бесплатный wi-fi, кондиционер, сейф, мини-холодильник.
Завтрак организован в ресторане при отеле, в формате шведского стола, с большим ассортиментом блюда русской и европейской кухни. Блюда «a la carte» можно заказать в круглосуточном лобби-баре.
Отель «Ибис Москва Динамо»
Для размещения отдыхающих предложены комфортабельные номера, которые включают в себя телевизор и систему кондиционирования. Стоит отметить, что предоставляется беспроводной доступ Wi-Fi. Собственные ванные комнаты оснащены феном и гигиеническими принадлежностями.
В ресторане постояльцев порадуют блюдами не только русской, но и европейской кухни. Высококвалифицированные повара приготовят изысканные десерты. В баре представлен широкий выбор напитков.
Белорусская Рэдиссон 4
Отель «Radisson Blu Belorusskaya» имеет статус 4 звезды и предоставляет своим гостям широкий спектр дополнительных услуг. Постояльцы могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, уличной парковкой, экспресс-прачечной, трансфером, а с полным перечнем можно ознакомиться на стойке приема и размещения.
Номерной фонд выдержан в едином стиле. В каждой комнате установлены удобные кровати, кондиционеры и рабочее пространство с канцелярскими принадлежностями. В ванной можно воспользоваться средствами личной гигиены, комплектом махровых полотенец, халатами, тапочками.
Работает роскошный ресторан, в котором по меню можно заказать изысканные блюда русской и европейской кухонь. Также есть круглосуточный лобби-бар, где всегда есть свежая выпечка и различные напитки.
На территории находится шесть конференц-залов разной вместимости. В каждом из них возможна любая расстановка мебели. Опытные менеджеры помогут провести мероприятие на высшем уровне.
До аэропорта Шереметьево можно доехать за 30 минут. В пешей доступности находится железнодорожный вокзал, станция метро и развлекательный центр Депо Москва.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
- Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?
Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.
Ночная новогодняя экскурсия «Новогодний фейерверк».
Стоимость:
- взрослый ― 3500 руб. /чел.;
- школьник ― 3500руб. /чел.;
- дошкольник (до 7 лет) ― 3500руб. /чел.
Место начала экскурсии:22:00 ― гостиница.
Место окончания экскурсии:гостиница/по желанию центр города.
Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»).
Стоимость:
- взрослые ― 2000 руб. /чел.;
- льготный ― 1900 руб. /чел.;
- дети до 12 лет ― 1800 руб. /чел.;
- дети до 5 лет (включительно) ― бесплатно, если ребенок не занимает пассажирского места.
Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой».
Стоимость: взрослый ― 2 500 руб. /чел., школьники ― 2 000 руб. /чел.
Посещение «Москвариума» на ВДНХ. Крупнейший крытый океанариум в Европе, в котором живут 8 000 морских обитателей и пресноводных со всех концов света.
Стоимость: взрослые ― 1500 руб. /чел., дети до 12 лет ― 1100 руб. /чел.
Может ли измениться программа?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.