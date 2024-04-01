1 день

Свободный день

В первый день тура прибытие в гостиницу самостоятельно.

С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.

Заселение в гостиницу после 14:00. Свои вещи вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

По желанию экскурсии на выбор за дополнительную плату.

Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»)с большими панорамными окнами. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса ― с воды.

Стоимость:

взрослые ― 2000 руб. /чел.;

льготный ― 1900 руб. /чел.;

дети до 12 лет ― 1800 руб. /чел.;

дети до 5 лет (включительно) ― бесплатно, если ребенок не занимает пассажирского места.

Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой». Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени.

Стоимость: взрослый ― 2 500 руб. /чел., школьники ― 2 000 руб.

Посещение «Москвариума» на ВДНХ. Крупнейший крытый океанариум в Европе, в котором живут 8 000 морских обитателей и пресноводных со всех концов света.

Стоимость: взрослые ― 1500 руб. /чел., дети до 12 лет ― 1100 руб.