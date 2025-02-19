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Программа тура по дням
Прибытие. Пешеходный день: экскурсия по Красной площади
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Завтрак в день заезда не предоставляется!
Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия-прогулка по историческому центру, в ходе которой мы побываем на Манежной площади, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.
Экскурсия по праздничной Красной площади, где стоит роскошно украшенная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а также дети смогут увидеть исторические и архитектурные шедевры России: Покровский собор, Исторический музей, Мавзолей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год!
Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.
В аpxитeктypный aнcaмбль Mocкoвcкoгo Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц.
Окончание программы в центре городе.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Автобусно-пешеходный день: новогодняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на автобусе.
Новогодняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия — по роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами Москве.
Туристы познакомятся с новогодней столицей, ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами, увидят самые известные достопримечательности, такие как Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России, Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства России, памятник Петру I на Москве-реке, здание МГУ, прогуляются по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама зимнего города: стадион «Лужники», небоскребы Москва-Сити, Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки и многое другое.
Экскурсия по Москва-Сити – современному деловому кварталу российской столицы: осмотр Краснопресненской набережной, торгово-пешеходного моста «Багратион», семиметрового монумента «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, знакомство с историей строительства небоскребов.
Подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башню Федерация – абсолютно новую интерактивную зону, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов: захватывающий вид на Москву не оставит никого равнодушным!
Смотровая площадка оборудована мини-фотостудией, где можно сделать профессиональный снимок себя на фоне городского пейзажа, Кроме того, все посетители увидят настоящие фабрики мороженого и шоколада, понаблюдают за процессом производства, получат в подарок только что приготовленный на их глазах десерт!
Окончание программы.
Дополнительно: посещение торгового центра «Афимол».
Вы можете прекрасно провести время покупая Новогодние подарки и сувениры, выпить кофе, любуясь праздничными инсталляциями.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Свободный день
Свободный день.
Дополнительно: прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal, в ходе которой можно не только насладиться панорамой Москвы, утопающего в новогоднем сиянии, открывающейся с воды: Кремлем, Храмом Христа Спасителя, Памятником Петру I, но и сможете вкусно пообедать (заказ на месте а-ля карт за доп. плату).
Стоимость уточняется.
Пешеходный день: Коломенское
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» (дворец Алексея Михайловича) – бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.
Посещение дворца царя Алексея Михайловича с участием в интерактивной программе «Невесты и жены царя Алексея Михайловича».
Окончание программы в усадьбе Коломенское.
Вы можете принять участие в праздничных гуляниях и развлекательных программах.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Пешеходный день: ВДНХ. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом.
Освобождение номеров до 12:00.
Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения отеля.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия по территории ВДНХ – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.
Вы увидите павильон №1, а также восстановленные во всей красе павильоны в стиле сталинского ампира.
В период новогодних праздников ВДНХ становится настоящим эпицентром праздника: главный каток страны, многочисленные ярмарки, интересные праздничные экспозиции и развлекательные мероприятия, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым.
Окончание программы на ВДНХ.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Свободное время или за доп. плату:
- Посещение аквариума в центре океанографии и морской биологии «Москвариум».
Уникальный комплекс, где представлены сотни разновидностей морских жителей, необычных экзотических рыб, акул и скатов, осьминогов и медуз. Океанариум является настоящей ожившей энциклопедией, отражающей все многообразие обитателей Мирового океана.
Стоимость — 1 800 руб. /взр., 1 100 руб. /школьники до 12 лет.
- Новогоднее шоу в Москвариуме – сказочный новогодний мюзикл с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов.
Стоимость — от 2 500 руб. /в зависимости от категории места.
Окончание программы планируется около 15:00-16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местный номер
|1-местный номер
|«Максима Панорама отель» 4* (ст. метро Автозаводская)
|23 300
|33 600
|Доп. ночь
|2500
|5000
Скидка для детей до 16 лет – 600 руб. /чел.
Варианты проживания
Максима Панорама отель
Отель «Максима Панорама» 4* находится в оживленном районе в центральной части Москвы по адресу ул. Мастеркова, д. 4. Эта локация располагает удачной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро «Автозаводская». Эта комфортная и современная гостиница отвечает запросам даже самого взыскательного гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому постояльцу является традиционной особенностью всей сети «Maxima».
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.
Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.
Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.
Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: 4 завтрака в отеле
- Экскурсии по программе тура
- Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий по программе тура
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /машина, из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
- Билеты на новогодние шоу и елки
- Дополнительное время работы транспорта
- Дополнительные экскурсии (бронирование дополнительных услуг производится только при покупке тура):посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 800 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 летпрогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal - стоимость уточняетсяновогоднее шоу в Москвариуме: сказочный новогодний мюзикл с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов - от 2 500 руб. /в зависимости от категории места
- Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 800 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 лет
- Прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal - стоимость уточняется
- Новогоднее шоу в Москвариуме: сказочный новогодний мюзикл с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов - от 2 500 руб. /в зависимости от категории места
- Доплата за иностранных туристов
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Есть ли скидки в туре?
Скидка для детей до 16 лет – 600 руб. /чел.