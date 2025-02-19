Новогодняя симфония в Москве

Праздничный тур с экскурсиями по столице и поездкой в музей-заповедник Коломенское — отличный вариант провести зимние каникулы в Москве! Совершите променад по самой величественной площади города и истинному сердцу столицы
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– Красной площади.

Подниметесь на самую высокую в Европе смотровую площадку башню и увидите настоящие фабрики мороженого и шоколада, понаблюдаете за процессом и получите в подарок только что приготовленный десерт.

В свободный день у вас будет возможность прогуляться по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal, в ходе которой можно насладиться панорамой Москвы, открывающейся с воды.

5
3 отзыва
Новогодняя симфония в Москве
Новогодняя симфония в Москве
Новогодняя симфония в Москве
Ближайшие даты:
29
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Пешеходный день: экскурсия по Красной площади

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется!

Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия-прогулка по историческому центру, в ходе которой мы побываем на Манежной площади, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.

Экскурсия по праздничной Красной площади, где стоит роскошно украшенная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а также дети смогут увидеть исторические и архитектурные шедевры России: Покровский собор, Исторический музей, Мавзолей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год!

Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.

В аpxитeктypный aнcaмбль Mocкoвcкoгo Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц.

Окончание программы в центре городе.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

Прибытие. Пешеходный день: экскурсия по Красной площадиПрибытие. Пешеходный день: экскурсия по Красной площадиПрибытие. Пешеходный день: экскурсия по Красной площадиПрибытие. Пешеходный день: экскурсия по Красной площади
2 день

Автобусно-пешеходный день: новогодняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на автобусе.

Новогодняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия — по роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами Москве.

Туристы познакомятся с новогодней столицей, ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами, увидят самые известные достопримечательности, такие как Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России, Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства России, памятник Петру I на Москве-реке, здание МГУ, прогуляются по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама зимнего города: стадион «Лужники», небоскребы Москва-Сити, Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки и многое другое.

Экскурсия по Москва-Сити – современному деловому кварталу российской столицы: осмотр Краснопресненской набережной, торгово-пешеходного моста «Багратион», семиметрового монумента «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, знакомство с историей строительства небоскребов.

Подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башню Федерация – абсолютно новую интерактивную зону, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов: захватывающий вид на Москву не оставит никого равнодушным!

Смотровая площадка оборудована мини-фотостудией, где можно сделать профессиональный снимок себя на фоне городского пейзажа, Кроме того, все посетители увидят настоящие фабрики мороженого и шоколада, понаблюдают за процессом производства, получат в подарок только что приготовленный на их глазах десерт!

Окончание программы.

Дополнительно: посещение торгового центра «Афимол».

Вы можете прекрасно провести время покупая Новогодние подарки и сувениры, выпить кофе, любуясь праздничными инсталляциями.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

Автобусно-пешеходный день: новогодняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсияАвтобусно-пешеходный день: новогодняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсияАвтобусно-пешеходный день: новогодняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсияАвтобусно-пешеходный день: новогодняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия
3 день

Свободный день

Свободный день.

Дополнительно: прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal, в ходе которой можно не только насладиться панорамой Москвы, утопающего в новогоднем сиянии, открывающейся с воды: Кремлем, Храмом Христа Спасителя, Памятником Петру I, но и сможете вкусно пообедать (заказ на месте а-ля карт за доп. плату).

Стоимость уточняется.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Пешеходный день: Коломенское

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» (дворец Алексея Михайловича) – бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.

Посещение дворца царя Алексея Михайловича с участием в интерактивной программе «Невесты и жены царя Алексея Михайловича».

Окончание программы в усадьбе Коломенское.

Вы можете принять участие в праздничных гуляниях и развлекательных программах.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

Пешеходный день: КоломенскоеПешеходный день: КоломенскоеПешеходный день: КоломенскоеПешеходный день: Коломенское
5 день

Пешеходный день: ВДНХ. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом.

Освобождение номеров до 12:00.

Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения отеля.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия по территории ВДНХ – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.

Вы увидите павильон №1, а также восстановленные во всей красе павильоны в стиле сталинского ампира.

В период новогодних праздников ВДНХ становится настоящим эпицентром праздника: главный каток страны, многочисленные ярмарки, интересные праздничные экспозиции и развлекательные мероприятия, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым.

Окончание программы на ВДНХ.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

Свободное время или за доп. плату:

  • Посещение аквариума в центре океанографии и морской биологии «Москвариум».

Уникальный комплекс, где представлены сотни разновидностей морских жителей, необычных экзотических рыб, акул и скатов, осьминогов и медуз. Океанариум является настоящей ожившей энциклопедией, отражающей все многообразие обитателей Мирового океана.

Стоимость — 1 800 руб. /взр., 1 100 руб. /школьники до 12 лет.

  • Новогоднее шоу в Москвариуме – сказочный новогодний мюзикл с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов.

Стоимость — от 2 500 руб. /в зависимости от категории места.

Окончание программы планируется около 15:00-16:00.

Пешеходный день: ВДНХ. ОтъездПешеходный день: ВДНХ. ОтъездПешеходный день: ВДНХ. ОтъездПешеходный день: ВДНХ. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номер1-местный номер
«Максима Панорама отель» 4* (ст. метро Автозаводская)23 30033 600
Доп. ночь25005000

Скидка для детей до 16 лет – 600 руб. /чел.

Варианты проживания

Максима Панорама отель

4 ночи

Отель «Максима Панорама» 4* находится в оживленном районе в центральной части Москвы по адресу ул. Мастеркова, д. 4. Эта локация располагает удачной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро «Автозаводская». Эта комфортная и современная гостиница отвечает запросам даже самого взыскательного гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому постояльцу является традиционной особенностью всей сети «Maxima».

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.

Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.

Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.

Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.

Максима Панорама отельМаксима Панорама отельМаксима Панорама отельМаксима Панорама отельМаксима Панорама отельМаксима Панорама отель

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: 4 завтрака в отеле
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий по программе тура
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /машина, из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
  • Билеты на новогодние шоу и елки
  • Дополнительное время работы транспорта
  • Дополнительные экскурсии (бронирование дополнительных услуг производится только при покупке тура):посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 800 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 летпрогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal - стоимость уточняетсяновогоднее шоу в Москвариуме: сказочный новогодний мюзикл с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов - от 2 500 руб. /в зависимости от категории места
  • Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 800 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 лет
  • Прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal - стоимость уточняется
  • Новогоднее шоу в Москвариуме: сказочный новогодний мюзикл с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов - от 2 500 руб. /в зависимости от категории места
  • Доплата за иностранных туристов
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки в туре?

Скидка для детей до 16 лет – 600 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
19 фев 2025
Все было на высшем уровне. На вопросы отвечали быстро и решали любой вопрос
А
4 фев 2025
Организация отличная, все что было заявлено, выполнено в полном объеме и даже больше! Экскурсовод была чудесная женщина Лариса- рассказывала интересно и вовлеченно. Очень понравилась поездка, спасибо огромное
Т
14 янв 2025
Отдельное спасибо менеджеру Анне Топорковой за организацию и рекомендации нашего отдыха! Благодарим гида Галину Ивановну, которая все дни была с нами!

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