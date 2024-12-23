1 день

Прибытие. Экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галерея

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

С 10:00 до 12:00 встреча с представителем организатора в холле гостиницы.

Размещение в гостинице после с 14:00.

Отъезд от гостиницы на автобусе.

12:00 Экскурсия по Замоскворечью.

На комфортабельном автобусе вы проедете по уютным улочка старой Москвы, посетите Замоскворечье – настоящий музей-заповедник под открытым небом.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите многие другие занимательные факты из истории столицы.

Посещение Третьяковской галереи, основанной в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющую одну из самых значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.

Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин и приобщитесь к величию русской культуры.

Возвращение в гостиницу на автобусе не позднее 17:00.