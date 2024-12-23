Рождественская мозаика в Москве

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве? Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города.

Посетите одно из самых больших космических музейных пространств в России и
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мире — центр «Космонавтика и авиация», который поможет вам погрузиться в волшебный новогодний мир космической отрасли.

После прогулки по Замоскворечью вы увидите подлинники знакомых с детства картин и приобщитесь к величию русской культуры в Третьяковой галерее.

5
3 отзыва
Рождественская мозаика в Москве
Рождественская мозаика в Москве
Рождественская мозаика в Москве
Ближайшие даты:
1
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галерея

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

С 10:00 до 12:00 встреча с представителем организатора в холле гостиницы.

Размещение в гостинице после с 14:00.

Отъезд от гостиницы на автобусе.

12:00 Экскурсия по Замоскворечью.

На комфортабельном автобусе вы проедете по уютным улочка старой Москвы, посетите Замоскворечье – настоящий музей-заповедник под открытым небом.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите многие другие занимательные факты из истории столицы.

Посещение Третьяковской галереи, основанной в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющую одну из самых значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.

Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин и приобщитесь к величию русской культуры.

Возвращение в гостиницу на автобусе не позднее 17:00.

Прибытие. Экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галереяПрибытие. Экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галереяПрибытие. Экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галереяПрибытие. Экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галерея
2 день

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»

Завтрак.

Отъезд от гостиницы на автобусе.

10:00 Обзорная экскурсия по городу – «Москва праздничная».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города.

Во время обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Вы увидите Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и знаменитые Царь-пушку и Царь-колокол.

Окончание в центре городе, не позднее 16:00.

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»
3 день

Автобусно-пешеходная экскурсия на ВДНХ. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00.

Вещи в камере хранения гостиницы.

10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия на ВДНХ и павильон космос.

Выставка Достижений Народного Хозяйства (так расшифровывается ВДНХ) – одно из самых красивейших и интереснейших мест современной Москвы.

Уникальный архитектурно-парковый комплекс ВДНХ сформировали 49 памятников, 45 из которых – федерального значения.

Во время экскурсии Вы узнаете историю создания выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.

Одно из самых больших космических музейных пространств в России и мире.

Центр «Космонавтика и авиация» поможет вам погрузиться в волшебный новогодний мир космической отрасли.

Натурные экспонаты и полноразмерные макеты космических аппаратов демонстрирует реализованные проекты XX века и достижения отечественной космонавтики.

Конструкторское бюро павильона рассказывает об исследованиях медицины, биологии и астрономии в космической сфере.

Возвращение в гостиницу, не позже 15:00.

Автобусно-пешеходная экскурсия на ВДНХ. ОтъездАвтобусно-пешеходная экскурсия на ВДНХ. ОтъездАвтобусно-пешеходная экскурсия на ВДНХ. ОтъездАвтобусно-пешеходная экскурсия на ВДНХ. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номерОсновное место ребенок до 14 летТретий в номереДоп. место ребенок1-местный номер
Аэростар 4* 13 800 12 800 11 600 10 600 20 000
Космос 3* 15 300 14 200 12 700 11 800 21 100
Сафмар Сущевский 4* 14 350 13 350 11 600 10 600 19 700
Сафмар Лесная 4* 15 700 14 700 11 600 10 600 22 400

При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Сафмар Сущевский

2 ночи

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе.

Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол».

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Сафмар Лесная

2 ночи

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

Сафмар ЛеснаяСафмар ЛеснаяСафмар ЛеснаяСафмар ЛеснаяСафмар ЛеснаяСафмар Лесная

Аэростар

2 ночи

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».

АэростарАэростарАэростарАэростарАэростарАэростар

Космос

2 ночи

Гостиница «Cosmos» расположена на северо-востоке Москвы, рядом с ВДНХ и одноименной станцией метро. Гостей, остановившихся здесь, ждет непревзойденное качество обслуживания, комфортабельные номера, множество разнообразных услуг.

Номерной фонд представлен номерами разных категорий вместимости: «Стандарт», «Люкс», «Бизнес», апартаменты и другие. В каждом из них есть удобные спальные места, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, фен, гардероб, мини-холодильник. Гостям предоставляются ванные принадлежности, халат и тапочки.

На территории работает несколько заведений: кафе, ресторан европейской кухни и пивной ресторан. Имеется услуга заказа блюд в номер.

В отеле можно провести любое мероприятия, от деловых встреч и банкетов до свадеб. На выбор есть разнообразные залы, вместимостью от 26 до 996 человек.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

Может ли измениться программа?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
23 дек 2024
Очень хорошо организован тур. Заселение, встреча с экскурсоводом, все прошло без заминок и спокойно. Спасибо большое!
А
18 дек 2024
Организация тура на пять. Размещение согласно заявки, автобусы комфортабельные и по графику, без задержек. Гиды вежливые, грамотные и знающие свое дело.
М
18 дек 2024
Нашим гидом была Тукеева Ольга Юрьевна, нам очень повезло, что она все эти незабываемые дни была с нами. Очень интересны ее рассказы о городе, его истории. Нам Ольга Юрьевна очень
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понравилась своими профессиональными знаниями, любовью к городу, своим чутким вниманием к нам. Она легко разрешала вопросы, которые возникали у туристов, помогала, подсказывала. С ее помощью мы посетили и другие экскурсии, которые не были в нашей программе.
Ольга Юрьевна - профессионал с большой буквы! Огромная благодарность нашему гиду!

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