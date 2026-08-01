Погрузимся в их богатую историю и культурное наследие, посетим самые знаменитые достопримечательности и насладимся уникальной
Программа тура по дням
Встреча в Санкт-Петербурге. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Экскурсия в Юсуповский дворец
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербург встречает».
10:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
10:10 Отъезд от гостиницы «Россия».
10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут».
11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
13:30 Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
15:00 На выбор: трансфер по базовым гостиницам до 16:00 или свободное время в центре города без трансфера.
31.12.26 Дополнительно (заказывать заранее): праздничный новогодний банкет в гостиницах (цены от 15 000 до 35 000 руб. в зависимости от гостиницы).
31.12.26 Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге». В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на одной из центральных площадей города, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (3800 руб. – взрослый; 3300 руб. – школьник, студент, пенсионер, детям 5-6 лет бесплатно).
Рекомендуем посетить знаковые места Петербурга в этот день:
- Дом компании Зингер – Дом Книги (работает до 23:00).
- Новогоднюю ярмарку в Новой Голландии, на Манежной площади.
- Пышки на Большой Конюшенной (работают до 20:00).
Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Петропавловская крепость. Музей Фаберже
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербург встречает».
Начало программы во второй половине дня. Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
13:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
13:10 Отъезд от гостиницы «Россия».
13:30 Отъезд от гостиницы «Азимут».
14:00-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.
15:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.
16:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 18:30 или свободное время в музее и центре города без трансфера.
Рекомендуем посетить знаковые места Петербурга в этот день:
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург за доп. плату (700 руб. без экскурсии / 800 руб. с экскурсией, работает до 22:00).
- Фотосалон Карла Буллы в доме Демидовых (работает до 20:00).
- Подписные издания(работают до 22:00).
- Магазин купцов Елисеевых (работает до 23:00).
Переезд на ночном поезде Санкт-Петербург — Москва. (Внимание! Билеты в стоимость тура не входят. Приобретаются за доп. плату.)
Если вы хотите поехать на скоростном поезде «Сапсан», то необходимо брать дополнительную ночь проживания в отеле в Москве.
ВДНХ
14:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отправление на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Прогулка-экскурсия по ВДНХ – Выставке достижений народного хозяйства – крупнейшего экспозиционного и музейного комплекса в мире, открытого еще в 1939 году и не раз сменившего свое название: ВСХВ, ВПВ, ВДНХ СССР, ВВЦ. В период новогодних праздников ВДНХ становится настоящим эпицентром гуляний: главный каток страны, многочисленные ярмарки, интересные праздничные экспозиции и развлекательные мероприятия, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым.
Посещение павильона «Макет Москвы» на ВДНХ — открыл двери после реконструкции 1 ноября 2019 года. Обновленный макет стал почти на треть больше, чем раньше. Теперь в дополнение к уже имеющимся столичным объектам в миниатюре гости могут увидеть гостиницу «Украина», Донской монастырь, Екатерининский дворец и многие другие. Главная отличительная особенность макета столицы — поразительная детализация зданий и максимально точное воссоздание элементов ландшафтной архитектуры. На площади 429 кв. метров в масштабе 1:400 представлены 23 000 объектов.
Окончание экскурсионной программы на ВДНХ. Свободное время, самостоятельное возвращение в отель.
Дополнительно: посещение Москвариума — самого большого по площади океанариума в Москве. Аквариум стал домом для более 600 разновидностей экзотических рыб и необычных морских и пресноводных обитателей, свыше 12 000 экземпляров и особей, включая кайманового крокодила, наутилуса, осетровых, скатов, акул и множества других морских созданий. Стоимость: уточняется.
Посещение шоу в Москвариуме – сказочного новогоднего мюзикла с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов. Перед нами развернется удивительная история о том, как международная команда Дедов Морозов отправляется на поиски Нового года и спасает праздник! Стоимость: от 3000 руб. /чел.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия "Новогодняя Москва!". Проезд по Московской канатной дороге. Экскурсия на стадион "Лужники"
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы (время уточняется).
Отправление на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва!» по роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами столице, познакомимся с ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами, увидим самые известные достопримечательности, такие как Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России, Дом Правительства России, здание МГУ, прогуляемся по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки и многое другое.
Проезд по Московской канатной дороге — фуникулёру, соединяющему смотровую площадку Воробьёвых гор и стадион «Лужники» на противоположном берегу Москва-реки.
Уникальная экскурсия на стадион «Лужники» — главный спортивный комплекс России — приглашает всех окунуться в завораживающий мир футбола и развлекательных событий.
В рамках одного экскурсионного тура вы почувствуете себя болельщиком, VIP-гостем, футболистом, тренером и журналистом, побываете в раздевалке сборной России и в других самых интересных местах стадиона, которые обычно недоступны зрителям во время массовых мероприятий.
Обзорный тур по стадиону идеально подходит для тех, кто хочет открыть для себя стадион «Лужники» с ракурса непосредственного участника события.
Окончание программы в Лужниках (м. Воробьёвы горы). Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Экскурсия на киностудию «Мосфильм». ТЦ Европейский
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом. Отправление на экскурсию на автобусе.
Экскурсия на киностудию «Мосфильм» – ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция. Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.
Трансфер до ТЦ Европейский (ст. метро «Киевская»). Все торговые центры так или иначе украшают себя к Новому году, но если где-то и царит настоящее новогоднее безумие, так это в «Европейском».
При посещении ТЦ Европейский праздник начинается еще при входе и продолжается внутри здания – полет фантазии оформителей не знает границ, каждый год разное, но всегда неожиданное и захватывающее.
В «Европейском» можно прекрасно провести время, покупая подарки и сувениры, выпить кофе или поесть в многочисленных ресторанах и кафе, любуясь новогодним убранством.
Окончание программы в у ТЦ «Европейский» (ст. метро «Киевская»). Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Экскурсия-прогулка по историческому центру. Экскурсия по праздничной Красной площади. Оружейная Палата
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Сдача вещей в камеру хранения.
Встреча с гидом. Отправление на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия-прогулка по историческому центру, в ходе которой мы побываем на Манежной площади, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.
Экскурсия по праздничной Красной площади, где стоит роскошно украшенная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а также увидите исторические и архитектурные шедевры России:Покровский собор, Исторический музей, Мавзолей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год!
Посещение с экскурсионным обслуживанием Оружейной Палаты – всемирно известного музея-сокровищницы, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов: произведения русского, западного и восточного искусства V-XX веков, и троны московских царей, царские одежды и военные доспехи, уникальная золотая и серебряная посуда, царские регалии, кареты, разных веков, коллекция оружия.
Окончание программы в центре городе. Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Программа завершается ориентировочно в 16:00-17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Москве и Санкт-Петербурге.
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в г. Санкт-Петербурге):
«Россия» 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол» + «Холидей Инн Таганская» 4* (Москва), завтрак «шведский стол»:
Категория номера
Период действия цен (по дате заезда)
Взрослый на основном месте
Одноместное размещение
Взрослый на дополнительном месте
|Стандарт + Стандарт
|31.12.2026 - 05.01.2027
|43250
|59600
|-
«Москва» 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол» + «Холидей Инн Таганская» 4* (Москва), завтрак «шведский стол».
Категория номера
Период действия цен (по дате заезда)
Взрослый на основном месте
Одноместное размещение
Взрослый на дополнительном месте
|Стандарт + Стандарт
|31.12.2026 - 05.01.2027
|45000
|62650
|44650
«Азимут» 4*, завтрак «шведский стол» + «Холидей Инн Таганская» 4* (Москва), завтрак «шведский стол»:
|Категория номера
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандарт + Стандарт
|31.12.2026 - 05.01.2027
|45050
|62200
|-
Обратите внимание! В ночь с пятницы (2 день тура) на субботу (3 день тура) переезд на ночном поезде Санкт-Петербург-Москва. Билеты в стоимость тура не входят. Приобретаются за доп. плату. Если вы хотите поехать на скоростном поезде «Сапсан», то необходимо брать дополнительную ночь проживания в отеле в Москве.
Скидка:
- детям до 14 лет (0-13) – 1050 руб.
- детям 14-16 лет – 350 руб.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Варианты проживания
Гостиница «Россия»
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Отель «Москва»
Отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Гостиница «Азимут Сити Отель Санкт-Петербург»
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Гостиница «Холидей Таганский»
Расположена в нескольких шагах от станции метро «Пролетарская». Рядом многочисленные достопримечательности, на некоторые из них открываются прекрасные виды из окон.
Интерьер номеров украшен репродукциями известного художника Ивана Билибина. Номерной фонд представлен комфортабельными и просторными номерами, в каждом из которых есть все необходимое, что может понадобиться во время проживания.
В отеле есть ресторан и лобби-бар. На уютной летней веранде гости могут провести приятно время за чашечкой ароматного кофе.
Гостиница находится в 27 км от аэропорта «Внуково», дорога до железнодорожной станции «Павелецкий» займет 15 минут.
Поезд
Переезд на ночном поезде Санкт-Петербург — Москва.
Внимание! Билеты в стоимость тура не входят. Приобретаются за доп. плату.
Если вы хотите поехать на скоростном поезде «Сапсан», то необходимо брать дополнительную ночь проживания в отеле в Москве.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Санкт-Петербурге 2 дня/1 ночь и в Москве 4 дня/3 ночи
- Питание, указанное в программе (завтраки со второго дня)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно из Москвы
- Ж/д билеты Санкт-Петербург - Москва (если планируется поехать на скоростном поезде «Сапсан», то необходимо брать дополнительную ночь проживания в отеле в Москве)
- Проезд на общественном транспорте
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги (по желанию):праздничный новогодний банкет в гостиницах - от 15 000 до 35 000 руб. в зависимости от гостиницыавтобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге»:3800 руб. - взрослый 3300 руб. - школьник, студент, пенсионердетям 5-6 лет бесплатно. посещение Москвариума - стоимость уточняетсяпосещение шоу в Москвариуме - от 3000 руб. /чел
- Праздничный новогодний банкет в гостиницах - от 15 000 до 35 000 руб. в зависимости от гостиницы
- Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге»:3800 руб. - взрослый 3300 руб. - школьник, студент, пенсионердетям 5-6 лет бесплатно
- 3800 руб. - взрослый
- 3300 руб. - школьник, студент, пенсионер
- Детям 5-6 лет бесплатно
- Посещение Москвариума - стоимость уточняется
- Посещение шоу в Москвариуме - от 3000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Есть ли скидки в туре?
Скидка:
- детям до 14 лет (0-13) – 1050 руб.
- детям 14-16 лет – 350 руб.