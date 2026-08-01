1 день

Встреча в Санкт-Петербурге. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Экскурсия в Юсуповский дворец

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербург встречает».

10:00 Отъезд от гостиницы «Москва».

10:10 Отъезд от гостиницы «Россия».

10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут».

11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

13:30 Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

15:00 На выбор: трансфер по базовым гостиницам до 16:00 или свободное время в центре города без трансфера.

31.12.26 Дополнительно (заказывать заранее): праздничный новогодний банкет в гостиницах (цены от 15 000 до 35 000 руб. в зависимости от гостиницы).

31.12.26 Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге». В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на одной из центральных площадей города, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (3800 руб. – взрослый; 3300 руб. – школьник, студент, пенсионер, детям 5-6 лет бесплатно).

Рекомендуем посетить знаковые места Петербурга в этот день:

Дом компании Зингер – Дом Книги (работает до 23:00). Новогоднюю ярмарку в Новой Голландии, на Манежной площади. Пышки на Большой Конюшенной (работают до 20:00).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160