В края озёрные да обители островные: автобусный тур на Селигер и Валдай

Посетить Нилову пустынь и Иверский монастырь, отведать рыбных блюд и узнать, как отливают колокола
Отправляемся навстречу сошедшим с полотен Васнецова и Левитана русским пейзажам. Нас ждут в гости водные жемчужины в оправе лесов — Селигер и Валдай.

Наслаждаясь красотой ажурных берегов и хрустальной глади, мы
читать дальше

пройдём по святым местам — Ниловой пустыни и Иверскому монастырю, проникнемся их благоговейным покоем и поклонимся чудотворным иконам.

Совершим путешествие по страницам истории, гуляя по древним городам — Осташкову, Вышнему Волочку, Валдаю, — и угостимся специалитетами озёрных краёв: пообедаем селигерской рыбкой и выпьем чая с валдайскими баранками.

А также под серебристые переливы осмотрим церковные, пастушьи, ямщицкие, корабельные колокола, погрузимся в старинные и современные технологии литья и узнаем много интересного о звонарном мастерстве.

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу в зависимости от объективных обстоятельств, изменять порядок предоставления услуг, в случае невозможности предоставления услуги предоставить равноценную замену или сделать возврат стоимости или разницы услуги.

На всех турах необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о рождении. А также иные документы, требуемые гостиницами, музеями, точками питания и другими объектами посещения в программе тура (QR-код, сертификат или иное, в зависимости от ограничений, введённых регионом/страной). Иностранные граждане должны иметь при себе миграционную карту.

Питание. Включены 2 обеда и 1 завтрак, ужин оплачивается отдельно.

Транспорт. Более 19 участников — автобус Mercedes, MAN, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог. Менее 19 участников — микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог.

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Осташкову с рыбным обедом, посещение Ниловой пустыни

В 7:00 встретимся в Москве и направимся в Осташков. Дорогу к жемчужинам Селигера дополнит увлекательный рассказ гида о достопримечательностях Государева тракта.

По прибытии мы погуляем по городу дивных озёрных панорам и пообедаем специалитетами — ухой, жареным судаком с запечённым картофелем, овощами, сдобой. Заедем за вкусными сувенирами и продолжим путь.

Следующим пунктом будет островная обитель, уголок прекрасных храмов с лучшими видами Селигера — Нилова пустынь. Тут можно подняться на смотровую площадку под куполом Богоявленского собора и увидеть озёрное ожерелье с высоты (оплачивается на месте).

Вечером прибудем в Вышний Волочёк, где находится наш отель.

2 день

Экскурсия по Вышнему Волочку, Валдаю и Иверскому монастырю

Позавтракаем и отправимся гулять по Вышнему Волочку, который сравнивают с Венецией: его изрезали каналы и извилистая река, украшают более 40 мостов и мостиков. Снаружи осмотрим дачу Рябушинских — малоизвестный шедевр модерна, чудом сохранившийся в первоначальном облике.

Движемся дальше, в царство хрустальных озёр и колокольных переливов — Валдай. Гуляя по набережной и улицам со старинными особняками, погрузимся в атмосферу 19 века и патриархального колорита. Сходим в Музей колоколов и послушаем их нежный перезвон.

После обеда посетим островной Иверский Святоозерский Богородицкий монастырь — архитектурное диво и важный духовный центр. В финале тура заедем на подворье, где можно приобрести валдайские баранки и выпить чая. Затем вернёмся в Москву.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение17 500 ₽
1-местное размещение17 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак, 2 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • Ужин - 650 ₽ (по желанию при заказе тура)
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Водный стадион», 7:00
Завершение: Москва, станция метро «Водный стадион», 00:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

