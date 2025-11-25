В 7:00 встретимся в Москве и направимся в Осташков. Дорогу к жемчужинам Селигера дополнит увлекательный рассказ гида о достопримечательностях Государева тракта.

По прибытии мы погуляем по городу дивных озёрных панорам и пообедаем специалитетами — ухой, жареным судаком с запечённым картофелем, овощами, сдобой. Заедем за вкусными сувенирами и продолжим путь.

Следующим пунктом будет островная обитель, уголок прекрасных храмов с лучшими видами Селигера — Нилова пустынь. Тут можно подняться на смотровую площадку под куполом Богоявленского собора и увидеть озёрное ожерелье с высоты (оплачивается на месте).

Вечером прибудем в Вышний Волочёк, где находится наш отель.