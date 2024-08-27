Уик-энд в Липецкой области: Богородицк, сёла Монастырщино и Полибино, Елец

Попробовать французские сыры в Масловке, погулять по усадьбам и отдохнуть в парке «Кудыкина гора»
Выходные в дали от суеты большого города — легко! Отправляемся в мини-путешествие в Липецкую область, чтобы хорошенько перезагрузиться, увидеть много интересных локаций и, конечно, испытать гастрономическое удовольствие от местной кухни.

Мы
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побываем в «городе-театре» Богородицке, познакомимся с экспозицией музея-заповедника «Куликово поле», осмотрим усадьбу Нечаевых и Шуховскую башню в Полибино и весело проведём время в парке «Кудыкина гора». Бонус — посещение сырной фермы в Масловке.

Уик-энд в Липецкой области: Богородицк, сёла Монастырщино и Полибино, Елец
Уик-энд в Липецкой области: Богородицк, сёла Монастырщино и Полибино, Елец
Уик-энд в Липецкой области: Богородицк, сёла Монастырщино и Полибино, Елец

Описание тура

Организационные детали

Максимальное количество часов на переезды — 2 часа.

Проживание. Двухместное размещение в гостинице «Куликово поле» в селе Монастырщино, а также в гостинице в Ельце. За доплату возможно одноместное размещение.

*Питание. В стоимость входят завтраки и обеды. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Богородицку и переезд в Монастырщино

Встречаемся и выезжаем в сторону Ельца. По пути заглянем в калачную «Марк и Лев» на завтрак. Далее остановимся в Богородицке. Вас ждёт экскурсия по «городу-театру» — именно так прозвали поселение за его уникальную планировку, которой занимался Андрей Болотов в 18 веке. Мы осмотрим дворец и пройдёмся по усадебному парку.

После обеда прогуляемся по городу и набережной, а потом направимся в село Монастырщино, где заночуем на территории музейного комплекса «Куликово поле».

Прогулка по Богородицку и переезд в МонастырщиноПрогулка по Богородицку и переезд в МонастырщиноПрогулка по Богородицку и переезд в МонастырщиноПрогулка по Богородицку и переезд в МонастырщиноПрогулка по Богородицку и переезд в МонастырщиноПрогулка по Богородицку и переезд в МонастырщиноПрогулка по Богородицку и переезд в Монастырщино
2 день

Музей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в Елец

Позавтракав, отправимся в музей-заповедник «Куликово поле». Во время экскурсии вы узнаете много интересного об историческом сражении, а современные технологии помогут нам погрузиться в атмосферу 14 века.

После обеда выезжаем в Полибино, где осмотрим усадьбу Нечаевых. Усадебный комплекс включает в себя главный дом, хозяйственные постройки, парк с прудами и каскадом фонтанов. Главный дом выполнен в стиле неоготики и украшен башнями, стрельчатыми окнами и зубцами. Здесь часто гостили известные люди того времени, в том числе художники Виктор Васнецов и Илья Репин. Они использовали усадьбу как мастерскую для работы над своими произведениями. Также вы увидите Шуховскую башню, построенную по проекту выдающегося инженера и архитектора Владимира Григорьевича Шухова. Башня была возведена в конце XIX века для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде как выставочный павильон. После окончания выставки башню купил меценат и промышленник Юрий Степанович Нечаев-Мальцов и установил её в своём имении.

По завершении экскурсии направимся в Елец. По дороге заедем в Масловку, чтобы попробовать и купить вкуснейший сыр на местной ферме.

Музей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в ЕлецМузей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в ЕлецМузей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в ЕлецМузей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в ЕлецМузей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в ЕлецМузей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в ЕлецМузей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в ЕлецМузей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в ЕлецМузей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в ЕлецМузей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в ЕлецМузей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в ЕлецМузей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в ЕлецМузей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в ЕлецМузей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в ЕлецМузей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в ЕлецМузей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в ЕлецМузей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в Елец
3 день

Елец: усадьба "Скорняково-Архангельское" и парк "Кудыкина гора"

После завтрака вас ждёт обзорная экскурсия по Ельцу с местным гидом. Город был основан в 1146 году и с тех пор играл важную роль в истории России. В разные периоды он был центром торговли, ремесел и культуры. Елец также известен своими историческими достопримечательностями, включая старинные церкви, монастыри и купеческие дома.

Далее направимся в усадьбу «Скорняково-Архангельское». Она была основана в 18 веке и принадлежала нескольким дворянским родам. В 19 веке усадьба перешла во владение купца Николая Николаевича Скорнякова, который провёл масштабную реконструкцию комплекса и превратил его в одну из красивейших усадеб региона.

Пообедаем в ресторане русской кухни и помчим в парк «Кудыкина гора». Он расположен на берегу Дона и занимает территорию около 500 гектаров. Здесь можно увидеть множество интересных объектов, включая: комплекс, где проводятся мастер-классы по традиционным ремёслам, зоопарк, речной пляж с оборудованными местами для купания, Средневековую крепость, внутри которой проводятся различные мероприятия. Также на территории парка находятся арт-объекты, которые создают особую атмосферу. Среди них наиболее известными являются огромные скульптуры трёх богатырей и Змея Горыныча.

Затем вернёмся в Москву. До новых встреч!

Елец: усадьба "Скорняково-Архангельское" и парк "Кудыкина гора"Елец: усадьба "Скорняково-Архангельское" и парк "Кудыкина гора"Елец: усадьба "Скорняково-Архангельское" и парк "Кудыкина гора"Елец: усадьба "Скорняково-Архангельское" и парк "Кудыкина гора"Елец: усадьба "Скорняково-Архангельское" и парк "Кудыкина гора"Елец: усадьба "Скорняково-Архангельское" и парк "Кудыкина гора"Елец: усадьба "Скорняково-Архангельское" и парк "Кудыкина гора"Елец: усадьба "Скорняково-Архангельское" и парк "Кудыкина гора"Елец: усадьба "Скорняково-Архангельское" и парк "Кудыкина гора"

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер из Москвы до Ельца и обратно
  • Услуги гидов
  • Входные билеты и экскурсии
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Одноместное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Анино», 9:00
Завершение: Москва, станция метро «Серпуховская», около полуночи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхПарки и усадьбыВсе туры3-дневные турыПерезагрузкаПрирода и пейзажиГорыСвятые местаМонастыри, церкви, храмыУсадьбы и дворцыПаркиОт метро

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