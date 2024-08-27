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Описание тура
Организационные детали
Максимальное количество часов на переезды — 2 часа.
Проживание. Двухместное размещение в гостинице «Куликово поле» в селе Монастырщино, а также в гостинице в Ельце. За доплату возможно одноместное размещение.
*Питание. В стоимость входят завтраки и обеды. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по Богородицку и переезд в Монастырщино
Встречаемся и выезжаем в сторону Ельца. По пути заглянем в калачную «Марк и Лев» на завтрак. Далее остановимся в Богородицке. Вас ждёт экскурсия по «городу-театру» — именно так прозвали поселение за его уникальную планировку, которой занимался Андрей Болотов в 18 веке. Мы осмотрим дворец и пройдёмся по усадебному парку.
После обеда прогуляемся по городу и набережной, а потом направимся в село Монастырщино, где заночуем на территории музейного комплекса «Куликово поле».
Музей-заповедник «Куликово поле», усадьба Нечаева-Мальцева в Полибино, прибытие в Елец
Позавтракав, отправимся в музей-заповедник «Куликово поле». Во время экскурсии вы узнаете много интересного об историческом сражении, а современные технологии помогут нам погрузиться в атмосферу 14 века.
После обеда выезжаем в Полибино, где осмотрим усадьбу Нечаевых. Усадебный комплекс включает в себя главный дом, хозяйственные постройки, парк с прудами и каскадом фонтанов. Главный дом выполнен в стиле неоготики и украшен башнями, стрельчатыми окнами и зубцами. Здесь часто гостили известные люди того времени, в том числе художники Виктор Васнецов и Илья Репин. Они использовали усадьбу как мастерскую для работы над своими произведениями. Также вы увидите Шуховскую башню, построенную по проекту выдающегося инженера и архитектора Владимира Григорьевича Шухова. Башня была возведена в конце XIX века для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде как выставочный павильон. После окончания выставки башню купил меценат и промышленник Юрий Степанович Нечаев-Мальцов и установил её в своём имении.
По завершении экскурсии направимся в Елец. По дороге заедем в Масловку, чтобы попробовать и купить вкуснейший сыр на местной ферме.
Елец: усадьба "Скорняково-Архангельское" и парк "Кудыкина гора"
После завтрака вас ждёт обзорная экскурсия по Ельцу с местным гидом. Город был основан в 1146 году и с тех пор играл важную роль в истории России. В разные периоды он был центром торговли, ремесел и культуры. Елец также известен своими историческими достопримечательностями, включая старинные церкви, монастыри и купеческие дома.
Далее направимся в усадьбу «Скорняково-Архангельское». Она была основана в 18 веке и принадлежала нескольким дворянским родам. В 19 веке усадьба перешла во владение купца Николая Николаевича Скорнякова, который провёл масштабную реконструкцию комплекса и превратил его в одну из красивейших усадеб региона.
Пообедаем в ресторане русской кухни и помчим в парк «Кудыкина гора». Он расположен на берегу Дона и занимает территорию около 500 гектаров. Здесь можно увидеть множество интересных объектов, включая: комплекс, где проводятся мастер-классы по традиционным ремёслам, зоопарк, речной пляж с оборудованными местами для купания, Средневековую крепость, внутри которой проводятся различные мероприятия. Также на территории парка находятся арт-объекты, которые создают особую атмосферу. Среди них наиболее известными являются огромные скульптуры трёх богатырей и Змея Горыныча.
Затем вернёмся в Москву. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 900 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансфер из Москвы до Ельца и обратно
- Услуги гидов
- Входные билеты и экскурсии
Что не входит в цену
- Ужины
- Одноместное размещение