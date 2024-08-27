Позавтракав, отправимся в музей-заповедник «Куликово поле». Во время экскурсии вы узнаете много интересного об историческом сражении, а современные технологии помогут нам погрузиться в атмосферу 14 века.

После обеда выезжаем в Полибино, где осмотрим усадьбу Нечаевых. Усадебный комплекс включает в себя главный дом, хозяйственные постройки, парк с прудами и каскадом фонтанов. Главный дом выполнен в стиле неоготики и украшен башнями, стрельчатыми окнами и зубцами. Здесь часто гостили известные люди того времени, в том числе художники Виктор Васнецов и Илья Репин. Они использовали усадьбу как мастерскую для работы над своими произведениями. Также вы увидите Шуховскую башню, построенную по проекту выдающегося инженера и архитектора Владимира Григорьевича Шухова. Башня была возведена в конце XIX века для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде как выставочный павильон. После окончания выставки башню купил меценат и промышленник Юрий Степанович Нечаев-Мальцов и установил её в своём имении.

По завершении экскурсии направимся в Елец. По дороге заедем в Масловку, чтобы попробовать и купить вкуснейший сыр на местной ферме.