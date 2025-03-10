Ежедневно, в 08:00

Среди бескрайней Ловозерской тундры Вы погрузитесь в культуру и быт коренного народа Кольского полуострова саами. За чашкой горячего чая из трав и ягод тундры услышите об истории, обрядах и верованиях этого народа.
Заглянете в жилища саамов, понаблюдаете за их повседневными хлопотами, примерите традиционный саамский костюм и попробуете саамскую уху из свежевыловленного в Ловозере сига.
Заглянете в жилища саамов, понаблюдаете за их повседневными хлопотами, примерите традиционный саамский костюм и попробуете саамскую уху из свежевыловленного в Ловозере сига.
Описание трансферСреди бескрайней Ловозерской тундры Вы погрузитесь в культуру и быт коренного народа Кольского полуострова саами. За чашкой горячего чая из трав и ягод тундры услышите об истории, обрядах и верованиях этого народа. Заглянете в жилища саамов, понаблюдаете за их повседневными хлопотами, примерите традиционный саамский костюм и попробуете саамскую уху из свежевыловленного в Ловозере сига. Саамы —кочевники, и основу их традиционного уклада составляет оленеводство. Вы обязательно познакомитесь с этими сильными, но очень добродушными красавцами Севера, погладите их мягкую шерсть, угостите лакомством и непременно сделаете несколько снимков на память. Потом заглянете к другим пушистым обитателям деревни - подружитесь с хаски, увидите песцов, кроликов, енотов и даже красавца-лося. Желающие прокатятся на оленьей упряжке или снегоходе с бананом. В заключении, в качестве сувенира на память можно будет приобрести амулеты, обереги и другие поделки, сделанные руками местных мастеров. Очень интересная и насыщенная экскурсия для детей и взрослых займет около 7-8 часов. Мы заберем Вас от места Вашего проживания в Мурманске и вернем туда же, но полными впечатлений. ВАЖНО!!! Экскурсия проводится, если набрана группа не менее 3-х участников. Если вас двое, а группы нет, обратите внимание на индивидуальную поездку в деревню. А также, просьба уточнить до бронирования, о наличии билетов в деревню. Мы оперативно уточним у деревни, и сообщим вам ВАЖНО!!! В стоимость поездки включены входные билеты в Саамскую деревню (1750-2100 руб.), это важно при сравнении цен с другими гидами, предлагающими эту же поездку. Важная информация: ВАЖНО! Экскурсия групповая и проводится только при наборе группы. Пожалуйста, не вносите предоплату до тех пор, пока мы не подтвердим экскурсию. Экскурсия включает в себя входные билеты, поэтому, после подтверждения экскурсии, мы обязательно попросим Вас внести предоплату на приобретение билетов. Прошу отнестись к этому с пониманием.
Ежедневно, в 09:00, 12:30 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Саамская деревня Самь-Сыйт
- Обрядовое озеро (в летний период)
Что включено
- Трансфер на комфортабельном внедорожнике
- Услуги гида на время поездки
- Входные билеты в Саамскую деревню
- Развлечения в деревне
- Чай и уха.
Что не входит в цену
- Из дополнительных трат приобретение сувениров.
- Если вас больше, чем трое, то доплата 5000 руб. /персона.
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 09:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- ВАЖНО
- Экскурсия групповая и проводится только при наборе группы
- Пожалуйста, не вносите предоплату до тех пор, пока мы не подтвердим экскурсию
- Экскурсия включает в себя входные билеты, поэтому, после подтверждения экскурсии, мы обязательно попросим Вас внести предоплату на приобретение билетов
- Прошу отнестись к этому с пониманием
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Поездка получилась очень яркой и впечатляющей, но исключительно благодаря нашему гиду Максиму. Саамская деревня Самь Сыйт НЕ ПОНРАВИЛАСЬ: неприветливый и даже временами грубый хозяин, мало информации о самом народе, вся
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А
В деревню к саамам обязательно стоит поехать. Здесь полно развлечений на любой вкус: покормить оленей, хаски, зайцев, поиграть в футбол меховым мячем, покататься на оленьих упряжках и снегоходах, поесть вкусную
Вам был полезен этот отзыв?
А
В деревню к саамам обязательно стоит поехать. Здесь полно развлечений на любой вкус: покормить оленей, хаски, зайцев, поиграть в футбол меховым мячем, покататься на оленьих упряжках и снегоходах, поесть вкусную
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О
Поехали 01.01. Получили много положительных эмоций! И взрослые, и дети в восторге! Единственное, что на обед нужно что-то дополнительно брать (или на месте предварительно заказывать, или с собой везти перекус), ухой мы совсем не наелись:)
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В
Как я понимаю - от Вас зависит работа гида/перевозчика. Внутри - это уже иное. ВАШУ ЧАСТЬ отдельно я оценил бы на пять звезд: прекрасная работа Сергея, который много интересного рассказал
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А
Отличный гид на маршруте, отдельное спасибо. Сама Саамская деревня понравилась. Был недочёт, что слишком много народу и не хватало времени на фотографии, но это недочёт самой организации этой деревни.
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Входит в следующие категории Мурманска
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