Ежедневно, в 08:00

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Среди бескрайней Ловозерской тундры Вы погрузитесь в культуру и быт коренного народа Кольского полуострова саами. За чашкой горячего чая из трав и ягод тундры услышите об истории, обрядах и верованиях этого народа.



Заглянете в жилища саамов, понаблюдаете за их повседневными хлопотами, примерите традиционный саамский костюм и попробуете саамскую уху из свежевыловленного в Ловозере сига. 4.7 8 отзывов

Мила Ваш гид в Мурманске Задать вопрос Трансфер для группы -10% 9500 ₽ выгода 950 ₽ 8550 ₽ за человека 4.7 8 отзывов 8 часов 1-8 человек Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Среди бескрайней Ловозерской тундры Вы погрузитесь в культуру и быт коренного народа Кольского полуострова саами. За чашкой горячего чая из трав и ягод тундры услышите об истории, обрядах и верованиях этого народа. Заглянете в жилища саамов, понаблюдаете за их повседневными хлопотами, примерите традиционный саамский костюм и попробуете саамскую уху из свежевыловленного в Ловозере сига. Саамы —кочевники, и основу их традиционного уклада составляет оленеводство. Вы обязательно познакомитесь с этими сильными, но очень добродушными красавцами Севера, погладите их мягкую шерсть, угостите лакомством и непременно сделаете несколько снимков на память. Потом заглянете к другим пушистым обитателям деревни - подружитесь с хаски, увидите песцов, кроликов, енотов и даже красавца-лося. Желающие прокатятся на оленьей упряжке или снегоходе с бананом. В заключении, в качестве сувенира на память можно будет приобрести амулеты, обереги и другие поделки, сделанные руками местных мастеров. Очень интересная и насыщенная экскурсия для детей и взрослых займет около 7-8 часов. Мы заберем Вас от места Вашего проживания в Мурманске и вернем туда же, но полными впечатлений. ВАЖНО!!! Экскурсия проводится, если набрана группа не менее 3-х участников. Если вас двое, а группы нет, обратите внимание на индивидуальную поездку в деревню. А также, просьба уточнить до бронирования, о наличии билетов в деревню. Мы оперативно уточним у деревни, и сообщим вам ВАЖНО!!! В стоимость поездки включены входные билеты в Саамскую деревню (1750-2100 руб.), это важно при сравнении цен с другими гидами, предлагающими эту же поездку. Важная информация: ВАЖНО! Экскурсия групповая и проводится только при наборе группы. Пожалуйста, не вносите предоплату до тех пор, пока мы не подтвердим экскурсию. Экскурсия включает в себя входные билеты, поэтому, после подтверждения экскурсии, мы обязательно попросим Вас внести предоплату на приобретение билетов. Прошу отнестись к этому с пониманием.

Ежедневно, в 09:00, 12:30 и 15:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Саамская деревня Самь-Сыйт

Обрядовое озеро (в летний период) Что включено Трансфер на комфортабельном внедорожнике

Услуги гида на время поездки

Входные билеты в Саамскую деревню

Развлечения в деревне

Чай и уха. Что не входит в цену Из дополнительных трат приобретение сувениров.

Если вас больше, чем трое, то доплата 5000 руб. /персона. Место начала и завершения? Место Вашего проживания в Мурманске Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в 09:00, 12:30 и 15:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Важная информация ВАЖНО

Экскурсия групповая и проводится только при наборе группы

Пожалуйста, не вносите предоплату до тех пор, пока мы не подтвердим экскурсию

Экскурсия включает в себя входные билеты, поэтому, после подтверждения экскурсии, мы обязательно попросим Вас внести предоплату на приобретение билетов

Прошу отнестись к этому с пониманием Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.