Ежедневно, в 08:00

Среди бескрайней Ловозерской тундры Вы погрузитесь в культуру и быт коренного народа Кольского полуострова саами. За чашкой горячего чая из трав и ягод тундры услышите об истории, обрядах и верованиях этого народа. Заглянете в жилища саамов, понаблюдаете за их повседневными хлопотами, примерите традиционный саамский костюм и попробуете саамскую уху из свежевыловленного в Ловозере сига.

Саамы —кочевники, и основу их традиционного уклада составляет оленеводство. Вы обязательно познакомитесь с этими сильными, но очень добродушными красавцами Севера, погладите их мягкую шерсть, угостите лакомством и непременно сделаете несколько снимков на память.

Потом заглянете к другим пушистым обитателям деревни - подружитесь с хаски, увидите песцов, кроликов, енотов и даже красавца-лося. Желающие прокатятся на оленьей упряжке или снегоходе с бананом.

В заключении, в качестве сувенира на память можно будет приобрести амулеты, обереги и другие поделки, сделанные руками местных мастеров.

Очень интересная и насыщенная экскурсия для детей и взрослых займет около 7-8 часов. Мы заберем Вас от места Вашего проживания в Мурманске и вернем туда же, но полными впечатлений.