Ежедневно, в 08:00

Этно-тур в саамскую деревню Самь-Сыйт

Среди бескрайней Ловозерской тундры Вы погрузитесь в культуру и быт коренного народа Кольского...

Среди бескрайней Ловозерской тундры Вы погрузитесь в культуру и быт коренного народа Кольского полуострова саами.

За чашкой горячего чая из трав и ягод тундры услышите об истории, обрядах и верованиях этого народа.

Заглянете в жилища саамов, понаблюдаете за их повседневными хлопотами, примерите традиционный саамский костюм и попробуете саамскую уху из свежевыловленного в Ловозере сига.
Этно-тур в саамскую деревню Самь-Сыйт
Этно-тур в саамскую деревню Самь-Сыйт
Этно-тур в саамскую деревню Самь-Сыйт
Этно-тур в саамскую деревню Самь-Сыйт
Этно-тур в саамскую деревню Самь-Сыйт
Этно-тур в саамскую деревню Самь-Сыйт
Этно-тур в саамскую деревню Самь-Сыйт
Среди бескрайней Ловозерской тундры Вы погрузитесь в культуру и быт коренного народа Кольского полуострова саами. За чашкой горячего чая из трав и ягод тундры услышите об истории, обрядах и верованиях этого народа. Заглянете в жилища саамов, понаблюдаете за их повседневными хлопотами, примерите традиционный саамский костюм и попробуете саамскую уху из свежевыловленного в Ловозере сига.
Саамы —кочевники, и основу их традиционного уклада составляет оленеводство. Вы обязательно познакомитесь с этими сильными, но очень добродушными красавцами Севера, погладите их мягкую шерсть, угостите лакомством и непременно сделаете несколько снимков на память.
Потом заглянете к другим пушистым обитателям деревни - подружитесь с хаски, увидите песцов, кроликов, енотов и даже красавца-лося. Желающие прокатятся на оленьей упряжке или снегоходе с бананом.
В заключении, в качестве сувенира на память можно будет приобрести амулеты, обереги и другие поделки, сделанные руками местных мастеров.
Очень интересная и насыщенная экскурсия для детей и взрослых займет около 7-8 часов. Мы заберем Вас от места Вашего проживания в Мурманске и вернем туда же, но полными впечатлений.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Этно-тур в саамскую деревню
14 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном внедорожнике
  • Развлечения в деревне
  • Чай и уха.
Что не входит
  • Из дополнительных трат
  • только покупка сувениров.
Место начала и завершения
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно, в 08:00

Мила И.
Мила И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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