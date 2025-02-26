Описание экскурсии
Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр». Этот современный курорт с новыми подъёмниками и трассами разной сложности — отличная альтернатива Красной поляне и Шерегешу. На горе вы найдёте ресторан-шайбу «Плато» и кафе, где можно выпить кружечку глинтвейна и сделать шикарные фото с видом на горы.
Экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня». Вы посетите гигантскую пещеру с ледяными скульптурами, сделанными лучшими мастерами мира. Музыкальное сопровождение и подсветка добавляют обстановке шарм и таинственность.
Геологический музей ФОСАГРО. Здесь вы рассмотрите редчайшие камни Кольского полуострова и всего мира. На огромных экранах увидите анимированную графику работы комбината. Узнаете, как добывают и обогащают руду.
Церковь Спаса Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Храм построен на символическом месте — здесь первооткрыватели хибинских месторождений ставили свои палатки.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер и посещение музея
- Дополнительно оплачиваются вход в «Снежную деревню» — 800–1500 ₽ за человека в зависимости от сезона, подъёмник на гору на курорте — 400 ₽ за человека, обед — от 500 ₽ за человека
- Дорога в одну сторону займёт 2,5–3 часа
- Рекомендую уточнить заранее прогноз погоды в Кировске. Температура воздуха там может значительно отличаться от погоды в Мурманске