Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день. Я познакомлю вас с местной архитектурой и геологией, а ещё с историей Кировска. Мы посетим горнолыжный курорт, красивый музей камней и первую каменную церковь города. Вы узнаете, чем славен и ценен Кировск для России и почему о нём знают во всём мире.

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за 1–2 человек или 9000 ₽ за человека, если вас больше

от 22 000 ₽ за 1–2 человек или 9000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр». Этот современный курорт с новыми подъёмниками и трассами разной сложности — отличная альтернатива Красной поляне и Шерегешу. На горе вы найдёте ресторан-шайбу «Плато» и кафе, где можно выпить кружечку глинтвейна и сделать шикарные фото с видом на горы.

Экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня». Вы посетите гигантскую пещеру с ледяными скульптурами, сделанными лучшими мастерами мира. Музыкальное сопровождение и подсветка добавляют обстановке шарм и таинственность.

Геологический музей ФОСАГРО. Здесь вы рассмотрите редчайшие камни Кольского полуострова и всего мира. На огромных экранах увидите анимированную графику работы комбината. Узнаете, как добывают и обогащают руду.

Церковь Спаса Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Храм построен на символическом месте — здесь первооткрыватели хибинских месторождений ставили свои палатки.

Организационные детали