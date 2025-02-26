Из Мурманска в Кировск - столицу Хибин

Изучить главные места маленького города с большой промышленностью
Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день. Я познакомлю вас с местной архитектурой и геологией, а ещё с историей Кировска. Мы посетим горнолыжный курорт, красивый музей камней и первую каменную церковь города. Вы узнаете, чем славен и ценен Кировск для России и почему о нём знают во всём мире.
Из Мурманска в Кировск - столицу Хибин
Из Мурманска в Кировск - столицу Хибин
Из Мурманска в Кировск - столицу Хибин
Ближайшие даты:
26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар4
мар5
мар
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр». Этот современный курорт с новыми подъёмниками и трассами разной сложности — отличная альтернатива Красной поляне и Шерегешу. На горе вы найдёте ресторан-шайбу «Плато» и кафе, где можно выпить кружечку глинтвейна и сделать шикарные фото с видом на горы.

Экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня». Вы посетите гигантскую пещеру с ледяными скульптурами, сделанными лучшими мастерами мира. Музыкальное сопровождение и подсветка добавляют обстановке шарм и таинственность.

Геологический музей ФОСАГРО. Здесь вы рассмотрите редчайшие камни Кольского полуострова и всего мира. На огромных экранах увидите анимированную графику работы комбината. Узнаете, как добывают и обогащают руду.

Церковь Спаса Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Храм построен на символическом месте — здесь первооткрыватели хибинских месторождений ставили свои палатки.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер и посещение музея
  • Дополнительно оплачиваются вход в «Снежную деревню» — 800–1500 ₽ за человека в зависимости от сезона, подъёмник на гору на курорте — 400 ₽ за человека, обед — от 500 ₽ за человека
  • Дорога в одну сторону займёт 2,5–3 часа
  • Рекомендую уточнить заранее прогноз погоды в Кировске. Температура воздуха там может значительно отличаться от погоды в Мурманске

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Мурманска

Знакомство с Хибинами в Кировске
На машине
скидка
25%
67 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Хибинами в Кировске
Откройте для себя зимние чудеса Хибин и Кировска. Погрузитесь в атмосферу заснеженных гор и уникальных достопримечательностей
Начало: У кинотеатра
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
16 фев в 08:00
80006000 за человека
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
На машине
На микроавтобусе
29 отзывов
10 часов
Групповая
до 17 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Откройте для себя красоту Хибин и Кировска! В программе: Снежная деревня, Ботанический сад, Музей камня и подъем на гору Айкуайвенчорр
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
16 фев в 08:30
12 000 за человека
Величественные Хибины и Кировск за один день
На машине
скидка
35%
4 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Величественные Хибины и Кировск за один день
Снежная деревня, Таинственный лес, Ботанический сад, Музей камня и незабываемые виды на горы Севера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 фев в 09:00
130008450 за человека