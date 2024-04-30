О Олеся Кировск - сердце Хибин Хибины впечатляют🙂 день прошёл отлично, комфортная машина, доехали быстро туда-обратно, сопровождал нас Александр, много интересной информации, остались тёплые воспоминания. У Надежды отличная Команда!

О Олеся Кировск - сердце Хибин читать дальше на многие обыденные вещи другим взглядом. Было красиво, уютно. Правда, попали в туман на горе, что не смогла в большей мере насладиться видами на Кировск и озеро. Очень увлекательное приключение в Кировск с отличным гидом Александром. Была в группе с иностранцами, но было весело и непринужденно. Посмотрела

9 9260812944 Кировск - сердце Хибин Всё просто замечательно! Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо гиду Ильи за интересный рассказ и весёлую поездку!

И Ирина Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено» Очень понравилось путешествие в Хибины и Кировск! Николай очень душевный гид, понравилось все!) Получилось сказочно, хоть и без ботанического сада, но мы ехали не за этим, а за скульптурами💨

М Марина Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин Поездка мне очень понравилась. Видели все что заявлено в программе,особенно впечатлила снежная деревня. Обед был в ресторане на вершине горы с красивым видом. Спасибо вам большое за организацию и интересные рассказы по пути.

В Владимир Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин Тур оставил только самые яркие впечатления. Гид и организация на высшем уровне. Отдельный большой плюс это быстрая коммуникация и ответы на все вопросы.

С Староверова Хибины - многовековой горный массив Экскурсия прошла легко, интересно в приятной компании гида Сергея, который учитывал все наши пожелания и предложения. Узнали много интересного, природа невероятная.

В Виктория Хибины: 390 миллионов лет истории Все понравилось, с погодой повезло, виды на подъёмнике супер! Экскурсовод Влад все интересно рассказал!

Н Наталья Хибины - многовековой горный массив Наилучшие рекомендации и пожелания! Замечательный гид Сергей Валдайцев открыл нам красоту севера нашей Родины! Это была невероятно душевная экскурсия! Сергей по дороге нам рассказал и историю края, и интересные современные факты ну и конечно обсудили северное сияние! Влюбились в Хибины!