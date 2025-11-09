Мои заказы

Обзорная экскурсия по самому северному городу-порту России
Наши гиды любят Мурманск, знают о нём очень много — и с радостью поделятся этим с вами.

В тёплой компании вы увидите главные достопримечательности и памятные места города: памятник «Алёша», фрагмент подлодки «Курск», атомный ледокол «Ленин» и многое другое. Полюбуетесь видами со смотровой площадки. И конечно, погрузитесь в историю!
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Величественный монумент «Алёша», возведённый в память о защитниках советского Заполярья.

Мемориальный комплекс «Маяк», построенный в честь моряков, погибших в мирное время. Здесь же находится фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск».

Набережная у морского вокзала, где стоит легендарный атомный ледокол «Ленин».

Смотровая площадка на вершине Абрам-мыса, откуда открывается прекрасный вид на Мурманск.

Трогательный памятник «Ждущая», посвящённый женщинам, которые верно и терпеливо ждут своих моряков.

А ещё мы расскажем вам о том, как город появился и какую роль сыграл в годы Великой Отечественной войны. Чем Мурманск важен для России сейчас, как преобразился за прошедшие годы, чем живёт и дышит. И о многом другом!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Honda Stepwgn, BMW X5, Mitsubishi Delica или Toyota Land Cruiser (зависит от количества участников), есть детские кресла
  • Во время поездки мы угостим вас морским ежом
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина
Карина — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 680 туристов
Меня зовут Карина. Я родилась и выросла в Мурманске. Я — мастер спорта по горным лыжам. Именно занятия активным видом спорта привели меня в туризм, и он стал неотъемлемой частью
моей жизни. Знаю вдоль и поперёк весь Кольский край. Неоднократно участвовала в больших научных экспедициях. Являюсь сертифицированным гидом. Со своей командой провожу интересные экскурсии и дарю необычные впечатления гостям и жителям нашего города.

Входит в следующие категории Мурманска

