Наши гиды любят Мурманск, знают о нём очень много — и с радостью поделятся этим с вами.
В тёплой компании вы увидите главные достопримечательности и памятные места города: памятник «Алёша», фрагмент подлодки «Курск», атомный ледокол «Ленин» и многое другое. Полюбуетесь видами со смотровой площадки. И конечно, погрузитесь в историю!
Описание экскурсии
Величественный монумент «Алёша», возведённый в память о защитниках советского Заполярья.
Мемориальный комплекс «Маяк», построенный в честь моряков, погибших в мирное время. Здесь же находится фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск».
Набережная у морского вокзала, где стоит легендарный атомный ледокол «Ленин».
Смотровая площадка на вершине Абрам-мыса, откуда открывается прекрасный вид на Мурманск.
Трогательный памятник «Ждущая», посвящённый женщинам, которые верно и терпеливо ждут своих моряков.
А ещё мы расскажем вам о том, как город появился и какую роль сыграл в годы Великой Отечественной войны. Чем Мурманск важен для России сейчас, как преобразился за прошедшие годы, чем живёт и дышит. И о многом другом!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Honda Stepwgn, BMW X5, Mitsubishi Delica или Toyota Land Cruiser (зависит от количества участников), есть детские кресла
- Во время поездки мы угостим вас морским ежом
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 680 туристов
Меня зовут Карина. Я родилась и выросла в Мурманске. Я — мастер спорта по горным лыжам. Именно занятия активным видом спорта привели меня в туризм, и он стал неотъемлемой частьюЗадать вопрос
