Наши гиды любят Мурманск, знают о нём очень много — и с радостью поделятся этим с вами. В тёплой компании вы увидите главные достопримечательности и памятные места города: памятник «Алёша», фрагмент подлодки «Курск», атомный ледокол «Ленин» и многое другое. Полюбуетесь видами со смотровой площадки. И конечно, погрузитесь в историю!

Описание экскурсии

Величественный монумент «Алёша», возведённый в память о защитниках советского Заполярья.

Мемориальный комплекс «Маяк», построенный в честь моряков, погибших в мирное время. Здесь же находится фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск».

Набережная у морского вокзала, где стоит легендарный атомный ледокол «Ленин».

Смотровая площадка на вершине Абрам-мыса, откуда открывается прекрасный вид на Мурманск.

Трогательный памятник «Ждущая», посвящённый женщинам, которые верно и терпеливо ждут своих моряков.

А ещё мы расскажем вам о том, как город появился и какую роль сыграл в годы Великой Отечественной войны. Чем Мурманск важен для России сейчас, как преобразился за прошедшие годы, чем живёт и дышит. И о многом другом!

Организационные детали