Вас ждет индивидуальная экскурсия по Мурманску, где вы увидите знаменитые памятники Алеша и «Ждущая», порт с торговыми кораблями и ледокол Ленин. Также в программе - фрагмент атомной подводной лодки Курск и вид на Кольский залив.
Экскурсия включает посещение нетуристических мест, таких как первая школа Мурманска и старинная лесопилорама. По желанию, можно добавить посещение музеев города
Экскурсия включает посещение нетуристических мест, таких как первая школа Мурманска и старинная лесопилорама. По желанию, можно добавить посещение музеев города
5 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Увидеть памятники Алеша и «Ждущая»
- 🚢 Посетить порт и ледокол Ленин
- 🔍 Узнать историю Мурманска
- 🌊 Полюбоваться Кольским заливом
- 🏫 Посетить нетуристические места
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Мурманске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет насладиться видами и достопримечательностями. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее и менее предсказуемы по погоде. В зимние месяцы, несмотря на холод, есть возможность увидеть северное сияние, однако условия могут быть более суровыми для прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памятник Алеша
- Скульптура «Ждущая»
- Ледокол Ленин
- Фрагмент атомной подводной лодки Курск
- Первая школа Мурманска
- Старинная лесопилорама
Описание экскурсии
Всего за несколько часов вы успеете очень многое:
- Оцените самый высокий памятник Заполярья и скульптуру «Ждущая»
- Рассмотрите фрагмент рубки атомной подводной лодки Курск
- Полюбуетесь видом на Кольский залив с западного берега
- Увидите нетуристические места: первую школу Мурманска и старинную лесопилораму
- Впечатлитесь ледоколом Ленин и посмотрите на самый длинный дом в стране
По желанию, мы можем добавить в программу Краеведческий музей или любой другой музей города на ваш выбор.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Транспорт входит в стоимость
- Если вы решите добавить в программу посещение музея, билеты оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5660 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель столицы Арктики. Занимаюсь туризмом с 2013 года и являюсь представителем профессиональной, аккредитованной команды гидов. Приглашаем вас в увлекательные туры по Кольскому полуострову: насладиться живописной суровой природой Заполярного края, познакомиться с её удивительным животным миром и северными традициями.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Гидом у нас была Надежда. Это человек много знающий о своем городе. Показала нам самые интересные места, много рассказала. Рекомендуем.
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С
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом, то, что нам как раз было нужно.
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Нам очень понравилось. Экскурсию проводил Андрей. Не смотря на то, что мы задержались перед экскурсией, Андрей, нам всё показал, мы успели всё посмотреть. Маршрут очень классный. Спасибо.
+2
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А
Прошло все на высшем уровне! Очень интересно рассказали! Советую всем!!!
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Я
Очень понравилось, что был не только гид, но и водитель. Ребята радушные, ценят клиента, любят и знают свой край. Приятно общаться с профессионалами. Прислушиваются к пожеланиям, учитывают особенности (мне надо
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А
Ещё один город «в копилке» и снова с положительными впечатлениями и эмоциями! Во многом благодаря профессиональной работе команды гидов, которые и исторические факты расскажут и по-домашнему угостят вкусным чаем с
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