Мурманск - первая встреча

Главные достопримечательности и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной обзорной экскурсии

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Приглашаем в комфортном формате познакомиться с колоритной столицей Арктики! Вы увидите все её визитные карточки: памятники Алеша и «Ждущая», порт и торговые корабли, ледокол Ленин и фрагмент атомной подводной лодки Курск. Мы поделимся историей города и расскажем, каково это — жить за полярным кругом.
Мурманск - первая встреча
Мурманск - первая встреча
Мурманск - первая встреча
Мурманск - первая встреча
Мурманск - первая встреча
Мурманск - первая встреча
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Всего за несколько часов вы успеете очень многое:

  • Оцените самый высокий памятник Заполярья и скульптуру «Ждущая»
  • Рассмотрите фрагмент рубки атомной подводной лодки Курск
  • Полюбуетесь видом на Кольский залив с западного берега
  • Увидите нетуристические места: первую школу Мурманска и старинную лесопилораму
  • Впечатлитесь ледоколом Ленин и посмотрите на самый длинный дом в стране

По желанию, мы можем добавить в программу Краеведческий музей или любой другой музей города на ваш выбор.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Транспорт входит в стоимость
  • Если вы решите добавить в программу посещение музея, билеты оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Популярные места
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Кольский залив
Монумент «Алёша»

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