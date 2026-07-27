Вас ждет индивидуальная экскурсия по Мурманску, где вы увидите знаменитые памятники Алеша и «Ждущая», порт с торговыми кораблями и ледокол Ленин. Также в программе - фрагмент атомной подводной лодки Курск и вид на Кольский залив.



Экскурсия включает посещение нетуристических мест, таких как первая школа Мурманска и старинная лесопилорама. По желанию, можно добавить посещение музеев города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Мурманске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет насладиться видами и достопримечательностями. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее и менее предсказуемы по погоде. В зимние месяцы, несмотря на холод, есть возможность увидеть северное сияние, однако условия могут быть более суровыми для прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.