Главные достопримечательности и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Приглашаем в комфортном формате познакомиться с колоритной столицей Арктики! Вы увидите все её визитные карточки: памятники Алеша и «Ждущая», порт и торговые корабли, ледокол Ленин и фрагмент атомной подводной лодки Курск. Мы поделимся историей города и расскажем, каково это — жить за полярным кругом.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Всего за несколько часов вы успеете очень многое:
- Оцените самый высокий памятник Заполярья и скульптуру «Ждущая»
- Рассмотрите фрагмент рубки атомной подводной лодки Курск
- Полюбуетесь видом на Кольский залив с западного берега
- Увидите нетуристические места: первую школу Мурманска и старинную лесопилораму
- Впечатлитесь ледоколом Ленин и посмотрите на самый длинный дом в стране
По желанию, мы можем добавить в программу Краеведческий музей или любой другой музей города на ваш выбор.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Транспорт входит в стоимость
- Если вы решите добавить в программу посещение музея, билеты оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 290 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель столицы Арктики. Занимаюсь туризмом с 2013 года и являюсь представителем профессиональной, аккредитованной команды гидов. Приглашаем вас в увлекательные туры по Кольскому полуострову: насладиться живописной суровой природой Заполярного края, познакомиться с её удивительным животным миром и северными традициями.
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Популярные места
Ледокол Ленин
Кольский залив
Монумент «Алёша»
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