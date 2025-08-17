Мои заказы

Краеведческий музей

Найдено 5 экскурсий в категории «Краеведческий музей» в Мурманске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
На машине
4.5 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Последний город Российской империи
Узнайте о героическом прошлом Мурманска и насладитесь его захватывающими видами. Откройте для себя уникальные истории и памятники города
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Полюбить Мурманск с первой встречи
На машине
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Полюбить Мурманск с первой встречи
Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Начало: У вашего отеля
12 дек в 12:00
15 дек в 12:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мурманск: когда главное уже посмотрели (в мини-группе)
На машине
2.5 часа
25 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Погрузитесь в атмосферу Мурманска, исследуя нетуристические маршруты. Откройте для себя деревянный монастырь и муралы самого длинного дома
Начало: На ул. Воровского
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
6000 ₽ за человека
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
4.5 часа
101 отзыв
Мини-группа
до 5 чел.
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
Лучшие видовые точки, ключевые достопримечательности, старинный город Кола и не только
Начало: В Октябрьском районе
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за человека
Весь Мурманск за один день
На машине
5 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Весь Мурманск за один день
Услышать небанальный рассказ о городе и увидеть самое интересное
Начало: На ул. Воровского
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
8000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    17 августа 2025
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Экскурсия с Сергеем очень понравилась! 🥰 В Мурманске впервые, и это действительно любовь с первой встречи. Посетили знаковые места, всю
    читать дальше

    дорогу Сергей интересно рассказывал о важнейших исторических и географическим событиях своего родного города и отвечал на все возникающие вопросы. Тот случай когда непременно хочется вернуться снова, и новые экскурсии будут с Сергеем. Спасибо! 💙

    Экскурсия с Сергеем очень понравилась! 🥰 В Мурманске впервые, и это действительно любовь с первой встречиЭкскурсия с Сергеем очень понравилась! 🥰 В Мурманске впервые, и это действительно любовь с первой встречиЭкскурсия с Сергеем очень понравилась! 🥰 В Мурманске впервые, и это действительно любовь с первой встречиЭкскурсия с Сергеем очень понравилась! 🥰 В Мурманске впервые, и это действительно любовь с первой встречиЭкскурсия с Сергеем очень понравилась! 🥰 В Мурманске впервые, и это действительно любовь с первой встречиЭкскурсия с Сергеем очень понравилась! 🥰 В Мурманске впервые, и это действительно любовь с первой встречиЭкскурсия с Сергеем очень понравилась! 🥰 В Мурманске впервые, и это действительно любовь с первой встречиЭкскурсия с Сергеем очень понравилась! 🥰 В Мурманске впервые, и это действительно любовь с первой встречиЭкскурсия с Сергеем очень понравилась! 🥰 В Мурманске впервые, и это действительно любовь с первой встречи
  • Н
    Наталья
    1 августа 2025
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию! Четыре часа пролетели на одном дыхании! Узнали столько интересного про Мурманск и его историю! Теперь точно знаем с кем будут экскурсии при следующей поездке!!!
  • А
    Александр
    24 июля 2025
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Замечательная экскурсия! 4 часа пролетели незаметно. Сергей показал и рассказал про все значимые места и события Мурманска. Сергей точно в
    читать дальше

    теме, так как с рождения наблюдает и следит как меняется его родной город. Рекомендую начать знакомство с Мурманском вместе с Сергеем.

  • Д
    Дарья
    10 мая 2025
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Отличная экскурсия! Спасибо Сергею за прекрасный рассказ. Всегда приятно, когда человек не просто бубнит хорошо отрепетированный рассказ, а действительно вовлечен в процесс, влюблен в место, о котором рассказывает, ценит это место и людей, живущих тут. Спасибо, Сергей!
    Отличная экскурсия! Спасибо Сергею за прекрасный рассказ. Всегда приятно, когда человек не просто бубнит хорошо отрепетированный
  • О
    Ольга
    31 марта 2025
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Экскурсия очень понравилась. 4 часа пролетели на одном дыхании. Посетили основные достопримечательности Мурманска. А какая панорама ночного города открывается с
    читать дальше

    западной стороны Кольского залива! Очень классно, что экскурсия проходила поздно вечером (20.00-24.00), т. к. мы приехали в Мурманск вечером, а утром уже в аэропорт. Но успели познакомиться с городом. Гид Сергей - знаток своего дела, искренне любит и гордится своим городом. Молодец!

  • М
    Мария
    13 февраля 2025
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Посмотрела на Мурманск глазами человека, который любит свою малую Родину всей душой и рассказывает о ней профессионально. Сергей прекрасно владеет
    читать дальше

    фактами, всегда отвечает на вопросы, рассказывает про природу, погоду, ледники, людей, зверей, быт- вообще про все. Отличный гид! Я в Мурманске и вообще на Кольском полуострове впервые, очень довольна, что приехала и посмотрела наш самый большой в мире заполярный город. Всем рекомендую! Обязательно берите экскурсию, сам так никогда не посмотришь.

    Посмотрела на Мурманск глазами человека, который любит свою малую Родину всей душой и рассказывает о нейПосмотрела на Мурманск глазами человека, который любит свою малую Родину всей душой и рассказывает о нейПосмотрела на Мурманск глазами человека, который любит свою малую Родину всей душой и рассказывает о ней
  • О
    Ольга
    19 января 2025
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Сергей, спасибо большое за знакомство с Мурманском и жизнью за полярным кругом. 4 часа пролетели незаметно, Сергей прекрасный рассказчик, очень
    читать дальше

    увлекательно и интересно поведал о своём любимом крае. Всем рекомендую данную экскурсию, приехав в Мурманск. Настоящий гид, с которым хочется ещё обязательно встретиться)

    Сергей, спасибо большое за знакомство с Мурманском и жизнью за полярным кругом. 4 часа пролетели незаметно
  • S
    Svetlana
    10 января 2025
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Sergei, vår gid var fantastisk person som er veldig dedikert til byens historie. Han fortalte lidenskapelig og, noen ganger humoristisk,
    читать дальше

    om byens og maritim historie siden han har hatt Personlig erfaring. Tiden gikk fort og vi fikk se masse betydelige og fine steder i Murmansk og. Omegn. Det var positiv overraskelse at det er så mye spennende og engasjerte mennesker i Murmansk som vi har møtt der. Og god mat. Og flott atmosfærer til tross for mange kuldegrader. Mektig inntrykk fikk vi ved minnesmerke til atomubåt Kursk. Sergei er meget God forteller og kan fremlegge teknisk fakta på en god måte. Det var uforglemmelig sightseeingtur med sterke inntrykk som gjorde oss stolte av vår historie som var skapt av folk i Barents region på begge siden av grensen
    Сергей, наш гид был замечательным человеком, очень преданным истории города. Он страстно, а иногда и с юмором рассказывал об истории города и мореплавания, поскольку имел личный опыт. Время пролетело быстро и мы успели посмотреть много значимых и красивых мест Мурманска и. Окружение Для меня было положительным сюрпризом то, что в Мурманске мы встретили так много интересных и преданных своему делу людей. И хорошая еда. И отличная атмосфера, несмотря на много градусов холода. Сильное впечатление мы получили от мемориала атомной подводной лодке «Курск». Сергей очень хороший рассказчик и может хорошо излагать технические факты. Это была незабываемая экскурсионная поездка с сильными впечатлениями, которая заставила нас гордиться нашей историей, которую создавали жители Баренцева региона по обе стороны границы.

  • Н
    Наталия
    3 января 2025
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Отличная экскурсия! Почти пять часов пролетели незаметно несмотря на ужасный мороз.
    Сергей - человек очень эмоциональный и очевидно очень любящий свой город и "свой" полуостров.
    Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    30 декабря 2024
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Сергей, спасибо большое за проверенную экскурсию, нам все очень понравилось!
    4 часа пролетели незаметно! Хотим отметить, что Сергей квалифицированный и профессиональный гид, действительно любящий свой город.
  • А
    Александр
    21 декабря 2024
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Добрый день. Отличная экскурсия, с отличным гидом Сергеем. Было очень интересно и познавательно. Спасибо)
  • Е
    Екатерина
    3 декабря 2024
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Благодарим Сергея за незабываемые впечатления!!! Благодаря умело организованной экскурсии, креативно подобранным местам для посещения, созданной атмосфере и обширным знаниям гида/экскурсовода,
    читать дальше

    нам удалось пережить за эти 4 часа самые разнообразные чувства и эмоции. Спасибо Вам за изобилие полученных впечатлений, которые останутся с нами навсегда!!!!!!! Да

    Благодарим Сергея за незабываемые впечатления!!! Благодаря умело организованной экскурсии, креативно подобранным местам для посещения, созданной атмосфереБлагодарим Сергея за незабываемые впечатления!!! Благодаря умело организованной экскурсии, креативно подобранным местам для посещения, созданной атмосфереБлагодарим Сергея за незабываемые впечатления!!! Благодаря умело организованной экскурсии, креативно подобранным местам для посещения, созданной атмосфереБлагодарим Сергея за незабываемые впечатления!!! Благодаря умело организованной экскурсии, креативно подобранным местам для посещения, созданной атмосфере
  • И
    Ирина
    28 ноября 2024
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Были на экскурсии с Сергеем, очень понравилось. Рассказывает с огоньком, вкладывая душу в свой рассказ. Видно, что человек любит свой
    читать дальше

    город, и знает много интересного, о чем с удовольствием рассказывает.
    Это первый наш визит в Мурманск, экскурсия выпала на снежную и ветреную погоду, но это не испортило впечатление. Нам очень понравилось и уже порекомендовали Сергея знакомым.

    Были на экскурсии с Сергеем, очень понравилось. Рассказывает с огоньком, вкладывая душу в свой рассказ. ВидноБыли на экскурсии с Сергеем, очень понравилось. Рассказывает с огоньком, вкладывая душу в свой рассказ. ВидноБыли на экскурсии с Сергеем, очень понравилось. Рассказывает с огоньком, вкладывая душу в свой рассказ. Видно
  • И
    Игорь
    21 августа 2024
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Сергей, очень впечатлил нас своим отношением к городу. Очень понравилось, когда Сергей с блеском в глазах радостно воскликал:"Это мой город!"
    Время
    читать дальше

    экскурсии пролетело незаметно. Понимаешь, что Сергей не "зазубривал" исторические факты, а передавал информацию с душой. Рассказывает разные версии событий, даёт лично решить, что может быть правдой, а что нет в спорных темах.
    Уж точно было не занудно! Мы проехали ключевые места; узнали прошлое, настоящее города и помечтали о будущем. Мурманск нас впечатлил! Спасибо Сергею за то, что рассказал нам моменты, на которые мы никогда бы не обратили внимание, поехав по городу в одиночку!
    Рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    17 августа 2024
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Сергей -отличный гид. Все было четко,информативно, с любовью к своему городу. Рекомендую.
  • С
    Светлана
    15 августа 2024
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Полюбить Мурманск с первой встречи… Такой было задача Сергея, и она была выполнена на все сто! Сергей любит и знает
    читать дальше

    историю города, переживает за него всей душой. Я узнала много нового из его рассказа. Экскурсия прошла на одном дыхании. Увлекательная, глубокая, информативная, эмоциональная… Спасибо большое! Мурманск навсегда останется в моем сердце!

  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Нет таких прекрасных слов чтобы передать эмоции, полученные нами на экскурсии! Великолепный волшебный гид! Несмотря на то что все говорили что в Мурманске смотреть нечего, он влюбил нас в этот город. Огромное спасибо, этот город теперь в нашем сердечке!
  • В
    Вера
    29 июля 2024
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Огромное спасибо Сергею за увлекательное знакомство с Мурманском, историю, пропитанную любовью и восхищением городом. Это была отличная возможность увидеть силу
    читать дальше

    и величие людей, живущих за полярным кругом, погрузиться в историю событий связанных с саамами, с царской Россией, ВОВ, подлодкой Курск… Было легко и интересно, а время пролетело незаметно.
    Отдельное спасибо за индивидуальный подход: - ночная экскурсия - да не вопрос, с трансфером из аэропорта - легко, хотим посмотреть на мост через Колу - добавим в экскурсию. В то время, как большинство других с рекламой из серии "индивидуальная экскурсия под Вас" - уже на первый вопрос отвечали "ночью не работаем".

  • С
    Светлана
    26 июля 2024
    Полюбить Мурманск с первой встречи
    Провели прекрасный вечер с замечательным гидом Сергеем! Приехали в Мурманск впервые, благодаря экскурсии узнали много интересного о городе, увидели его
    читать дальше

    со всех сторон, полюбили, почувствовали родным и желаем ему развития и процветания! Рассказывал Сергей настолько увлекательно и интересно, что прохожие останавливались послушать! Если вы хотите узнать о Мурманске всё, то рекомендуем вам Сергея, а такжп Tripster как отличного орзанизатора!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Краеведческий музей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
  2. Полюбить Мурманск с первой встречи
  3. Мурманск: когда главное уже посмотрели (в мини-группе)
  4. Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
  5. Весь Мурманск за один день
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Памятник Ждущей
  5. Кольский мост
  6. Площадь пяти углов
  7. Набережная
  8. Мыс Абрам
  9. Морской вокзал
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в декабре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Краеведческий музей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 270 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Мурманске на 2025 год по теме «Краеведческий музей», 270 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль