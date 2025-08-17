Индивидуальная
Последний город Российской империи
Узнайте о героическом прошлом Мурманска и насладитесь его захватывающими видами. Откройте для себя уникальные истории и памятники города
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Полюбить Мурманск с первой встречи
Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Начало: У вашего отеля
12 дек в 12:00
15 дек в 12:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Погрузитесь в атмосферу Мурманска, исследуя нетуристические маршруты. Откройте для себя деревянный монастырь и муралы самого длинного дома
Начало: На ул. Воровского
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
6000 ₽ за человека
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
Лучшие видовые точки, ключевые достопримечательности, старинный город Кола и не только
Начало: В Октябрьском районе
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за человека
Весь Мурманск за один день
Услышать небанальный рассказ о городе и увидеть самое интересное
Начало: На ул. Воровского
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
8000 ₽ за человека
- ИИрина17 августа 2025Экскурсия с Сергеем очень понравилась! 🥰 В Мурманске впервые, и это действительно любовь с первой встречи. Посетили знаковые места, всю
- ННаталья1 августа 2025Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию! Четыре часа пролетели на одном дыхании! Узнали столько интересного про Мурманск и его историю! Теперь точно знаем с кем будут экскурсии при следующей поездке!!!
- ААлександр24 июля 2025Замечательная экскурсия! 4 часа пролетели незаметно. Сергей показал и рассказал про все значимые места и события Мурманска. Сергей точно в
- ДДарья10 мая 2025Отличная экскурсия! Спасибо Сергею за прекрасный рассказ. Всегда приятно, когда человек не просто бубнит хорошо отрепетированный рассказ, а действительно вовлечен в процесс, влюблен в место, о котором рассказывает, ценит это место и людей, живущих тут. Спасибо, Сергей!
- ООльга31 марта 2025Экскурсия очень понравилась. 4 часа пролетели на одном дыхании. Посетили основные достопримечательности Мурманска. А какая панорама ночного города открывается с
- ММария13 февраля 2025Посмотрела на Мурманск глазами человека, который любит свою малую Родину всей душой и рассказывает о ней профессионально. Сергей прекрасно владеет
- ООльга19 января 2025Сергей, спасибо большое за знакомство с Мурманском и жизнью за полярным кругом. 4 часа пролетели незаметно, Сергей прекрасный рассказчик, очень
- SSvetlana10 января 2025Sergei, vår gid var fantastisk person som er veldig dedikert til byens historie. Han fortalte lidenskapelig og, noen ganger humoristisk,
- ННаталия3 января 2025Отличная экскурсия! Почти пять часов пролетели незаметно несмотря на ужасный мороз.
Сергей - человек очень эмоциональный и очевидно очень любящий свой город и "свой" полуостров.
Всем рекомендую!
- ЕЕлена30 декабря 2024Сергей, спасибо большое за проверенную экскурсию, нам все очень понравилось!
4 часа пролетели незаметно! Хотим отметить, что Сергей квалифицированный и профессиональный гид, действительно любящий свой город.
- ААлександр21 декабря 2024Добрый день. Отличная экскурсия, с отличным гидом Сергеем. Было очень интересно и познавательно. Спасибо)
- ЕЕкатерина3 декабря 2024Благодарим Сергея за незабываемые впечатления!!! Благодаря умело организованной экскурсии, креативно подобранным местам для посещения, созданной атмосфере и обширным знаниям гида/экскурсовода,
- ИИрина28 ноября 2024Были на экскурсии с Сергеем, очень понравилось. Рассказывает с огоньком, вкладывая душу в свой рассказ. Видно, что человек любит свой
- ИИгорь21 августа 2024Сергей, очень впечатлил нас своим отношением к городу. Очень понравилось, когда Сергей с блеском в глазах радостно воскликал:"Это мой город!"
Время
- ТТатьяна17 августа 2024Сергей -отличный гид. Все было четко,информативно, с любовью к своему городу. Рекомендую.
- ССветлана15 августа 2024Полюбить Мурманск с первой встречи… Такой было задача Сергея, и она была выполнена на все сто! Сергей любит и знает
- ООльга29 июля 2024Нет таких прекрасных слов чтобы передать эмоции, полученные нами на экскурсии! Великолепный волшебный гид! Несмотря на то что все говорили что в Мурманске смотреть нечего, он влюбил нас в этот город. Огромное спасибо, этот город теперь в нашем сердечке!
- ВВера29 июля 2024Огромное спасибо Сергею за увлекательное знакомство с Мурманском, историю, пропитанную любовью и восхищением городом. Это была отличная возможность увидеть силу
- ССветлана26 июля 2024Провели прекрасный вечер с замечательным гидом Сергеем! Приехали в Мурманск впервые, благодаря экскурсии узнали много интересного о городе, увидели его
