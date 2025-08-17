читать дальше

om byens og maritim historie siden han har hatt Personlig erfaring. Tiden gikk fort og vi fikk se masse betydelige og fine steder i Murmansk og. Omegn. Det var positiv overraskelse at det er så mye spennende og engasjerte mennesker i Murmansk som vi har møtt der. Og god mat. Og flott atmosfærer til tross for mange kuldegrader. Mektig inntrykk fikk vi ved minnesmerke til atomubåt Kursk. Sergei er meget God forteller og kan fremlegge teknisk fakta på en god måte. Det var uforglemmelig sightseeingtur med sterke inntrykk som gjorde oss stolte av vår historie som var skapt av folk i Barents region på begge siden av grensen

Сергей, наш гид был замечательным человеком, очень преданным истории города. Он страстно, а иногда и с юмором рассказывал об истории города и мореплавания, поскольку имел личный опыт. Время пролетело быстро и мы успели посмотреть много значимых и красивых мест Мурманска и. Окружение Для меня было положительным сюрпризом то, что в Мурманске мы встретили так много интересных и преданных своему делу людей. И хорошая еда. И отличная атмосфера, несмотря на много градусов холода. Сильное впечатление мы получили от мемориала атомной подводной лодке «Курск». Сергей очень хороший рассказчик и может хорошо излагать технические факты. Это была незабываемая экскурсионная поездка с сильными впечатлениями, которая заставила нас гордиться нашей историей, которую создавали жители Баренцева региона по обе стороны границы.