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Поездка в Саамскую Деревню

Николай Г.
Николай Г. – Гид из Мурманска
Саамская деревня находится в глубине Кольского полуострова среди русской природы.

Вы познакомитесь с культурой саами, узнаете историю 📖 и традиции, увидите несколько видов традиционных жилищ, поиграете в саамские игры.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 11 человек

  • 6 000 ₽ за человека

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Поездка в Саамскую Деревню
Поездка в Саамскую Деревню

Что вы увидите

  • Саамская деревня
Саамская деревня находится в глубине Кольского полуострова среди русской природы. Это прекрасное место для того чтобы отдохнуть от городской суеты и шума.

Что вас ждёт на экскурсии:

  • Познакомитесь с этнической культурой Саамов
  • Узнаете историю 📖 и традиции
  • Увидите несколько видов традиционных жилищ
  • Поиграете в саамские игры
  • Пообщаетесь с животными, покормите
  • Покатаетесь на оленях и снегоходе (летом на квадроцикле)
  • Пофотографируетесь в национальных костюмах
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Обед: уха и чай
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Любая точка в Мурманске
Поездка в Саамскую Деревню
Поездка в Саамскую Деревню
Поездка в Саамскую Деревню
Поездка в Саамскую Деревню

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 11 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Николай Г.
Николай Г.
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