Саамская деревня находится в глубине Кольского полуострова среди русской природы. Это прекрасное место для того чтобы отдохнуть от городской суеты и шума.
Что вас ждёт на экскурсии:
- Познакомитесь с этнической культурой Саамов
- Узнаете историю 📖 и традиции
- Увидите несколько видов традиционных жилищ
- Поиграете в саамские игры
- Пообщаетесь с животными, покормите
- Покатаетесь на оленях и снегоходе (летом на квадроцикле)
- Пофотографируетесь в национальных костюмах
Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Обед: уха и чай
Начало и место завершения
🚩 Любая точка в Мурманске
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 11 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Николай Г.
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