Об экскурсии

Предлагаем вам отправиться в Териберку на комфортном транспорте в приятной компании единомышленников. По пути в наш пункт назначения мы сделаем небольшую остановку в тундре, где погуляем и сфотографируемся, а также расскажем вам об особенностях Кольского полуострова, его жителях и обитателях.

По приезду в Териберку проведем инструктаж и незамедлительно отправимся на встречу с морскими обитателями. Советуем не моргать и держать свои гаджеты в режиме готовности сделать фото и видео, ведь местные обитатели морских глубин очень спонтанные!

По желанию, мы можем поужинать в ресторане или немного прогуляться по Териберке, а затем вернемся в Мурманск к месту вашего проживания.

Краткая программа

08:00 Отправление из Мурманска;

09:00 Короткая остановка в тундре (легкий перекус, фотографирование);

10:00 Инструктаж по требованиям безопасности на берегу;

10:10 Убытие на катере в море на встречу с китами;

12:10 Возвращение на берег;

12:20 – 13:00 Обед в ресторане (за свой счет);

13:00 –14:00 Самостоятельная прогулка по окрестностям Териберки;

14:30 Убытие в Мурманск;

17:00 Ориентировочное прибытие в Мурманск.