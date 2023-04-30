Свидание с китами в Териберке

Предлагаем вам отправиться в Териберку на комфортном транспорте в приятной компании единомышленников

Предлагаем вам отправиться в Териберку на комфортном транспорте в приятной компании единомышленников.

По пути в наш пункт назначения мы сделаем небольшую остановку в тундре, где погуляем и сфотографируемся, а также расскажем вам об особенностях Кольского полуострова, его жителях и обитателях.
Свидание с китами в Териберке
Свидание с китами в Териберке
Свидание с китами в Териберке
Свидание с китами в Териберке
Свидание с китами в Териберке
Свидание с китами в Териберке
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Териберка
  • Баренцево море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Предлагаем вам отправиться в Териберку на комфортном транспорте в приятной компании единомышленников. По пути в наш пункт назначения мы сделаем небольшую остановку в тундре, где погуляем и сфотографируемся, а также расскажем вам об особенностях Кольского полуострова, его жителях и обитателях.
По приезду в Териберку проведем инструктаж и незамедлительно отправимся на встречу с морскими обитателями. Советуем не моргать и держать свои гаджеты в режиме готовности сделать фото и видео, ведь местные обитатели морских глубин очень спонтанные!
По желанию, мы можем поужинать в ресторане или немного прогуляться по Териберке, а затем вернемся в Мурманск к месту вашего проживания.

Краткая программа

08:00 Отправление из Мурманска;
09:00 Короткая остановка в тундре (легкий перекус, фотографирование);
10:00 Инструктаж по требованиям безопасности на берегу;
10:10 Убытие на катере в море на встречу с китами;
12:10 Возвращение на берег;
12:20 – 13:00 Обед в ресторане (за свой счет);
13:00 –14:00 Самостоятельная прогулка по окрестностям Териберки;
14:30 Убытие в Мурманск;
17:00 Ориентировочное прибытие в Мурманск.

Ежедневно с 08:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Трансфер (по Мурманску)
  • Перемещение в Териберку на комфортабельном автомобиле
  • Морская прогулка в поиске морских обитателей Баренцева моря
  • Фотографирование
Что не входит
  • Обед в ресторане (от 500 руб. в зависимости от выбора блюд)
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 17:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Здравствуйте! Спасибо
  • Что выбрали нас). Накануне экскурсии с Вами свяжется гид для уточнения деталей поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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