Пивоварня Arctic Brewery – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Пивоварня Arctic Brewery» в Мурманске, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Териберка с выходом в Баренцево море
На машине
243 отзыва
14 часов
Водная прогулка
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
Расписание: ЕЖЕДНЕВНО, в 07:30-08:00
Завтра в 07:30
14 сен в 07:30
12 000 за человека
Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
Пешая
309 отзывов
12 часов
Водная прогулка
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: От вашего адреса (в черте города)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
10 200 за человека
Впечатляющая Териберка
61 отзыв
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Впечатляющая Териберка
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
4 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Пивоварня Arctic Brewery»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Впечатляющая Териберка
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Кольский мост
  7. Морской вокзал
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Водопад на реке Лавна
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в сентябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Пивоварня Arctic Brewery" можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 613 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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