читать дальше

как это часто бывает в экскурсиях, было много свободы действий, что не может не радовать. Отдельная благодарность ему за помощь в восхождении в гору и всей Вашей команде (организации), мама в 68 лет поднялась на вершину и получила море эмоций))) стоит отметить, автомобиль, на котором мы передвигались: новый, в салоне чисто; время экскурсии подобрано идеально! Мы были первыми везде, никаких туристов, полное единение с природой. Морская прогулка шикарная, за такие деньги Вас так долго нигде не будет «выгуливать» в море, китов не увидели, но это не беда, вернемся еще)) похвастаюсь тем, что с этой же командой мы увидели Северное сияние. Во главе охоты стоял Александр и фотограф Виталий) Вернемся еще, но уже в другой сезон, чтобы еще раз познакомиться Кольским! Спасибо!!! 🤍🤍🤍