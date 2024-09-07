Скелет кита – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Скелет кита» в Мурманске, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
396 отзывов
11 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Завтра в 07:30
14 сен в 07:30
10 200 за человека
Териберка с выходом в Баренцево море
На машине
243 отзыва
14 часов
Водная прогулка
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
Расписание: ЕЖЕДНЕВНО, в 07:30-08:00
Завтра в 07:30
14 сен в 07:30
12 000 за человека
Впечатляющая Териберка
61 отзыв
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Впечатляющая Териберка
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
4 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    7 сентября 2024
    Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
    Нашим гидом был Сергей - очень приятный молодой человек. Много рассказал о полуострове Кольский, отвечал на все вопросы) Не торопил,
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    как это часто бывает в экскурсиях, было много свободы действий, что не может не радовать. Отдельная благодарность ему за помощь в восхождении в гору и всей Вашей команде (организации), мама в 68 лет поднялась на вершину и получила море эмоций))) стоит отметить, автомобиль, на котором мы передвигались: новый, в салоне чисто; время экскурсии подобрано идеально! Мы были первыми везде, никаких туристов, полное единение с природой. Морская прогулка шикарная, за такие деньги Вас так долго нигде не будет «выгуливать» в море, китов не увидели, но это не беда, вернемся еще)) похвастаюсь тем, что с этой же командой мы увидели Северное сияние. Во главе охоты стоял Александр и фотограф Виталий) Вернемся еще, но уже в другой сезон, чтобы еще раз познакомиться Кольским! Спасибо!!! 🤍🤍🤍

  • И
    Ирина
    7 сентября 2024
    Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
    Очень красивая природа, гида Александра было интересно слушать. Немного расстроили проблемы с транспортом и задержкой отправления, но от этого ни кто
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    не застрахован. Удалось увидеть китов, но только немного спинку, я конечно же очень хотела увидеть кита в прыжке, чтобы получше разглядеть, но это вообще не предсказуемо. Рекомендую эту экскурсию и Александра)

  • А
    Александра
    6 сентября 2024
    Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
    Очень понравилась экскурсия. Гид Александр - лучший гид, много интересного рассказал. А музыкальное сопровождение - особенно крутое 👌🏼 Природа - восторг, даже удалось увидеть спинку кита 🥰
  • В
    Виктория
    4 сентября 2024
    Впечатляющая Териберка
    Отличная экскурсия, комфортный трансфер, очень интересный гид Алексей, много чего интересного рассказал и показал. Однозначно советую))
  • Е
    Елена
    3 сентября 2024
    Териберка с выходом в Баренцево море
    Все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Скелет кита»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
  2. Териберка с выходом в Баренцево море
  3. Впечатляющая Териберка
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Водопад на реке Лавна
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в сентябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Скелет кита" можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 700 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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