11 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Завтра в 07:30
14 сен в 07:30
10 200₽ за человека
14 часов
Водная прогулка
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
Расписание: ЕЖЕДНЕВНО, в 07:30-08:00
Завтра в 07:30
14 сен в 07:30
12 000₽ за человека
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Впечатляющая Териберка
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
4 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения7 сентября 2024Нашим гидом был Сергей - очень приятный молодой человек. Много рассказал о полуострове Кольский, отвечал на все вопросы) Не торопил,
- ИИрина7 сентября 2024Очень красивая природа, гида Александра было интересно слушать. Немного расстроили проблемы с транспортом и задержкой отправления, но от этого ни кто
- ААлександра6 сентября 2024Очень понравилась экскурсия. Гид Александр - лучший гид, много интересного рассказал. А музыкальное сопровождение - особенно крутое 👌🏼 Природа - восторг, даже удалось увидеть спинку кита 🥰
- ВВиктория4 сентября 2024Отличная экскурсия, комфортный трансфер, очень интересный гид Алексей, много чего интересного рассказал и показал. Однозначно советую))
- ЕЕлена3 сентября 2024Все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Скелет кита»
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