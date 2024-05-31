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Александр рассказывал подробно об ее этапах, интересные факты о Мурманске, Териберки и немного о Североморске. На пути было две остановки: поле с "ветродуями"и пирамидки для троллей. По приезде пошли смотреть пляж, Александр рассказал немного о нем и у нас было свободное время 40-45 минут. Далее пошли в ресторан,, попили согревающие напитки и поехали дальше. В парке с Водопадом и пляжем яйца дракона провели где-то 2 часа, Александр рассказывал много интересных вещей и помог нам сфотографироваться. Погода была очень ветряной. Заехали покушать ежей и других морских вкусняшек))), все было очень вкусно. После того как мы пообедали в ресторане, пошли смотреть на оленей и гладить дружелюбный собачек, в 16 было отправление в море, провели мы там около двух часов, из-за неблагоприятной погоды не смогли выйти на большое расстояние, китов и других морских мы не увидели. В 18 часов отправились домой и в 19.40 были уже в мурманске. В целом поездка была очень насыщенная и плотная. Очень интересные вещи нам рассказывал наш экскурсовод, не давал заскучать. Поездка стоит того, хотелось бы еще вернуться туда в летний сезон и конечно же увидеть этих прекрасных 🐳Спасибо Александру за незабываемое путешествие!!! -