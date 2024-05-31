1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
11 часов
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112509 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Увлекательная морская прогулка из Териберки: наблюдение за морскими животными
Откройте для себя волшебство Баренцева моря во время морской прогулки из Териберки. Вас ждут встречи с китами, дельфинами и захватывающие виды
Начало: Причалы Териберки
Расписание: В 08:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 5 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
Териберка: Морская прогулка и наблюдение за китами из Мурманска
Встреча с китами и незабываемые виды Северного Ледовитого океана ждут вас в путешествии по Териберке
Начало: Ваше место проживания
Расписание: Ежедневно с 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1180010 620₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Поиск китов в Мурманске и незабываемое приключение в Териберке
Уникальный шанс увидеть китов в естественной среде и исследовать красоты Териберки. Откройте для себя мир морских гигантов и арктическую природу в одной поездке
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 08:00
30 июня в 08:00
12 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья31 мая 2024Ездили 30 мая. Присоединились к группе уже в Териберке (останавливались здесь). Всё было очень хорошо организовано. Гид интересно рассказывал и помогал с
- ККристина30 мая 2024Все здорово, экскурсия прошла весело и интересно, обязательно обратимся к вам ещё 🫶
- ППолина30 мая 2024все супер. китов, конечно, не встретили, но я думаю, просто рановато приехала. была там 29го мая. гид артем топ. рассказывал
- ССветлана27 мая 2024Прекрасная экскурсия. Замечательный водитель и гид Николай, интересно рассказывал обо всем, узнали много нового. Везде нас провели, все показали, ни
- ЕЕвгения18 мая 2024Экскурсию нам проводил замечательный гид Владимир, остались очень довольны! Организация на высоте, чувствуется что программа хорошо продумана, и в случае чего
- ННаталья17 мая 2024Экскурсоводом у нас был Александр, очень приятный человек. Забрал нас около 8 утра, дорога до Териберки на протяжении всего пути
- ООльга12 мая 2024Всё супер! Единственное китов не увидели, не повезло. . (
- ССергей12 мая 2024Хоть китов и не встретили, но отлично прогулялись, посмотрели на арктическую природу, которая начинает просыпаться после зимы.
- ООльга29 апреля 2024ТерИберка прекрасна, китов, к сожалению, не видели, но природа завораживает. Дорогаутомительная, ресторан в котором был обед на любителя.
- ММария16 января 2024Морская прогулка в Баренцевом мореЭкскурсия мне очень понравилась! Ребёнку 4 лет тоже, хоть и сложновато немного было, но уже почти в конце пути она рвалась
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сияние + киты»
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