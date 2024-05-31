Сияние + киты – экскурсии в Мурманске

Найдено 5 экскурсий в категории «Сияние + киты» в Мурманске, цены от 5 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Териберка с выходом в Баренцево море
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
11 часов
127 отзывов
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112509 000 за человека
Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
🚶 Пешая
Групповая
10 часов
201 отзыв
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000 за человека
Морская прогулка из Териберки
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Увлекательная морская прогулка из Териберки: наблюдение за морскими животными
Откройте для себя волшебство Баренцева моря во время морской прогулки из Териберки. Вас ждут встречи с китами, дельфинами и захватывающие виды
Начало: Причалы Териберки
Расписание: В 08:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 5 000 за человека
Очарование Териберки и морская прогулка
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
Териберка: Морская прогулка и наблюдение за китами из Мурманска
Встреча с китами и незабываемые виды Северного Ледовитого океана ждут вас в путешествии по Териберке
Начало: Ваше место проживания
Расписание: Ежедневно с 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1180010 620 за человека
Киты. Поиск морских гигантов и невероятная Териберка
Мини-группа
12 часов
74 отзыва
Поиск китов в Мурманске и незабываемое приключение в Териберке
Уникальный шанс увидеть китов в естественной среде и исследовать красоты Териберки. Откройте для себя мир морских гигантов и арктическую природу в одной поездке
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 08:00
30 июня в 08:00
12 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    31 мая 2024
    Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
    Ездили 30 мая. Присоединились к группе уже в Териберке (останавливались здесь). Всё было очень хорошо организовано. Гид интересно рассказывал и помогал с
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    фото. Нам повезло с погодой - к обеду распогодилось и было тепло и ясно. Очень красивая природа в такую погоду. В море одевайтесь теплее - ветер очень холодный и придется находится на улице около 2х часов.

  • К
    Кристина
    30 мая 2024
    Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
    Все здорово, экскурсия прошла весело и интересно, обязательно обратимся к вам ещё 🫶
  • П
    Полина
    30 мая 2024
    Териберка с выходом в Баренцево море
    все супер. китов, конечно, не встретили, но я думаю, просто рановато приехала. была там 29го мая. гид артем топ. рассказывал
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    все чётко, по делу. общался с каждым, в общем, поддерживал командный дух. териберка безумнейшая, невероятно красивая. нас везде покатали, все показали, пофоткали. я немного промокла на корабле, рада, что ни гид ни водитель не остались равнодушными, помогли просушить обувь. большая благодарность организаторам и всем, кто присутствовал в тот день. вернусь ещё

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Териберка с выходом в Баренцево море
    Прекрасная экскурсия. Замечательный водитель и гид Николай, интересно рассказывал обо всем, узнали много нового. Везде нас провели, все показали, ни
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    в чем не отказывали, если кто задержался, устал и т. п., никакого негатива. Замечательные ребята, спасибо большое за незабываемые впечатления! Киты к нам не вышли, они по расписанию не ходят… хД Но… прогулка по морю и без них просто великолепна. И капитан судна, и экскурсоводы, прекрасные люди с любовью относящиеся к своему делу!

  • Е
    Евгения
    18 мая 2024
    Киты. Поиск морских гигантов и невероятная Териберка
    Экскурсию нам проводил замечательный гид Владимир, остались очень довольны! Организация на высоте, чувствуется что программа хорошо продумана, и в случае чего
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    может быть гибкой. Понравилась атмосфера, подача информации, от начала и до конца было интересно слушать и обсуждать, узнали много нового и получили ответы на все свои вопросы, а также увидели насколько природа Заполярья невероятна. Очень повезло увидеть китов (малых полосатиков) и морских котиков, также увидели несколько птичьих базаров. Хочется приехать ещё раз, но уже в летний сезон!

  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Киты. Поиск морских гигантов и невероятная Териберка
    Экскурсоводом у нас был Александр, очень приятный человек. Забрал нас около 8 утра, дорога до Териберки на протяжении всего пути
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    Александр рассказывал подробно об ее этапах, интересные факты о Мурманске, Териберки и немного о Североморске. На пути было две остановки: поле с "ветродуями"и пирамидки для троллей. По приезде пошли смотреть пляж, Александр рассказал немного о нем и у нас было свободное время 40-45 минут. Далее пошли в ресторан,, попили согревающие напитки и поехали дальше. В парке с Водопадом и пляжем яйца дракона провели где-то 2 часа, Александр рассказывал много интересных вещей и помог нам сфотографироваться. Погода была очень ветряной. Заехали покушать ежей и других морских вкусняшек))), все было очень вкусно. После того как мы пообедали в ресторане, пошли смотреть на оленей и гладить дружелюбный собачек, в 16 было отправление в море, провели мы там около двух часов, из-за неблагоприятной погоды не смогли выйти на большое расстояние, китов и других морских мы не увидели. В 18 часов отправились домой и в 19.40 были уже в мурманске. В целом поездка была очень насыщенная и плотная. Очень интересные вещи нам рассказывал наш экскурсовод, не давал заскучать. Поездка стоит того, хотелось бы еще вернуться туда в летний сезон и конечно же увидеть этих прекрасных 🐳Спасибо Александру за незабываемое путешествие!!! -

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки
    Всё супер! Единственное китов не увидели, не повезло. . (
  • С
    Сергей
    12 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки
    Хоть китов и не встретили, но отлично прогулялись, посмотрели на арктическую природу, которая начинает просыпаться после зимы.
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Очарование Териберки и морская прогулка
    ТерИберка прекрасна, китов, к сожалению, не видели, но природа завораживает. Дорогаутомительная, ресторан в котором был обед на любителя.
  • М
    Мария
    16 января 2024
    Морская прогулка в Баренцевом море
    Экскурсия мне очень понравилась! Ребёнку 4 лет тоже, хоть и сложновато немного было, но уже почти в конце пути она рвалась
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    смотреть ещё и ещё, а вот у меня сил уже не было 😀 Александр (наш гид) большой молодец, рассказывал историю про прекрасный город Мурманск, какие места ещё можно посетить, где что купить и т. д С дорогой в Териберку всё было ок! Да, она не из приятных, но оно того стоит. Мы увидели китов! Прекрасные пейзажи. Приеду ли я ещё раз? Да, но только летом🫠

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сияние + киты»

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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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