Давайте отправимся на край земли! Вы увидите Батарейский водопад, впадающий прямо в океан, и каменный пляж с загадочными «драконьими яйцами». Исследуете забытые уголки посёлка и сделаете фото на троне Посейдона. Насладитесь видом морских просторов и побываете на загадочном кладбище кораблей. И конечно, больше узнаете о жизни на Крайнем Севере.

Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Наш путь лежит через бескрайнюю тундру — по дороге в Териберку мы сделаем несколько остановок в видовых местах.

На кладбище затонувших кораблей посмотрим на следы богатого прошлого посёлка, застывшие на отмели Териберской губы.

В природном парке «Териберка» вас ждёт живописный Батарейский водопад и каменный пляж «Яйца драконов».

А затем — секретная локация с невероятными видами на Баренцево море и Старую Териберку.

Заглянем и в саму Старую Териберку. Эта часть посёлка напоминает традиционные рыболовецкие деревни, которых на Кольском было множество. Вот что вы увидите:

огромный скелет

качели с видом на Баренцево море

трон Посейдона

корабль, выброшенный на берег

парк с северными оленями и хаски

Пообедаем с видом на Баренцево море. Или перекусим и выпьем горячего чая.

Отправимся обратно в Мурманск — а по пути будем ловить северное сияние. Но только в соответствующий сезон и при хорошей погоде!

Организационные детали

Северное сияние можно увидеть только с конца августа до середины апреля, но мы не гарантируем, что вы застанете его в поездке

Важно: из-за погодных условий экскурсия может быть отменена или перенесена

Дорога в Териберку занимает около 2,5 часов в одну сторону

С вами буду я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

Трансфер на Renault Duster или Hyundai H-1 в зависимости от размера группы

Аренда снегоступов и трекинговых палок в зимний период

Фотографии во время Северного сияния (в сезон)

Небольшой перекус и чай

Дополнительные расходы

Входные билеты в природный парк — 440 ₽ для граждан РФ, 880 ₽ для иностранных граждан

Поездка на снегоходах до водопада — 1600 ₽ за человека (в зимний период)

Обед — по меню

Важно знать до бронирования