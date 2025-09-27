Мои заказы

Териберка: северный ветер и каменные берега

Из Мурманска - к бескрайнему океану, фантастическим пейзажам и суровой красоте природы
Давайте отправимся на край земли! Вы увидите Батарейский водопад, впадающий прямо в океан, и каменный пляж с загадочными «драконьими яйцами». Исследуете забытые уголки посёлка и сделаете фото на троне Посейдона. Насладитесь видом морских просторов и побываете на загадочном кладбище кораблей. И конечно, больше узнаете о жизни на Крайнем Севере.
4.5
2 отзыва
Териберка: северный ветер и каменные берега© Ян
Териберка: северный ветер и каменные берега© Ян
Териберка: северный ветер и каменные берега© Ян
Ближайшие даты:
19
ноя21
ноя23
ноя26
ноя28
ноя30
ноя3
дек
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Наш путь лежит через бескрайнюю тундру — по дороге в Териберку мы сделаем несколько остановок в видовых местах.

На кладбище затонувших кораблей посмотрим на следы богатого прошлого посёлка, застывшие на отмели Териберской губы.

В природном парке «Териберка» вас ждёт живописный Батарейский водопад и каменный пляж «Яйца драконов».

А затем — секретная локация с невероятными видами на Баренцево море и Старую Териберку.

Заглянем и в саму Старую Териберку. Эта часть посёлка напоминает традиционные рыболовецкие деревни, которых на Кольском было множество. Вот что вы увидите:

  • огромный скелет
  • качели с видом на Баренцево море
  • трон Посейдона
  • корабль, выброшенный на берег
  • парк с северными оленями и хаски

Пообедаем с видом на Баренцево море. Или перекусим и выпьем горячего чая.

Отправимся обратно в Мурманск — а по пути будем ловить северное сияние. Но только в соответствующий сезон и при хорошей погоде!

Организационные детали

  • Северное сияние можно увидеть только с конца августа до середины апреля, но мы не гарантируем, что вы застанете его в поездке
  • Важно: из-за погодных условий экскурсия может быть отменена или перенесена
  • Дорога в Териберку занимает около 2,5 часов в одну сторону
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

  • Трансфер на Renault Duster или Hyundai H-1 в зависимости от размера группы
  • Аренда снегоступов и трекинговых палок в зимний период
  • Фотографии во время Северного сияния (в сезон)
  • Небольшой перекус и чай

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в природный парк — 440 ₽ для граждан РФ, 880 ₽ для иностранных граждан
  • Поездка на снегоходах до водопада — 1600 ₽ за человека (в зимний период)
  • Обед — по меню

Важно знать до бронирования

  • Если у вас иностранное гражданство, пожалуйста, укажите это сразу при бронировании
  • Поездка подходит для детей от 8 лет
  • Специальной подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам

в среду, пятницу и воскресенье в 08:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4725 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ян
Ян — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1851 туриста
Здравствуйте! Мы — команда аттестованных гидов, живущих в Мурманске. Мы предлагаем активные автобусные и пешеходные экскурсии и туры, рассказывая о скрытых «жемчужинах» региона с юмором и теплотой. Наша цель — сделать ваши впечатления от Кольского полуострова незабываемыми и доступными!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Евгения
Евгения
27 сен 2025
Териберка и Баренцево море для нас конец географии. Несомненно, стоило сюда приехать, чтобы соприкоснуться лично и почувствовать этот суровый край. Но, мы два пенсионера. 66 и 71 год. Чисто физически
читать дальше

для нас это было тяжело. Преодолевали маршрут с трудом. Находили за этот день 20 000 шагов. Ян - прекрасный отзывчивый человек, постоянно нам помогал. Спасибо ему))
Езжайте!! Но реально оценивайте свои возможности.

Дарья
Дарья
22 авг 2025
Это было божественно. Экскурсия перенеслась из-за непогоды, а вместе с ее переносом пришлось купить новый билет на самолет на два дня позже, но это того стоило. Ты на краю Земли,
читать дальше

в тундре, на Кольском полуострове, на берегу Баренцева моря… И пусть весь мир подождет….
Отдельное душевное спасибо организаторам, гиду Марии, водителю Павлу и ребятам которые были простыми попутчиками, но вместе со мной разделили эти приятные эмоции. Несомнено да, если мне снова захочется увидеть красоты севера, я обязательно загляну в Териберку.

Это было божественно. Экскурсия перенеслась из-за непогоды, а вместе с ее переносом пришлось купить новый билетЭто было божественно. Экскурсия перенеслась из-за непогоды, а вместе с ее переносом пришлось купить новый билетЭто было божественно. Экскурсия перенеслась из-за непогоды, а вместе с ее переносом пришлось купить новый билетЭто было божественно. Экскурсия перенеслась из-за непогоды, а вместе с ее переносом пришлось купить новый билетЭто было божественно. Экскурсия перенеслась из-за непогоды, а вместе с ее переносом пришлось купить новый билетЭто было божественно. Экскурсия перенеслась из-за непогоды, а вместе с ее переносом пришлось купить новый билетЭто было божественно. Экскурсия перенеслась из-за непогоды, а вместе с ее переносом пришлось купить новый билетЭто было божественно. Экскурсия перенеслась из-за непогоды, а вместе с ее переносом пришлось купить новый билетЭто было божественно. Экскурсия перенеслась из-за непогоды, а вместе с ее переносом пришлось купить новый билетЭто было божественно. Экскурсия перенеслась из-за непогоды, а вместе с ее переносом пришлось купить новый билет

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии из Мурманска

Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
На машине
10 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Откройте для себя красоты Териберки и насладитесь уникальными вкусами севера на чаепитии у океана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от 25 000 ₽ за человека
Из Мурманска - в Териберку, сердце северной природы
На машине
8 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Мурманска - в Териберку, сердце северной природы
Зачем туда ехать? За видами Баренцева моря, песком и камнями, водопадами и заброшенными кораблями
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
3500 ₽ за человека
Териберка - северный удел
На машине
На снегоходах
9 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от 32 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске