Из Мурманска - к бескрайнему океану, фантастическим пейзажам и суровой красоте природы
Давайте отправимся на край земли! Вы увидите Батарейский водопад, впадающий прямо в океан, и каменный пляж с загадочными «драконьими яйцами». Исследуете забытые уголки посёлка и сделаете фото на троне Посейдона. Насладитесь видом морских просторов и побываете на загадочном кладбище кораблей. И конечно, больше узнаете о жизни на Крайнем Севере.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ян — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1851 туриста
Здравствуйте! Мы — команда аттестованных гидов, живущих в Мурманске. Мы предлагаем активные автобусные и пешеходные экскурсии и туры, рассказывая о скрытых «жемчужинах» региона с юмором и теплотой. Наша цель — сделать ваши впечатления от Кольского полуострова незабываемыми и доступными!
Евгения
27 сен 2025
Териберка и Баренцево море для нас конец географии. Несомненно, стоило сюда приехать, чтобы соприкоснуться лично и почувствовать этот суровый край. Но, мы два пенсионера. 66 и 71 год. Чисто физически читать дальше
для нас это было тяжело. Преодолевали маршрут с трудом. Находили за этот день 20 000 шагов. Ян - прекрасный отзывчивый человек, постоянно нам помогал. Спасибо ему)) Езжайте!! Но реально оценивайте свои возможности.
Дарья
22 авг 2025
Это было божественно. Экскурсия перенеслась из-за непогоды, а вместе с ее переносом пришлось купить новый билет на самолет на два дня позже, но это того стоило. Ты на краю Земли, читать дальше
в тундре, на Кольском полуострове, на берегу Баренцева моря… И пусть весь мир подождет…. Отдельное душевное спасибо организаторам, гиду Марии, водителю Павлу и ребятам которые были простыми попутчиками, но вместе со мной разделили эти приятные эмоции. Несомнено да, если мне снова захочется увидеть красоты севера, я обязательно загляну в Териберку.