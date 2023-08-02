Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов

Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями

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Вы отправитесь в увлекательное путешествие в Териберку и по Баренцеву морю.

Увидите дельфинов и горбатых китов (а их встречали не больше 1% населения планеты!), кладбище кораблей и водопад.

По желанию попробуете морские деликатесы, покатаетесь на огромных качелях, а ещё побываете на ферме северных оленей и хаски. Мы организуем трансфер на джипах по всему маршруту.
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По пути от Мурманска вы насладитесь видами бескрайней тундры и красотой северной природы. В Териберке увидите самые большие деревянные качели в России и скелет кита, который создавали для фильма «Левиафан». Побываете на кладбище кораблей и на пляже с круглыми камнями «Яйца дракона».

Во время морской прогулки встретитесь с дельфинами, морскими котиками, малыми полосатиками, касатками и даже горбатыми китами. Но помните, что дикая природа не работает по расписанию. Будьте готовы, что, возможно, не все морские обитатели порадуют нас своим присутствием.

Программа

08:30 — выезд из Мурманска
09:30 — остановка у самого северного в мире ветропарка
10:30–11:20 — прибытие в Териберку, по желанию дегустация морепродуктов (морских ежей и гребешков) на пляже и перекус
11:20–13:40 — посещение природного парка, пляжа «Яйца дракона», Батарейского водопада
14:00–16:00 — морская прогулка
16:30–17:30 — обед в Териберке
17:30–18:30 — обзорная прогулка: песчаный пляж, гигантские качели, скелет кита для фильма «Левиафан», кладбище кораблей
18:30–19:00 — посещение фермы северных оленей и хаски
19:00 — выезд из Териберки
21:00 — прибытие в Мурманск

В зависимости от погодных условий время может быть скорректировано.

Организационные детали

  • Трансфер — полноприводные внедорожники Haval F7x, Hyundai Santa Fe и Nissan X-Trail. В каждом автомобиле есть детское кресло. Для больших групп можем организовать минивэн или автобус.
  • Морская прогулка проводится на рыболовном 10-местном судне. Есть туалет, тёплая каюта, необходимые средства безопасности.

Что входит в стоимость

  • Трансфер по всему маршруту
  • Услуги гида-водителя из нашей команды
  • 2-часовая морская прогулка

Дополнительные расходы

  • Дегустация морских ежей и гребешков — 150 руб. /шт.
  • Вход на ферму и кормление оленей — 300 руб. /чел. Детям до 7 лет вход бесплатный.
  • Обед в ресторане Териберки. Вы можете заранее выбрать ресторан, мы забронируем для вас столик.
  • Трансфер с ноября по апрель на снегоходе — 1000 руб. /чел.

Прочитайте до бронирования

  • Если погода не позволит выйти в море, мы вернём деньги за морскую прогулку — 3000 рублей
  • На морской прогулке присутствие гида не предполагается

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 22:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 22:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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К оленям
Животные
Баренцево море
Киты
Мурманская область
Кладбище кораблей
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