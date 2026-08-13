Вы отправитесь в увлекательное путешествие в Териберку и по Баренцеву морю. Увидите дельфинов и горбатых китов (а их встречали не больше 1% населения планеты!), кладбище кораблей и водопад. По желанию попробуете морские деликатесы, покатаетесь на огромных качелях, а ещё побываете на ферме северных оленей и хаски. Мы организуем трансфер по всему маршруту.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

По пути от Мурманска вы насладитесь видами бескрайней тундры и красотой северной природы. В Териберке увидите самые большие деревянные качели в России и скелет кита, который создавали для фильма «Левиафан». Побываете на кладбище кораблей и на пляже с круглыми камнями «Яйца дракона».

Во время морской прогулки встретитесь с дельфинами, морскими котиками, малыми полосатиками, касатками и даже горбатыми китами. Но помните, что дикая природа не работает по расписанию. Будьте готовы, что, возможно, не все морские обитатели порадуют нас своим присутствием.

Программа

07:30 — выезд из Мурманска

08:30 — остановка у самого северного в мире ветропарка

09:30–10:30 — прибытие в Териберку, по желанию дегустация морепродуктов (морских ежей и гребешков), перекус

10:30–12:30 — посещение природного парка, пляжа «Яйца дракона», Батарейского водопада

13:00–15:00 — морская прогулка

15.00–16:30— обед в Териберке

16:30–18:00 — обзорная прогулка: песчаный пляж, гигантские качели, скелет кита для фильма «Левиафан», кладбище кораблей

18.00–18:30 — посещение фермы северных оленей и хаски

18:30 — выезд из Териберки

20:00–21:00 — прибытие в Мурманск

В зависимости от погодных условий время может быть скорректировано.

Организационные детали

Трансфер — комфортные автомобили Haval F7x, Honda Pilot, Honda Stepwgn и Toyota RAV4, Peugeot BOXER или другом, аналогичном по классу. В каждом автомобиле есть детское кресло. Для больших групп можем организовать минивэн или автобус

Морская прогулка проводится на рыболовном 10-местном судне. Есть туалет, тёплая каюта, необходимые средства безопасности

Что входит в стоимость

Трансфер по всему маршруту

Услуги гида-водителя из нашей команды

2-часовая морская прогулка

Дополнительные расходы

Дегустация морских ежей и гребешков — 300 ₽/шт.

Вход на ферму и кормление оленей — 250 ₽ за чел. Детям до 7 лет вход бесплатный

Вход в природный парк: граждане РФ — 500 ₽, иностранцы — 1000 ₽, дети дошкольного и школьники и пенсионеры — бесплатно

Обед в ресторане Териберки

Трансфер с ноября по апрель на снегоходе при наличии достаточного снежного покрова — 1500 ₽ за чел. Мы сообщим вам о возможности использования саней ближе к дате вашей поездки.

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