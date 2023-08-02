Вы отправитесь в увлекательное путешествие в Териберку и по Баренцеву морю. Увидите дельфинов и горбатых китов (а их встречали не больше 1% населения планеты!), кладбище кораблей и водопад. По желанию попробуете морские деликатесы, покатаетесь на огромных качелях, а ещё побываете на ферме северных оленей и хаски. Мы организуем трансфер на джипах по всему маршруту.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По пути от Мурманска вы насладитесь видами бескрайней тундры и красотой северной природы. В Териберке увидите самые большие деревянные качели в России и скелет кита, который создавали для фильма «Левиафан». Побываете на кладбище кораблей и на пляже с круглыми камнями «Яйца дракона».

Во время морской прогулки встретитесь с дельфинами, морскими котиками, малыми полосатиками, касатками и даже горбатыми китами. Но помните, что дикая природа не работает по расписанию. Будьте готовы, что, возможно, не все морские обитатели порадуют нас своим присутствием.

Программа

08:30 — выезд из Мурманска

09:30 — остановка у самого северного в мире ветропарка

10:30–11:20 — прибытие в Териберку, по желанию дегустация морепродуктов (морских ежей и гребешков) на пляже и перекус

11:20–13:40 — посещение природного парка, пляжа «Яйца дракона», Батарейского водопада

14:00–16:00 — морская прогулка

16:30–17:30 — обед в Териберке

17:30–18:30 — обзорная прогулка: песчаный пляж, гигантские качели, скелет кита для фильма «Левиафан», кладбище кораблей

18:30–19:00 — посещение фермы северных оленей и хаски

19:00 — выезд из Териберки

21:00 — прибытие в Мурманск

В зависимости от погодных условий время может быть скорректировано.

Организационные детали

Трансфер — полноприводные внедорожники Haval F7x, Hyundai Santa Fe и Nissan X-Trail. В каждом автомобиле есть детское кресло. Для больших групп можем организовать минивэн или автобус.

Морская прогулка проводится на рыболовном 10-местном судне. Есть туалет, тёплая каюта, необходимые средства безопасности.

Что входит в стоимость

Трансфер по всему маршруту

Услуги гида-водителя из нашей команды

2-часовая морская прогулка

Дополнительные расходы

Дегустация морских ежей и гребешков — 150 руб. /шт.

Вход на ферму и кормление оленей — 300 руб. /чел. Детям до 7 лет вход бесплатный.

Обед в ресторане Териберки. Вы можете заранее выбрать ресторан, мы забронируем для вас столик.

Трансфер с ноября по апрель на снегоходе — 1000 руб. /чел.

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