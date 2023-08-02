Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Увидите дельфинов и горбатых китов (а их встречали не больше 1% населения планеты!), кладбище кораблей и водопад.
По желанию попробуете морские деликатесы, покатаетесь на огромных качелях, а ещё побываете на ферме северных оленей и хаски. Мы организуем трансфер на джипах по всему маршруту.
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даты
Описание
Что вас ожидает
По пути от Мурманска вы насладитесь видами бескрайней тундры и красотой северной природы. В Териберке увидите самые большие деревянные качели в России и скелет кита, который создавали для фильма «Левиафан». Побываете на кладбище кораблей и на пляже с круглыми камнями «Яйца дракона».
Во время морской прогулки встретитесь с дельфинами, морскими котиками, малыми полосатиками, касатками и даже горбатыми китами. Но помните, что дикая природа не работает по расписанию. Будьте готовы, что, возможно, не все морские обитатели порадуют нас своим присутствием.
Программа
08:30 — выезд из Мурманска
09:30 — остановка у самого северного в мире ветропарка
10:30–11:20 — прибытие в Териберку, по желанию дегустация морепродуктов (морских ежей и гребешков) на пляже и перекус
11:20–13:40 — посещение природного парка, пляжа «Яйца дракона», Батарейского водопада
14:00–16:00 — морская прогулка
16:30–17:30 — обед в Териберке
17:30–18:30 — обзорная прогулка: песчаный пляж, гигантские качели, скелет кита для фильма «Левиафан», кладбище кораблей
18:30–19:00 — посещение фермы северных оленей и хаски
19:00 — выезд из Териберки
21:00 — прибытие в Мурманск
В зависимости от погодных условий время может быть скорректировано.
Организационные детали
- Трансфер — полноприводные внедорожники Haval F7x, Hyundai Santa Fe и Nissan X-Trail. В каждом автомобиле есть детское кресло. Для больших групп можем организовать минивэн или автобус.
- Морская прогулка проводится на рыболовном 10-местном судне. Есть туалет, тёплая каюта, необходимые средства безопасности.
Что входит в стоимость
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги гида-водителя из нашей команды
- 2-часовая морская прогулка
Дополнительные расходы
- Дегустация морских ежей и гребешков — 150 руб. /шт.
- Вход на ферму и кормление оленей — 300 руб. /чел. Детям до 7 лет вход бесплатный.
- Обед в ресторане Териберки. Вы можете заранее выбрать ресторан, мы забронируем для вас столик.
- Трансфер с ноября по апрель на снегоходе — 1000 руб. /чел.
Прочитайте до бронирования
- Если погода не позволит выйти в море, мы вернём деньги за морскую прогулку — 3000 рублей
- На морской прогулке присутствие гида не предполагается
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 22:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 22:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.