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Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов

Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Вы отправитесь в увлекательное путешествие в Териберку и по Баренцеву морю.

Увидите дельфинов и горбатых китов (а их встречали не больше 1% населения планеты!), кладбище кораблей и водопад.

По желанию попробуете морские деликатесы, покатаетесь на огромных качелях, а ещё побываете на ферме северных оленей и хаски. Мы организуем трансфер по всему маршруту.
4.8
213 отзывов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов

Описание экскурсии

По пути от Мурманска вы насладитесь видами бескрайней тундры и красотой северной природы. В Териберке увидите самые большие деревянные качели в России и скелет кита, который создавали для фильма «Левиафан». Побываете на кладбище кораблей и на пляже с круглыми камнями «Яйца дракона».

Во время морской прогулки встретитесь с дельфинами, морскими котиками, малыми полосатиками, касатками и даже горбатыми китами. Но помните, что дикая природа не работает по расписанию. Будьте готовы, что, возможно, не все морские обитатели порадуют нас своим присутствием.

Программа

07:30 — выезд из Мурманска
08:30 — остановка у самого северного в мире ветропарка
09:30–10:30 — прибытие в Териберку, по желанию дегустация морепродуктов (морских ежей и гребешков), перекус
10:30–12:30 — посещение природного парка, пляжа «Яйца дракона», Батарейского водопада
13:00–15:00 — морская прогулка
15.00–16:30— обед в Териберке
16:30–18:00 — обзорная прогулка: песчаный пляж, гигантские качели, скелет кита для фильма «Левиафан», кладбище кораблей
18.00–18:30 — посещение фермы северных оленей и хаски
18:30 — выезд из Териберки
20:00–21:00 — прибытие в Мурманск

В зависимости от погодных условий время может быть скорректировано.

Организационные детали

  • Трансфер — комфортные автомобили Haval F7x, Honda Pilot, Honda Stepwgn и Toyota RAV4, Peugeot BOXER или другом, аналогичном по классу. В каждом автомобиле есть детское кресло. Для больших групп можем организовать минивэн или автобус
  • Морская прогулка проводится на рыболовном 10-местном судне. Есть туалет, тёплая каюта, необходимые средства безопасности

Что входит в стоимость

  • Трансфер по всему маршруту
  • Услуги гида-водителя из нашей команды
  • 2-часовая морская прогулка

Дополнительные расходы

  • Дегустация морских ежей и гребешков — 300 ₽/шт.
  • Вход на ферму и кормление оленей — 250 ₽ за чел. Детям до 7 лет вход бесплатный
  • Вход в природный парк: граждане РФ — 500 ₽, иностранцы — 1000 ₽, дети дошкольного и школьники и пенсионеры — бесплатно
  • Обед в ресторане Териберки
  • Трансфер с ноября по апрель на снегоходе при наличии достаточного снежного покрова — 1500 ₽ за чел. Мы сообщим вам о возможности использования саней ближе к дате вашей поездки.

Прочитайте до бронирования

  • Если погода не позволит выйти в море, мы вернём деньги за морскую прогулку — 2000 ₽ за чел.
  • На морской прогулке присутствие гида не предполагается
  • В зимний период время выезда на экскурсию может быть скорректировано, чтобы мы
    успели максимально использовать световой день
  • Дорожная служба может закрыть дорогу из-за непогоды. В этом случае мы предложим вам перенести экскурсию на другой день, либо вернём предоплату
  • Пожалуйста, сообщите нам, если ваш рост превышает 185 см или вы крупного телосложения

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1864 туристов
Добро пожаловать в Заполярье! Мы — дружная команда гидов, искренне любящих свою работу и родной Кольский полуостров. Для нас важно не просто показать северные пейзажи, а помочь каждому гостю почувствовать
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красоту, характер и особую атмосферу этого края. Наша миссия — сделать ваше путешествие комфортным, увлекательным и наполненным яркими впечатлениями. Мы понимаем, что у каждого путешественника свои интересы и ожидания, поэтому относимся к каждому с вниманием и заботой. Все наши маршруты мы тщательно отбираем и тестируем сами, чтобы быть уверенными в их качестве. В нашей коллекции — только лучшие путешествия по Кольскому полуострову: от знаковых мест до уголков, которые удивят даже опытных путешественников. Мы продумываем всё до мелочей, чтобы вам оставалось только собрать рюкзак и отправиться навстречу Северу. Будем рады вдохновить вас на знакомство с Заполярьем и подарить путешествие, которое останется в памяти надолго!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 213 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
198
4
5
3
4
2
3
1
3
Любовь
Нам очень понравилась экскурсия в Териберику. Большое спасибо экскурсоводу Алексею за интересный рассказ, за тёплую атмосферу и заботу о группе! Немного расстроились, что не увидели китов. Оказалось, что ехать за
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ними лучше в конце мая и июне, но в целом природа Териберки оставила яркие воспоминания.
По организации: экскурсовод забирает вас на минивэне от места вашего проживания в Мурманске с 8 до 8:30. Группа маленькая, комфортная, всего 6 человек. Обед организован заранее, у нас он был в 14:00. В целом маршрут лёгкий, т. к. между локациями мы перемещались на машине, очень долго ходить не пришлось. Возвращаетесь в Мурманск так же к месту вашего проживания.

Нам очень понравилась экскурсия в Териберику. Большое спасибо экскурсоводу Алексею за интересный рассказ, за тёплую атмосферу
Нам очень понравилась экскурсия в Териберику. Большое спасибо экскурсоводу Алексею за интересный рассказ, за тёплую атмосферу
Нам очень понравилась экскурсия в Териберику. Большое спасибо экскурсоводу Алексею за интересный рассказ, за тёплую атмосферу
Нам очень понравилась экскурсия в Териберику. Большое спасибо экскурсоводу Алексею за интересный рассказ, за тёплую атмосферу
Нам очень понравилась экскурсия в Териберику. Большое спасибо экскурсоводу Алексею за интересный рассказ, за тёплую атмосферу
Нам очень понравилась экскурсия в Териберику. Большое спасибо экскурсоводу Алексею за интересный рассказ, за тёплую атмосферу
Нам очень понравилась экскурсия в Териберику. Большое спасибо экскурсоводу Алексею за интересный рассказ, за тёплую атмосферу
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Дмитрий
отличная поездка в самое туристическое место Мурманской области. Гид Александр очен. эрудированный, общительный и интересный рассказчик. Маршрут составлен идеально для первого знакомства с Термберкой
отличная поездка в самое туристическое место Мурманской области. Гид Александр очен. эрудированный, общительный и интересный рассказчик.
отличная поездка в самое туристическое место Мурманской области. Гид Александр очен. эрудированный, общительный и интересный рассказчик.
отличная поездка в самое туристическое место Мурманской области. Гид Александр очен. эрудированный, общительный и интересный рассказчик.
отличная поездка в самое туристическое место Мурманской области. Гид Александр очен. эрудированный, общительный и интересный рассказчик.
отличная поездка в самое туристическое место Мурманской области. Гид Александр очен. эрудированный, общительный и интересный рассказчик.
отличная поездка в самое туристическое место Мурманской области. Гид Александр очен. эрудированный, общительный и интересный рассказчик.
отличная поездка в самое туристическое место Мурманской области. Гид Александр очен. эрудированный, общительный и интересный рассказчик.
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Екатерина
День вышел настолько насыщенный, что к обеду казалось, будто прожили все пять суток:)

Впечатлений хватит: свежие ежи и гребешки, остановка у ветряной электростанции, восхождение на сопку к водопаду и бескрайняя тундра.
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Виды – очаровательны.

Наш гид Александр был прекрасен: душевный, отлично преподносил информацию. Скучно – это не про эту экскурсию🙂↕️

Корабли были, качели были, олени – тоже. Морская прогулка восхитительна: удалось погоняться за китом.

Это того стоит!

День вышел настолько насыщенный, что к обеду казалось, будто прожили все пять суток:)
День вышел настолько насыщенный, что к обеду казалось, будто прожили все пять суток:)
День вышел настолько насыщенный, что к обеду казалось, будто прожили все пять суток:)
День вышел настолько насыщенный, что к обеду казалось, будто прожили все пять суток:)
День вышел настолько насыщенный, что к обеду казалось, будто прожили все пять суток:)
День вышел настолько насыщенный, что к обеду казалось, будто прожили все пять суток:)
День вышел настолько насыщенный, что к обеду казалось, будто прожили все пять суток:)
День вышел настолько насыщенный, что к обеду казалось, будто прожили все пять суток:)+2
День вышел настолько насыщенный, что к обеду казалось, будто прожили все пять суток:)
День вышел настолько насыщенный, что к обеду казалось, будто прожили все пять суток:)
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Buraia
Очень крутой тур, я сомневалась что столько всего можно успеть посмотреть всего за 1 день, но наш гид Александр просто волшебник. Мы как то умудрились выехать первыми в самом начале
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колонны и поэтому везде были первыми, фото получились просто супер 🤩🤩 по времени все было спланировано прям идеально, нигде не потеряли ни одной минутки в пустую, и в итоге все локации увидели в самом лучшем виде 😍😍 пляж на рассвете и Кольская ВЭС на закате, в вечерей дымке ветряки как будто парням в облаках, просто фантастика на морской прогулке увидели только чаек, от китов увидели только скелеты 💀 но день был такой солнечный и приятный, так что это был очень приятный перерыв, и капитан по дороге развлекал местными историями с чашечкой горячего чая, поэтому было очень весело и атмосферно 👍👍 еще запомнились очень вкусные закуски у дайверов, я обычно не ем морепродукты, но тут они прям другого вкуса и ощущения, невероятные.

Очень крутой тур, я сомневалась что столько всего можно успеть посмотреть всего за 1 день, но
Очень крутой тур, я сомневалась что столько всего можно успеть посмотреть всего за 1 день, но
Очень крутой тур, я сомневалась что столько всего можно успеть посмотреть всего за 1 день, но
Очень крутой тур, я сомневалась что столько всего можно успеть посмотреть всего за 1 день, но
Очень крутой тур, я сомневалась что столько всего можно успеть посмотреть всего за 1 день, но
Очень крутой тур, я сомневалась что столько всего можно успеть посмотреть всего за 1 день, но
Очень крутой тур, я сомневалась что столько всего можно успеть посмотреть всего за 1 день, но
Очень крутой тур, я сомневалась что столько всего можно успеть посмотреть всего за 1 день, но+3
Очень крутой тур, я сомневалась что столько всего можно успеть посмотреть всего за 1 день, но
Очень крутой тур, я сомневалась что столько всего можно успеть посмотреть всего за 1 день, но
Очень крутой тур, я сомневалась что столько всего можно успеть посмотреть всего за 1 день, но
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А
Неописуемая красота, бесподобная экскурсия, спасибо за потрясающий день в Териберке 🧡😘
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И
Заказывала экскурсию за несколько дней до посещения Мурманска. Отличный гид, удобная машина. Очень внимателен к деталям, учитывал, что с нами были дети и свое повествование строил так, чтобы и им было интересно. 12 часов на экскурсии пролетели не заметно, всем нам очень понравилось, рекомендую!
Заказывала экскурсию за несколько дней до посещения Мурманска. Отличный гид, удобная машина. Очень внимателен к деталям,
Заказывала экскурсию за несколько дней до посещения Мурманска. Отличный гид, удобная машина. Очень внимателен к деталям,
Заказывала экскурсию за несколько дней до посещения Мурманска. Отличный гид, удобная машина. Очень внимателен к деталям,
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