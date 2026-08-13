По пути от Мурманска вы насладитесь видами бескрайней тундры и красотой северной природы. В Териберке увидите самые большие деревянные качели в России и скелет кита, который создавали для фильма «Левиафан». Побываете на кладбище кораблей и на пляже с круглыми камнями «Яйца дракона».
Во время морской прогулки встретитесь с дельфинами, морскими котиками, малыми полосатиками, касатками и даже горбатыми китами. Но помните, что дикая природа не работает по расписанию. Будьте готовы, что, возможно, не все морские обитатели порадуют нас своим присутствием.
Программа
07:30 — выезд из Мурманска 08:30 — остановка у самого северного в мире ветропарка 09:30–10:30 — прибытие в Териберку, по желанию дегустация морепродуктов (морских ежей и гребешков), перекус 10:30–12:30 — посещение природного парка, пляжа «Яйца дракона», Батарейского водопада 13:00–15:00 — морская прогулка 15.00–16:30— обед в Териберке 16:30–18:00 — обзорная прогулка: песчаный пляж, гигантские качели, скелет кита для фильма «Левиафан», кладбище кораблей 18.00–18:30 — посещение фермы северных оленей и хаски 18:30 — выезд из Териберки 20:00–21:00 — прибытие в Мурманск
В зависимости от погодных условий время может быть скорректировано.
Организационные детали
Трансфер — комфортные автомобили Haval F7x, Honda Pilot, Honda Stepwgn и Toyota RAV4, Peugeot BOXER или другом, аналогичном по классу. В каждом автомобиле есть детское кресло. Для больших групп можем организовать минивэн или автобус
Морская прогулка проводится на рыболовном 10-местном судне. Есть туалет, тёплая каюта, необходимые средства безопасности
Что входит в стоимость
Трансфер по всему маршруту
Услуги гида-водителя из нашей команды
2-часовая морская прогулка
Дополнительные расходы
Дегустация морских ежей и гребешков — 300 ₽/шт.
Вход на ферму и кормление оленей — 250 ₽ за чел. Детям до 7 лет вход бесплатный
Вход в природный парк: граждане РФ — 500 ₽, иностранцы — 1000 ₽, дети дошкольного и школьники и пенсионеры — бесплатно
Обед в ресторане Териберки
Трансфер с ноября по апрель на снегоходе при наличии достаточного снежного покрова — 1500 ₽ за чел. Мы сообщим вам о возможности использования саней ближе к дате вашей поездки.
Прочитайте до бронирования
Если погода не позволит выйти в море, мы вернём деньги за морскую прогулку — 2000 ₽ за чел.
На морской прогулке присутствие гида не предполагается
В зимний период время выезда на экскурсию может быть скорректировано, чтобы мы успели максимально использовать световой день
Дорожная служба может закрыть дорогу из-за непогоды. В этом случае мы предложим вам перенести экскурсию на другой день, либо вернём предоплату
Пожалуйста, сообщите нам, если ваш рост превышает 185 см или вы крупного телосложения
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1864 туристов
Добро пожаловать в Заполярье! Мы — дружная команда гидов, искренне любящих свою работу и родной Кольский полуостров. Для нас важно не просто показать северные пейзажи, а помочь каждому гостю почувствовать читать дальшеуменьшить
красоту, характер и особую атмосферу этого края.
Наша миссия — сделать ваше путешествие комфортным, увлекательным и наполненным яркими впечатлениями. Мы понимаем, что у каждого путешественника свои интересы и ожидания, поэтому относимся к каждому с вниманием и заботой. Все наши маршруты мы тщательно отбираем и тестируем сами, чтобы быть уверенными в их качестве. В нашей коллекции — только лучшие путешествия по Кольскому полуострову: от знаковых мест до уголков, которые удивят даже опытных путешественников.
Мы продумываем всё до мелочей, чтобы вам оставалось только собрать рюкзак и отправиться навстречу Северу. Будем рады вдохновить вас на знакомство с Заполярьем и подарить путешествие, которое останется в памяти надолго!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 213 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
198
4
5
3
4
2
3
1
3
Любовь
Нам очень понравилась экскурсия в Териберику. Большое спасибо экскурсоводу Алексею за интересный рассказ, за тёплую атмосферу и заботу о группе! Немного расстроились, что не увидели китов. Оказалось, что ехать за читать дальшеуменьшить
ними лучше в конце мая и июне, но в целом природа Териберки оставила яркие воспоминания. По организации: экскурсовод забирает вас на минивэне от места вашего проживания в Мурманске с 8 до 8:30. Группа маленькая, комфортная, всего 6 человек. Обед организован заранее, у нас он был в 14:00. В целом маршрут лёгкий, т. к. между локациями мы перемещались на машине, очень долго ходить не пришлось. Возвращаетесь в Мурманск так же к месту вашего проживания.
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
отличная поездка в самое туристическое место Мурманской области. Гид Александр очен. эрудированный, общительный и интересный рассказчик. Маршрут составлен идеально для первого знакомства с Термберкой
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
День вышел настолько насыщенный, что к обеду казалось, будто прожили все пять суток:)
Впечатлений хватит: свежие ежи и гребешки, остановка у ветряной электростанции, восхождение на сопку к водопаду и бескрайняя тундра. читать дальшеуменьшить
Виды – очаровательны.
Наш гид Александр был прекрасен: душевный, отлично преподносил информацию. Скучно – это не про эту экскурсию🙂↕️
Корабли были, качели были, олени – тоже. Морская прогулка восхитительна: удалось погоняться за китом.
Это того стоит!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Buraia
Очень крутой тур, я сомневалась что столько всего можно успеть посмотреть всего за 1 день, но наш гид Александр просто волшебник. Мы как то умудрились выехать первыми в самом начале читать дальшеуменьшить
колонны и поэтому везде были первыми, фото получились просто супер 🤩🤩 по времени все было спланировано прям идеально, нигде не потеряли ни одной минутки в пустую, и в итоге все локации увидели в самом лучшем виде 😍😍 пляж на рассвете и Кольская ВЭС на закате, в вечерей дымке ветряки как будто парням в облаках, просто фантастика на морской прогулке увидели только чаек, от китов увидели только скелеты 💀 но день был такой солнечный и приятный, так что это был очень приятный перерыв, и капитан по дороге развлекал местными историями с чашечкой горячего чая, поэтому было очень весело и атмосферно 👍👍 еще запомнились очень вкусные закуски у дайверов, я обычно не ем морепродукты, но тут они прям другого вкуса и ощущения, невероятные.
+3
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алеся
Неописуемая красота, бесподобная экскурсия, спасибо за потрясающий день в Териберке 🧡😘
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Заказывала экскурсию за несколько дней до посещения Мурманска. Отличный гид, удобная машина. Очень внимателен к деталям, учитывал, что с нами были дети и свое повествование строил так, чтобы и им было интересно. 12 часов на экскурсии пролетели не заметно, всем нам очень понравилось, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии на «Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов»