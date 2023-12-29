Вас ожидает индивидуальная поездка на автомобиле в город Кировск (ранее Хибиногорск), расположенный на отрогах Хибин и ставший в последнее время стремительно развивающимся как туристическим центром, так и горнолыжным курортом. Вас ждут красоты гор, ледяные инсталляции, море снега и позитива!
Ближайшие даты:
29
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30
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Что вас ожидает:
- Полярно-альпийский ботанический сад
- Музейно-выставочный центр «Апатит»
- Экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня»
- Арт-Парк «Таинственный Лес»
- Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии Поездка на автомобиле в город Кировск (ранее Хибиногорск), расположенный на отрогах Хибин и ставший в последнее время стремительно развивающимся как туристическим центром, так и горнолыжным курортом. Гид заберет Вас от места Вашего проживания в Мурманске и на комфортабельном автомобиле доставит прямо в сердце Хибинского горного массива - город Кировск. Мы начнем нашу экскурсию с подъема на гору Айкуайвенчорр (подъемник горнолыжного курорта "Большой Вудъявр"), откуда откроется потрясающий панорамный вид на расположившийся внизу город Кировск в окружении величественных Хибинских гор. На некоторое время окунемся в атмосферу горнолыжного курорта и подышим чистейшим горным воздухом. Продолжится наша экскурсия в Экскурсионно-туристическом центре "Снежная Деревня" – уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года. Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство. Подготовка к нему идет самая тщательная и кропотливая - ежегодно определяется уникальная тема, готовится снег и съезжаются лучшие скульпторы со всех уголков России, которые создают невероятные по своей красоте идеи, фигуры и образы.
Во время посещения центра, есть возможность совершить часовую поездку на Snow
Bus или 2-чвсовую на снегоходах по Хибинам (при условии, что согласны все участники группы). Если погода не позволит подняться на Айкуайвенчорр, то мы заменим этот блок программы посещением Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН им. Н. А. Аврорина - самого северного ботанического сада в России. На контрасте с суровыми погодными условиями Кольского полуострова, мы окажемся в настоящих тропических джунглях. В оранжерее культивируются 788 образцов, 616 видов экзотических для нашего климата представителей. Наступает время отдыха и обеда. Мы приедем в гостиничный комплекс "Тирвас", где нас покормят вкусным обедом по системе "шведский стол". Никто не останется голодным.
Затем наш путь будет лежать в Музейно-выставочный центр "Апатит" - корпоративный музей холдинга “Фос
Агро”. Музей является одним из наиболее ярких и посещаемых объектов туризма в Кировске. Центр включает в себя 8 залов основной экспозиции корпоративного горно-геологического музея, выставочный центр, экспозицию “Быт и нравы Российской империи”, а также мультимедийную экспозицию на 7 этажах часовой башни “Путешествие из недр Земли в атмосферу”. А закончим мы свое мини-путешествие в Арт-Парке "Таинственный Лес". В 180-летнем хвойном бору раскинулась тематическая экспозиция с уникальными световыми и звуковыми эффектами. Огромное количество инсталляций, квесты и развлечения не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Затем, мы отправляемся в обратный путь в Мурманск. Если позволит погода и нам повезет, то мы можем по пути увидеть Северное Сияние. По прибытию в город Мурманск, гид развезет Вас по адресам Вашего проживания.
Ежедневно, кроме последней пятницы месяца.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/до места Вашего проживания в Мурманске
- Услуги профессионального гида в течение всего дня
- Горячий чай, легкий перекус
- Что не входит
- Входные билеты:
- Подъемник на Айкуайвенчорр (350 руб. /гость)
- Снежная деревня (1200 руб. /гость, дети 600 руб.)
- Таинственный лес (600 руб. /гость).
- Стоимость обеда (500 руб. /гость)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Место Вашего проживания в Мурманске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, кроме последней пятницы месяца.Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- ВАЖНО! Эта программа включает в себя дополнительные расходы (входные билеты и обед). Их стоимость обозначена в описании программы экскурсии.
- Две локации — Снежная деревня и Таинственный лес — подразумевают нахождение на открытом воздухе.
- Чтобы получить максимальное удовольствие от поездки, пожалуйста, одевайтесь теплее: пуховик (желательно с капюшоном), шапка, шарф, перчатки, теплые носки и высокие ботинки (сапоги) с нескользящей подошвой.
- На холоде аккумуляторы разряжаются очень быстро, возьмите дополнительные пауэр-банки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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