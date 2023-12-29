Об экскурсии Поездка на автомобиле в город Кировск (ранее Хибиногорск), расположенный на отрогах Хибин и ставший в последнее время стремительно развивающимся как туристическим центром, так и горнолыжным курортом. Гид заберет Вас от места Вашего проживания в Мурманске и на комфортабельном автомобиле доставит прямо в сердце Хибинского горного массива - город Кировск. Мы начнем нашу экскурсию с подъема на гору Айкуайвенчорр (подъемник горнолыжного курорта "Большой Вудъявр"), откуда откроется потрясающий панорамный вид на расположившийся внизу город Кировск в окружении величественных Хибинских гор. На некоторое время окунемся в атмосферу горнолыжного курорта и подышим чистейшим горным воздухом. Продолжится наша экскурсия в Экскурсионно-туристическом центре "Снежная Деревня" – уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года. Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство. Подготовка к нему идет самая тщательная и кропотливая - ежегодно определяется уникальная тема, готовится снег и съезжаются лучшие скульпторы со всех уголков России, которые создают невероятные по своей красоте идеи, фигуры и образы.

Во время посещения центра, есть возможность совершить часовую поездку на Snow

Bus или 2-чвсовую на снегоходах по Хибинам (при условии, что согласны все участники группы). Если погода не позволит подняться на Айкуайвенчорр, то мы заменим этот блок программы посещением Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН им. Н. А. Аврорина - самого северного ботанического сада в России. На контрасте с суровыми погодными условиями Кольского полуострова, мы окажемся в настоящих тропических джунглях. В оранжерее культивируются 788 образцов, 616 видов экзотических для нашего климата представителей. Наступает время отдыха и обеда. Мы приедем в гостиничный комплекс "Тирвас", где нас покормят вкусным обедом по системе "шведский стол". Никто не останется голодным.

Затем наш путь будет лежать в Музейно-выставочный центр "Апатит" - корпоративный музей холдинга “Фос

Агро”. Музей является одним из наиболее ярких и посещаемых объектов туризма в Кировске. Центр включает в себя 8 залов основной экспозиции корпоративного горно-геологического музея, выставочный центр, экспозицию “Быт и нравы Российской империи”, а также мультимедийную экспозицию на 7 этажах часовой башни “Путешествие из недр Земли в атмосферу”. А закончим мы свое мини-путешествие в Арт-Парке "Таинственный Лес". В 180-летнем хвойном бору раскинулась тематическая экспозиция с уникальными световыми и звуковыми эффектами. Огромное количество инсталляций, квесты и развлечения не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Затем, мы отправляемся в обратный путь в Мурманск. Если позволит погода и нам повезет, то мы можем по пути увидеть Северное Сияние. По прибытию в город Мурманск, гид развезет Вас по адресам Вашего проживания.