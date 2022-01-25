Индивидуальная экскурсия в Хибины. Море снега и позитива

Поездка на автомобиле в город Кировск (ранее Хибиногорск) , расположенный на отрогах Хибин

Индивидуально
для 3 чел.
Поездка на автомобиле в город Кировск (ранее Хибиногорск), расположенный на отрогах Хибин и ставший в последнее время стремительно развивающимся как туристическим центром, так и горнолыжным курортом.
Индивидуальная экскурсия в Хибины. Море снега и позитива
Индивидуальная экскурсия в Хибины. Море снега и позитива
Индивидуальная экскурсия в Хибины. Море снега и позитива
Индивидуальная экскурсия в Хибины. Море снега и позитива
Индивидуальная экскурсия в Хибины. Море снега и позитива
Индивидуальная экскурсия в Хибины. Море снега и позитива
Индивидуальная экскурсия в Хибины. Море снега и позитива

Что вы можете увидеть 🤩

  • Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН им. Н. А. Аврорина - самый северный ботанический сад в России (тропическая оранжерея), одна из трех оранжерей в мире, находящихся за Полярным кругом
  • Музейно-выставочный центр "Апатит" (музей минералов)
  • Экскурсионно-туристический центр "Снежная Деревня" (2000 кв. метров построек из снега и ледяных скульптур)
  • Арт-Парк "Таинственный Лес" (тематический парк с очень таинственной атмосферой).
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Поездка на автомобиле в город Кировск (ранее Хибиногорск), расположенный на отрогах Хибин и ставший в последнее время стремительно развивающимся как туристическим центром, так и горнолыжным курортом.

Мы начнем нашу экскурсию с Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН им. Н. А. Аврорина - самого северного ботанического сада в России. На контрасте с суровыми погодными условиями Кольского полуострова, мы окажемся в настоящих тропических джунглях. В оранжерее культивируются 788 образцов, 616 видов экзотических для нашего климата представителей.
Затем наш путь будет лежать в Музейно-выставочный центр "Апатит" - корпоративный музей холдинга “ФосАгро”. Музей является одним из наиболее ярких и посещаемых объектов туризма в Кировске. Центр включает в себя 8 залов основной экспозиции корпоративного горно-геологического музея, выставочный центр, экспозицию “Быт и нравы Российской империи”, а также мультимедийную экспозицию на 7 этажах часовой башни “Путешествие из недр Земли в атмосферу”.
Продолжим экскурсию в Экскурсионно-туристическом центре "Снежная Деревня" – уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года. Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство. Подготовка к нему идет самая тщательная и кропотливая - ежегодно определяется уникальная тема, готовится снег и съезжаются лучшие скульпторы со всех уголков России, которые создают невероятные по своей красоте идеи, фигуры и образы.
А закончим мы свое мини-путешествие в Арт-Парке "Таинственный Лес". В 180-летнем хвойном бору раскинулась тематическая экспозиция с уникальными световыми и звуковыми эффектами. Огромное количество инсталляций, квесты и развлечения не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до места Вашего проживания в Мурманске
  • Услуги профессионального гида
  • Входные билеты
  • Горячий чай, легкий перекус.
Что не входит
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
• Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится
Когда: • Все дни, кроме понедельника и последней пятницы месяца.
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Две локации (Снежная деревня и Таинственный лес) подразумевают нахождение на открытом воздухе.
  • Чтобы получить максимальное удовольствие от поездки, пожалуйста, одевайтесь теплее - пуховик (желательно с капюшоном), шапка, шарф, перчатки, теплые носки и высокие ботинки (сапоги) с нескользящей подошвой.
  • Стоимость экскурсии указана для 3 гостей, если вас больше, то за каждого последующего гостя доплата 6000 руб.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

• Все дни, кроме понедельника и последней пятницы месяца.

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