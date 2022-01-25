Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Поездка на автомобиле в город Кировск (ранее Хибиногорск), расположенный на отрогах Хибин и ставший в последнее время стремительно развивающимся как туристическим центром, так и горнолыжным курортом.

⠀

Мы начнем нашу экскурсию с Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН им. Н. А. Аврорина - самого северного ботанического сада в России. На контрасте с суровыми погодными условиями Кольского полуострова, мы окажемся в настоящих тропических джунглях. В оранжерее культивируются 788 образцов, 616 видов экзотических для нашего климата представителей.

Затем наш путь будет лежать в Музейно-выставочный центр "Апатит" - корпоративный музей холдинга “ФосАгро”. Музей является одним из наиболее ярких и посещаемых объектов туризма в Кировске. Центр включает в себя 8 залов основной экспозиции корпоративного горно-геологического музея, выставочный центр, экспозицию “Быт и нравы Российской империи”, а также мультимедийную экспозицию на 7 этажах часовой башни “Путешествие из недр Земли в атмосферу”.

Продолжим экскурсию в Экскурсионно-туристическом центре "Снежная Деревня" – уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года. Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство. Подготовка к нему идет самая тщательная и кропотливая - ежегодно определяется уникальная тема, готовится снег и съезжаются лучшие скульпторы со всех уголков России, которые создают невероятные по своей красоте идеи, фигуры и образы.

А закончим мы свое мини-путешествие в Арт-Парке "Таинственный Лес". В 180-летнем хвойном бору раскинулась тематическая экспозиция с уникальными световыми и звуковыми эффектами. Огромное количество инсталляций, квесты и развлечения не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.