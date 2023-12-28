Прокатиться на упряжке «железных северных оленей» по долине древнейших гор на земле
Решение покататься в Хибинах — гарантия незабываемых приключений. И для этого не обязательно самим усмирять снегоход на сложных трассах. Мы всё сделаем за вас — а вам останется лишь наслаждаться путешествием.
Вы промчитесь по арктическим просторам, остановитесь в самых интересных местах и получите яркие впечатления от дня, проведённого в заповедном Заполярье.
Вы промчитесь по арктическим просторам, остановитесь в самых интересных местах и получите яркие впечатления от дня, проведённого в заповедном Заполярье.
Ближайшие даты:
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
дек
31
дек
дек
1
янв
янв
2
янв
янв
3
янв
янв
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Мы проедем по долине Кукисвум через самые красивые локации Хибин
- Вы узнаете, какие секреты хранят древнейшие горы на земле
- Услышите историю героического освоения Хибин
- Побываете на месте научных экспериментов у горы Куэльпорр
- Посетите базу МЧС, сотрудники которой всегда готовы прийти на помощь путешественникам
- Познакомитесь с языком коренных жителей — саами
- И конечно, будут остановки для фотосессий и чаепития
А по дороге из Мурманска и обратно поговорим о жизни в суровых условиях Крайнего Севера и культуре региона.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер от вашего отеля до места начала маршрута и обратно, чай и сэндвичи
- Поездка проходит на комфортных внедорожниках (Great Wall Hover, также возможны замены)
- Время в пути из Мурманска и обратно составит примерно 4-5 часов (400 км)
- Продолжительность маршрута 6-7 часов, он подходит людям любого возраста и физической подготовки
- Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля в Мурманске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — Организатор в Мурманске
Провёл экскурсии для 33 туристов
В нашей команде работают профессионалы, которые сделают ваш отдых максимально комфортным. Аттестованные гиды, опытные водители и квалифицированные повара позволят насладиться всей красотой арктической природы без бытовых хлопот. С нами вы обязательно влюбитесь в Север!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска
Похожие туры из Мурманска
Фотопрогулка
4 часа
Северное сияние - зарядись частицами солнечного ветра
По договоренности
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
от 5 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
Провести день среди чарующих пейзажей в самом сердце Кольского полуострова
29 дек
30 дек
6 янв
7 янв
24 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Саамская деревня: путешествие к истокам Севера
Понаблюдать за жизнью северного народа, подружиться с оленями и услышать о древних обрядах
на площади Пяти Углов
29 дек
30 дек
9 янв
10 янв
6 500₽ за человека