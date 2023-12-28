Решение покататься в Хибинах — гарантия незабываемых приключений. И для этого не обязательно самим усмирять снегоход на сложных трассах. Мы всё сделаем за вас — а вам останется лишь наслаждаться путешествием.



Вы промчитесь по арктическим просторам, остановитесь в самых интересных местах и получите яркие впечатления от дня, проведённого в заповедном Заполярье.