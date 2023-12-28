Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Индивидуальная экскурсия в Мурманске

Прокатиться на упряжке «железных северных оленей» по долине древнейших гор на земле

Решение покататься в Хибинах — гарантия незабываемых приключений. И для этого не обязательно самим усмирять снегоход на сложных трассах. Мы всё сделаем за вас — а вам останется лишь наслаждаться путешествием.

Вы промчитесь по арктическим просторам, остановитесь в самых интересных местах и получите яркие впечатления от дня, проведённого в заповедном Заполярье.
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Ближайшие даты:
28
дек
29
дек
30
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31
дек
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2
янв
3
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы проедем по долине Кукисвум через самые красивые локации Хибин
  • Вы узнаете, какие секреты хранят древнейшие горы на земле
  • Услышите историю героического освоения Хибин
  • Побываете на месте научных экспериментов у горы Куэльпорр
  • Посетите базу МЧС, сотрудники которой всегда готовы прийти на помощь путешественникам
  • Познакомитесь с языком коренных жителей — саами
  • И конечно, будут остановки для фотосессий и чаепития

А по дороге из Мурманска и обратно поговорим о жизни в суровых условиях Крайнего Севера и культуре региона.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер от вашего отеля до места начала маршрута и обратно, чай и сэндвичи
  • Поездка проходит на комфортных внедорожниках (Great Wall Hover, также возможны замены)
  • Время в пути из Мурманска и обратно составит примерно 4-5 часов (400 км)
  • Продолжительность маршрута 6-7 часов, он подходит людям любого возраста и физической подготовки
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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