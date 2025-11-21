Мои заказы

Арктический экспресс: Мурманск, Кола и Териберка только для вашей компании

Исследовать русскую Лапландию, посетить кладбище кораблей, узнать о жизни поморов и увидеть океан
Наше путешествие начнётся в Мурманске — крупнейшем городе за Полярным кругом.

Мы увидим монументы «Ждущая» и «Алёша», полюбуемся видами города и осмотрим первое в мире судно с ядерной энергетической установкой —
ледокол «Ленин».

Затем отправимся в древний городок Колу, где познакомимся с жизнью коренного народа региона — поморов.

А второй день посвятим удивительной Териберке, некогда маленькому рыбацкому посёлку, теперь влекущему путешественников со всего света.

Здесь мы насладимся мощью океана, пройдём по каменному пляжу с «яйцами дракона», заглянем в гости к северным оленям и увидим, как мощные струи Батарейского водопада несутся прямо в Баренцево море.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: одежду и обувь по сезону и погоде (оговаривается в переписке).

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с русской Лапландией: экскурсия по Мурманску и Коле

Встречу вас у отеля, а за доплату — заберу из аэропорта. Путешествие начнётся с обзорной экскурсии по Мурманску — крупнейшему городу за Полярным кругом. Вы посетите площадь Пять Углов, узнаете о первых поселенцах и развитии северного порта. Осмотрите памятник жертвам интервенции, мемориал погибшим морякам и рубку подлодки «Курск». У монумента «Алёша» я расскажу о восстановлении города после войны, а у скульптуры «Ждущая» мы сделаем фото с видом на Мурманск. Затем вы увидите атомоход «Ленин» и прогуляетесь по набережной Морского вокзала.

Далее отправимся в Колу — один из древнейших городов региона. Мы проедем вдоль рек Кола и Тулома, пройдём по современной набережной и поговорим о жизни поморов — коренного народа Кольского Заполярья. В завершение проедем по Кольскому мосту и полюбуемся панорамой Мурманска с материковой части области.

Продолжительность экскурсии — около 5 часов. По желанию отвезу в проверенные рыбные и сувенирные магазины, а также посоветую хорошие рестораны.

2 день

Путешествие в Териберку: кладбище кораблей, пляж «драконьих яиц», Батарейский водопад и Северный Ледовитый океан

Сегодня через северную тундру на внедорожнике отправимся к берегам Баренцева моря и Северного Ледовитого океана — в старинное поморское село Териберка. Дорога займёт 2,5 часа, будем делать короткие остановки для прогулок и фотографий. По прибытии посетим кладбище кораблей и живописный песчаный пляж, прогуляемся по побережью. Проедем через старую и новую части Териберки и зайдём в гости к северным оленям. Заглянем в панорамный ресторан, где при желании можно попробовать свежих морских ежей и гребешков.

На пляже «драконьих яиц» вы полюбуетесь океаном, а у Батарейского водопада сделаете впечатляющие фотографии. По желанию возможны небольшие подъёмы и маршруты вне основной программы.

После насыщенного дня я отвезу вас обратно в отель или в аэропорт (за доплату).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входной билет в природный парк - 400 ₽ за 1 человека
  • Дополнительные активности по желанию
  • Трансферы вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, заберём вас от вашего отеля, точное время и место по согласованию
Завершение: Мурманск, доставим к вашему отелю к 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем
Артем — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 555 туристов
Коренной мурманчанин в нескольких поколениях. Люблю и хорошо знаю Север. Уже несколько лет являюсь профессиональным гидом по Мурманской области. Активно интересуюсь историей Мурмана. С радостью знакомлю гостей как с прошлыми,
так и современными реалиями нашего края, интересными фактами, самыми красивыми местами и достопримечательностями. Практикую индивидуальный подход, ориентируясь на интересы и запросы гостей; не гружу лишним, но всегда рад рассказать чуть больше, при искреннем интересе.

Тур входит в следующие категории Мурманска

