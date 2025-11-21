Встречу вас у отеля, а за доплату — заберу из аэропорта. Путешествие начнётся с обзорной экскурсии по Мурманску — крупнейшему городу за Полярным кругом. Вы посетите площадь Пять Углов, узнаете о первых поселенцах и развитии северного порта. Осмотрите памятник жертвам интервенции, мемориал погибшим морякам и рубку подлодки «Курск». У монумента «Алёша» я расскажу о восстановлении города после войны, а у скульптуры «Ждущая» мы сделаем фото с видом на Мурманск. Затем вы увидите атомоход «Ленин» и прогуляетесь по набережной Морского вокзала.

Далее отправимся в Колу — один из древнейших городов региона. Мы проедем вдоль рек Кола и Тулома, пройдём по современной набережной и поговорим о жизни поморов — коренного народа Кольского Заполярья. В завершение проедем по Кольскому мосту и полюбуемся панорамой Мурманска с материковой части области.

Продолжительность экскурсии — около 5 часов. По желанию отвезу в проверенные рыбные и сувенирные магазины, а также посоветую хорошие рестораны.