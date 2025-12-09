Завтракаем и идём изучать Териберку. Посетим кладбище кораблей (2 км в одну сторону), где остовы бывших рыболовецких судов нашли последний причал. Зайдём в старую часть села (туда пешком 3,5 км, обратно на авто), где снимали «Левиафан». Здесь вы сможете прогуляться по пляжу, покататься на гигантских качелях, сделать атмосферные фото, выпить чая со сладостями с видом на море. Побываем в заброшенной школе, познакомимся с бытом местных.

К обеду вернёмся в отель. Будет свободное время, а вечером попытаемся поймать северное сияние. Сегодня мы также соберёмся за праздничным столом, а полночь застанем на улице с Дедом Морозом, бенгальскими огнями, салютом, горячим глинтвейном и шампанским. После 2:00 — самостоятельное продолжение торжества.