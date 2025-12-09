Мы поселимся в Териберке у кромки Баренцева
Описание тура
Организационные детали
Для комфортного отдыха вам необходимо взять:
термобельё для зимних прогулок (верх и низ)
тёплые брюки (горнолыжные, комбинезон для зимней рыбалки или зимние штаны с мембраной)
толстовку на флисе с длинными рукавами (лучше 2 на смену)
кофту или свитер по желанию
футболки, лёгкие штаны для гостиницы
носки обычные и шерстяные
тёплые перчатки и шапку (лучше ушанку)
трекинговые ботинки или любую непромокаемую обувь с нескользящей подошвой
тёплую куртку (оптимально с капюшоном) с повышенной ветрозащитой
небольшой термос по желанию
налобный или карманный фонарик (пригодится при ночных наблюдениях северного сияния)
грелки химические для рук и ног
Программа тура по дням
Прибытие в Териберку, приветственный ужин, северное сияние
Встретим вас в столице Арктики и поедем в Териберку (около 2,5 часов в пути). По дороге понаблюдаем, как город сменяется тундрой. По прибытии заселимся в номера, за ужином познакомимся всей группой. Если позволит погода, после 21:00 увидим северное сияние.
Териберка: кладбище кораблей, места съёмок «Левиафана», охота за северным сиянием, праздничный ужин
Завтракаем и идём изучать Териберку. Посетим кладбище кораблей (2 км в одну сторону), где остовы бывших рыболовецких судов нашли последний причал. Зайдём в старую часть села (туда пешком 3,5 км, обратно на авто), где снимали «Левиафан». Здесь вы сможете прогуляться по пляжу, покататься на гигантских качелях, сделать атмосферные фото, выпить чая со сладостями с видом на море. Побываем в заброшенной школе, познакомимся с бытом местных.
К обеду вернёмся в отель. Будет свободное время, а вечером попытаемся поймать северное сияние. Сегодня мы также соберёмся за праздничным столом, а полночь застанем на улице с Дедом Морозом, бенгальскими огнями, салютом, горячим глинтвейном и шампанским. После 2:00 — самостоятельное продолжение торжества.
Териберка: водопад, пляж драконьих яиц, наблюдение за северным сиянием
Выспимся и после полудня прогуляемся к Териберскому водопаду на краю Баренцева моря. Зимой он скован льдом и не менее красив, чем летом. Впереди только Северный полюс и полное ощущение, что вы на краю света!
Гуляя по побережью, насладимся пейзажами — полюбуемся огромными плитами, гигантскими валунами, о которые разбиваются волны, необычными камнями, похожими на яйца драконов или динозавров. Териберка — это рай для ценителей природы, романтиков и фотографов.
По возвращении в отель — обед, самостоятельный отдых, а вечером — ожидание северного сияния.
Мурманск: рубка подлодки "Курск", "Алёша", кот Семён
В 9:00 — освобождение номеров и возвращение в Мурманск. Мы проедем по улицам и увидим рубку подводной лодки «Курск» у Мемориального комплекса морякам, погибшим в мирное время, «Алёшу» — памятник защитникам Заполярья. А ещё это лучшая панорамная площадка — отсюда город и порт видны как на ладони. На нашем пути встретится и скульптура потерявшегося кота Семёна, который преодолел 2000 км и спустя 6 лет нашёл дорогу домой.
На этом наш новогодний тур по Заполярью завершён. Мы доставим вас к аэропорту или ж/д вокзалу и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|58 000 ₽
|1-местное проживание
|75 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
- Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
- Питание вне программы
- По желанию:
- Доплата за 1-местное размещение
- Выход в море на корабле - около 7000 ₽
- Катание на хаски и оленях - 5000 ₽
- Прогулка до водопада в санях, прикреплённых к снегоходу, - 2000 ₽
- Ночной выезд на побережье в санях, прикреплённых к снегоходу, для наблюдения за северным сиянием за пределами Териберки - 2500 ₽