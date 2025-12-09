Мои заказы

Новогодний отпуск в Териберке с праздничным ужином, арктическими блюдами и морскими деликатесами

Перезагрузиться на краю света, встретить год с Дедом Морозом и глинтвейном, погулять по Мурманску
Аскетичная красота Русского Заполярья, нежные переливы северного сияния и бесконечные дали, куда ни смотри, — это отпуск для настоящих романтиков и ценителей арктической природы.

Мы поселимся в Териберке у кромки Баренцева
читать дальше

моря — отель простой, но есть всё необходимое, главное — просторные столовая и зал отдыха для душевных посиделок большой компанией.

Весело отпразднуем Новый год, даже если он выпадет на другие даты, — с Дедом Морозом и ужином, бенгальскими огнями и фейерверком, глинтвейном и игристым.

За весь тур перепробуем множество местных изысков: поморскую уху, похлёбку и оливье из оленины, пельмени с треской, гребешки, ежей, краба, ягодные настойки и морс.

Рассмотрим остовы кораблей и драконьи яйца, пройдём по местам съёмок «Левиафана» и напоследок объедем главные достопримечательности Мурманска. Будет душевно, вкусно и интересно, приезжайте!

Описание тура

Организационные детали

Для комфортного отдыха вам необходимо взять:
термобельё для зимних прогулок (верх и низ)
тёплые брюки (горнолыжные, комбинезон для зимней рыбалки или зимние штаны с мембраной)
толстовку на флисе с длинными рукавами (лучше 2 на смену)
кофту или свитер по желанию
футболки, лёгкие штаны для гостиницы
носки обычные и шерстяные
тёплые перчатки и шапку (лучше ушанку)
трекинговые ботинки или любую непромокаемую обувь с нескользящей подошвой
тёплую куртку (оптимально с капюшоном) с повышенной ветрозащитой
небольшой термос по желанию
налобный или карманный фонарик (пригодится при ночных наблюдениях северного сияния)
грелки химические для рук и ног

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Териберку, приветственный ужин, северное сияние

Встретим вас в столице Арктики и поедем в Териберку (около 2,5 часов в пути). По дороге понаблюдаем, как город сменяется тундрой. По прибытии заселимся в номера, за ужином познакомимся всей группой. Если позволит погода, после 21:00 увидим северное сияние.

2 день
2 день

Териберка: кладбище кораблей, места съёмок «Левиафана», охота за северным сиянием, праздничный ужин

Завтракаем и идём изучать Териберку. Посетим кладбище кораблей (2 км в одну сторону), где остовы бывших рыболовецких судов нашли последний причал. Зайдём в старую часть села (туда пешком 3,5 км, обратно на авто), где снимали «Левиафан». Здесь вы сможете прогуляться по пляжу, покататься на гигантских качелях, сделать атмосферные фото, выпить чая со сладостями с видом на море. Побываем в заброшенной школе, познакомимся с бытом местных.

К обеду вернёмся в отель. Будет свободное время, а вечером попытаемся поймать северное сияние. Сегодня мы также соберёмся за праздничным столом, а полночь застанем на улице с Дедом Морозом, бенгальскими огнями, салютом, горячим глинтвейном и шампанским. После 2:00 — самостоятельное продолжение торжества.

3 день
3 день

Териберка: водопад, пляж драконьих яиц, наблюдение за северным сиянием

Выспимся и после полудня прогуляемся к Териберскому водопаду на краю Баренцева моря. Зимой он скован льдом и не менее красив, чем летом. Впереди только Северный полюс и полное ощущение, что вы на краю света!

Гуляя по побережью, насладимся пейзажами — полюбуемся огромными плитами, гигантскими валунами, о которые разбиваются волны, необычными камнями, похожими на яйца драконов или динозавров. Териберка — это рай для ценителей природы, романтиков и фотографов.

По возвращении в отель — обед, самостоятельный отдых, а вечером — ожидание северного сияния.

4 день
4 день

Мурманск: рубка подлодки "Курск", "Алёша", кот Семён

В 9:00 — освобождение номеров и возвращение в Мурманск. Мы проедем по улицам и увидим рубку подводной лодки «Курск» у Мемориального комплекса морякам, погибшим в мирное время, «Алёшу» — памятник защитникам Заполярья. А ещё это лучшая панорамная площадка — отсюда город и порт видны как на ладони. На нашем пути встретится и скульптура потерявшегося кота Семёна, который преодолел 2000 км и спустя 6 лет нашёл дорогу домой.

На этом наш новогодний тур по Заполярью завершён. Мы доставим вас к аэропорту или ж/д вокзалу и попрощаемся.

Мурманск: рубка подлодки "Курск", "Алёша", кот Семён

Выберите удобную дату из расписания

Забронировать эту экскурсию

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении58 000 ₽
1-местное проживание75 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
  • Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
  • Питание вне программы
  • По желанию:
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Выход в море на корабле - около 7000 ₽
  • Катание на хаски и оленях - 5000 ₽
  • Прогулка до водопада в санях, прикреплённых к снегоходу, - 2000 ₽
  • Ночной выезд на побережье в санях, прикреплённых к снегоходу, для наблюдения за северным сиянием за пределами Териберки - 2500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска в 16:00 или ж/д вокзал в 17:00
Завершение: Аэропорт Мурманска в 15:00 или ж/д вокзал в 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 14 туристов
С 2016 года создаём путешествия для тех, кому важен комфорт. Туры по самым красивым уголкам России и мира. Фототуры, этнические и арт-туры, путешествия в дикую природу. Необычные маршруты для необычных людей. Мы создаём путешествия для всех, кто ценит эмоции и максимум впечатлений. Большинство туров разработаны профессиональными фотографами. А это значит, что вы увидите всё самое красивое и яркое!

Тур входит в следующие категории Мурманска

