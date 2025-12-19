Мои заказы

Перезагрузка на Кольском: видеть, чувствовать, удивляться

Заняться айс-флоатингом, поймать северное сияние, съездить в Териберку и в гости к саамам
Здесь, за полярным кругом, вы не просто познакомитесь с Кольским полуостровом — вы ненадолго станете частью этого удивительного уголка на краю цивилизации, где каждое мгновение превращается в тёплое воспоминание.

Стоя на
читать дальше

побережье в Териберке, ощутите обжигающе холодное дыхание Северного Ледовитого океана и даже окажетесь в его объятиях, облачившись в яркий гидрокостюм.

Увидите, как небо вспыхивает зелёными и лиловыми волнами, и получите профессиональные кадры на фоне северного сияния. А также поймёте, как веками тут живёт народ тундры — саамы.

Послушаете о легендах и согреетесь горячим бульоном и ароматным чаем в шаманском чуме, поучаствуете в забавах — многоборье, перетягивании палки, метании топоров, погладите оленей и хаски и с ветерком промчите на упряжке, снежном банане или квадроцикле.

Перезагрузка на Кольском: видеть, чувствовать, удивляться
Перезагрузка на Кольском: видеть, чувствовать, удивляться
Перезагрузка на Кольском: видеть, чувствовать, удивляться

Описание тура

Организационные детали

Обязательно берите тёплую одежду, многослойность — это залог вашего комфорта.

Программа тура по дням

1 день

Свободный день

Сегодня у вас будет время, чтобы прилететь, заселиться в отель и самостоятельно прогуляться по Мурманску.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
2 день

Айс-флоатинг, охота за северным сиянием

Сначала отправимся в Дровяное, примерно в 15 км от Мурманска, чтобы искупаться в Кольском заливе. Вы наденете специальные костюмы, удерживающие тепло и не пропускающие влагу, и окунётесь в ледяную воду. Ощущения непередаваемые!

А вечером вас ждёт ещё одно впечатляющее приключение. Мы снова уедем за город и поохотимся за северным сиянием. Вы узнаете много интересного об этом явлении, сделаете фото на профессиональную технику и согреетесь горячим чаем со снеками.

Айс-флоатинг, охота за северным сияниемАйс-флоатинг, охота за северным сияниемАйс-флоатинг, охота за северным сияниемАйс-флоатинг, охота за северным сиянием
3 день

Главное в Териберке: качели, кладбище кораблей, скелеты китов, яйца дракона и многое другое

На весь день едем в Териберку — старейшее рыбацкое поселение Мурманской области. По пути вы увидите бескрайнюю тундру, а потом почувствуете невероятную свободу, стоя у кромки Северного Ледовитого океана. На экскурсии осмотрим все топовые локации: гигантские качели, ветропарк, кладбище кораблей, скелеты китов, пляж с яйцами дракона, Териберский водопад. В программу также включён обед.

Главное в Териберке: качели, кладбище кораблей, скелеты китов, яйца дракона и многое другоеГлавное в Териберке: качели, кладбище кораблей, скелеты китов, яйца дракона и многое другоеГлавное в Териберке: качели, кладбище кораблей, скелеты китов, яйца дракона и многое другоеГлавное в Териберке: качели, кладбище кораблей, скелеты китов, яйца дракона и многое другое
4 день

В гости к саамам: знакомство с культурой, дегустация, общение с животными, зимние забавы

Напоследок вы познакомитесь с культурой коренных жителей Кольского — саамов. Нас пригласят в чум шамана и расскажут о народах Севера, угостят горячим бульоном и ароматным чаем, поведают о легендах, загадках, петроглифах. Тут живут олени и хаски — их можно гладить и кормить. Мы поучаствуем в саамских забавах — многоборье, перетягивании палки, метании топоров — и покатаемся на оленьей упряжке и снежном банане, а если снега будет мало — на квадроциклах.

В гости к саамам: знакомство с культурой, дегустация, общение с животными, зимние забавыВ гости к саамам: знакомство с культурой, дегустация, общение с животными, зимние забавыВ гости к саамам: знакомство с культурой, дегустация, общение с животными, зимние забавыВ гости к саамам: знакомство с культурой, дегустация, общение с животными, зимние забавы

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении55 650 ₽
1-местное проживание68 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле, обеды на экскурсиях, 1 дегустация, 1 перекус
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Информационное сопровождение сотрудниками техподдержки на протяжении поездки
Что не входит в цену
  • Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Ужины
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Мурманске, 10:00
Завершение: Отель в Мурманске, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Мурманске
Наша компания — эксперт по путешествиям в Мурманской области. Мы создаём незабываемые впечатления в Заполярье. Наши ключевые направления: — охота за северным сиянием — уникальные туры с высокими шансами увидеть это
читать дальше

природное чудо благодаря нашему знанию локаций и прогнозов; — наблюдение за китами в Териберке — одно из немногих мест в России, где можно вблизи увидеть этих величественных животных; — треккинг по Ловозерским тундрам — 8-9 часовой групповой тур с лёгким походом по живописным маршрутам, знакомством с уникальной природой Заполярья и чаепитием с видами на бескрайние северные просторы; — индивидуальные туры — разрабатываем программы под любые запросы: от фототуров до корпоративных поездок.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

Приключения на Кольском в мини-группе: айс-флоатинг, Северное сияние и Териберка (всё включено)
На машине
На снегоступах
3 дня
-
15%
Приключения на Кольском в мини-группе: айс-флоатинг, Северное сияние и Териберка (всё включено)
Прокатиться в упряжке, проплыть среди льдин, встретить хаски и оленей и прогуляться на снегоступах
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
63 750 ₽75 000 ₽ за человека
По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня
На машине
На снегоходах
4 дня
По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня
Выйти на корабле из Териберки, слиться с Белым морем, попробовать деликатесы и сделать много кадров
Начало: Мурманск, отель «Меридиан», до 18:00
25 дек в 08:00
8 янв в 18:00
47 900 ₽ за человека
Океан впечатлений в Арктике: айс-флоатинг, северное сияние, морская прогулка и гастрономия
На машине
4 дня
Океан впечатлений в Арктике: айс-флоатинг, северное сияние, морская прогулка и гастрономия
Прокатиться на упряжке, погулять по Териберке, отведать блюд северной кухни и получить проф. кадры
Начало: Мурманск, 18:00, возможно любое время встречи, в т...
15 янв в 18:00
29 янв в 18:00
78 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска