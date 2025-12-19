Перезагрузка на Кольском: видеть, чувствовать, удивляться
Заняться айс-флоатингом, поймать северное сияние, съездить в Териберку и в гости к саамам
Здесь, за полярным кругом, вы не просто познакомитесь с Кольским полуостровом — вы ненадолго станете частью этого удивительного уголка на краю цивилизации, где каждое мгновение превращается в тёплое воспоминание.
побережье в Териберке, ощутите обжигающе холодное дыхание Северного Ледовитого океана и даже окажетесь в его объятиях, облачившись в яркий гидрокостюм.
Увидите, как небо вспыхивает зелёными и лиловыми волнами, и получите профессиональные кадры на фоне северного сияния. А также поймёте, как веками тут живёт народ тундры — саамы.
Послушаете о легендах и согреетесь горячим бульоном и ароматным чаем в шаманском чуме, поучаствуете в забавах — многоборье, перетягивании палки, метании топоров, погладите оленей и хаски и с ветерком промчите на упряжке, снежном банане или квадроцикле.
Обязательно берите тёплую одежду, многослойность — это залог вашего комфорта.
Программа тура по дням
1 день
Свободный день
Сегодня у вас будет время, чтобы прилететь, заселиться в отель и самостоятельно прогуляться по Мурманску.
2 день
Айс-флоатинг, охота за северным сиянием
Сначала отправимся в Дровяное, примерно в 15 км от Мурманска, чтобы искупаться в Кольском заливе. Вы наденете специальные костюмы, удерживающие тепло и не пропускающие влагу, и окунётесь в ледяную воду. Ощущения непередаваемые!
А вечером вас ждёт ещё одно впечатляющее приключение. Мы снова уедем за город и поохотимся за северным сиянием. Вы узнаете много интересного об этом явлении, сделаете фото на профессиональную технику и согреетесь горячим чаем со снеками.
3 день
Главное в Териберке: качели, кладбище кораблей, скелеты китов, яйца дракона и многое другое
На весь день едем в Териберку — старейшее рыбацкое поселение Мурманской области. По пути вы увидите бескрайнюю тундру, а потом почувствуете невероятную свободу, стоя у кромки Северного Ледовитого океана. На экскурсии осмотрим все топовые локации: гигантские качели, ветропарк, кладбище кораблей, скелеты китов, пляж с яйцами дракона, Териберский водопад. В программу также включён обед.
4 день
В гости к саамам: знакомство с культурой, дегустация, общение с животными, зимние забавы
Напоследок вы познакомитесь с культурой коренных жителей Кольского — саамов. Нас пригласят в чум шамана и расскажут о народах Севера, угостят горячим бульоном и ароматным чаем, поведают о легендах, загадках, петроглифах. Тут живут олени и хаски — их можно гладить и кормить. Мы поучаствуем в саамских забавах — многоборье, перетягивании палки, метании топоров — и покатаемся на оленьей упряжке и снежном банане, а если снега будет мало — на квадроциклах.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
55 650 ₽
1-местное проживание
68 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки в отеле, обеды на экскурсиях, 1 дегустация, 1 перекус
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Информационное сопровождение сотрудниками техподдержки на протяжении поездки
Что не входит в цену
Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
Трансферы от/до аэропорта
Ужины
1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Мурманске, 10:00
Завершение: Отель в Мурманске, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Мурманске
Наша компания — эксперт по путешествиям в Мурманской области. Мы создаём незабываемые впечатления в Заполярье. Наши ключевые направления:
— охота за северным сиянием — уникальные туры с высокими шансами увидеть это
природное чудо благодаря нашему знанию локаций и прогнозов;
— наблюдение за китами в Териберке — одно из немногих мест в России, где можно вблизи увидеть этих величественных животных;
— треккинг по Ловозерским тундрам — 8-9 часовой групповой тур с лёгким походом по живописным маршрутам, знакомством с уникальной природой Заполярья и чаепитием с видами на бескрайние северные просторы;
— индивидуальные туры — разрабатываем программы под любые запросы: от фототуров до корпоративных поездок.