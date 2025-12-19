Сначала отправимся в Дровяное, примерно в 15 км от Мурманска, чтобы искупаться в Кольском заливе. Вы наденете специальные костюмы, удерживающие тепло и не пропускающие влагу, и окунётесь в ледяную воду. Ощущения непередаваемые!

А вечером вас ждёт ещё одно впечатляющее приключение. Мы снова уедем за город и поохотимся за северным сиянием. Вы узнаете много интересного об этом явлении, сделаете фото на профессиональную технику и согреетесь горячим чаем со снеками.