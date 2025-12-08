Мои заказы

Приключения на Кольском в мини-группе: айс-флоатинг, Северное сияние и Териберка (всё включено)

Прокатиться в упряжке, проплыть среди льдин, встретить хаски и оленей и прогуляться на снегоступах
В этом туре вы не просто увидите Север во всей суровой красоте, но и прочувствуете его.

Примерите на себя роль поселенцев Кольского полуострова 12 века, посидите у костра в настоящем чуме
и погрузитесь в культуру и быт саамов. Будете парить в воде среди глыб льда, но не ощущая холода благодаря специальным защитным костюмам. Айс-флоатинг — это безопасное и завораживающее развлечение.

На снегоступах прогуляетесь по таинственной тайге, побываете в легендарной Териберке, где высится застывший водопад, на каменном пляже можно отыскать яйца дракона, а из тёмных вод торчат остовы старых кораблей.

А ещё будем ловить Северное сияние, выберем лучший вечер, чтобы было больше шансов увидеть это явление.

В стоимость мы включили не только комфортабельные проживание, но и разнообразное трёхразовое питание, чтобы вы узнали Арктику на вкус: уха с лососем, блюда из оленины и многое другое.

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Хаски и олени, катание в упряжке и посиделки у костра в саамской деревне, обед в чуме и охота за Северным сиянием

Встретим вас в Мурманске и начнём наше приключение. В саамской деревне вас ждёт знакомство с людьми, чья жизнь наполнена северным спокойствием и стойкостью, и встреча с удивительными животными — ласковыми сибирскими хаски и величественными северными оленями. Вы покатаетесь на упряжке ездовых собак и сможете примерить на себя роль поселенцев Кольского полуострова 12 века. У костра в реконструированной общине коренного народа узнаете о традициях саамов.

Пообедаем в чуме, где подадут блюда из оленины, приготовленные по старинным рецептам. После — переезд к побережью Белого моря, ужин в ресторане «Салма» и размещение в комфортном отеле.

При благоприятном прогнозе вечером состоится выезд на охоту за Северным сиянием. Если небо закроют облака, вечер пройдёт в уютной компании за настольными играми и душевными разговорами.

2 день

Айс-флоатинг, прогулка на снегоступах и невероятные виды

После завтрака в отеле вас ждёт день, полный контрастов и сильных эмоций. Сначала — айс-флоатинг: уникальная возможность парить среди льдин в ледяной воде, не ощущая холода, благодаря специальным защитным костюмам. Это захватывающий, но безопасный опыт, который проводится под руководством опытных инструкторов.

Если перед поездкой пройдёт снегопад, вы сможете увидеть настоящего героя фильма BBC «Зелёная планета» — величественный Бореальный лес. На снегоступах поднимемся к одной из самых живописных панорам. Здесь, на вершине, стоит одинокий дом, доставленный сюда вертолётом — он стал местной достопримечательностью и символом человеческой настойчивости.

После прогулки — перекус с потрясающими видами, а вечером — возвращение и домашний ужин в гостевом доме. День завершится новой попыткой увидеть Северное сияние.

3 день

Путешествие в Териберку: Батарейский водопад, каменный пляж, кладбище кораблей и обед в купольном ресторане

Заключительный день тура проведём на побережье Баренцева моря, в легендарной Териберке. Если прогноз позволит, утром мы выйдем в море, чтобы попытаться увидеть китов (наибольшие шансы с апреля по ноябрь). Если вероятность встречи с морскими гигантами будет мала, маршрут изменится: вы посетите Батарейский водопад, каменный пляж «Яйца Дракона» и другие фотогеничные локации.

После прогулки по побережью — обед в купольном ресторане с блюдами северной кухни. Во второй половине дня вы побываете на кладбище кораблей, увидите песчаный пляж, самые северные качели и знаменитый скелет из фильма «Левиафан».

К вечеру вернёмся в Мурманск. Мы проводим вас в аэропорт, а если вы захотите задержаться, то подскажем лучшие места для прогулок и ужина в городе.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение67 500 ₽
1-местное размещение85 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты
  • Экипировка для подъёма на сопку
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 85 000 ₽
  • Выход в море (состоится при высокой вероятности наблюдения китов) - 5000 ₽ за человека
  • Аренда одежды и обуви на весь тур - 6000 ₽
  • Размещение в куполе (экошатер) - 5000 ₽ за человека
  • Поездка на санях за снегоходом в Териберке - 1600 ₽ за человека
  • Фотосьёмка на айс-флоатинге - 1000 ₽ за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего отеля, 10:00
Завершение: Мурманск, доставим в аэропорт или в любое место в городе, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 2294 туристов
Я коренная мурманчанка. Четыре года жила в Москве, 1 год — в Санкт-Петербурге, 3 месяца — на острове Тенерифе. И ВСЁ ЭТО, чтобы понять, что моё место на Кольском полуострове.
Здесь я создала команду единомышленников, с которыми с 2020 года провожу самые энергичные и необычные экскурсии в Мурманске и области. Хотите зарядиться невероятной энергетикой и влюбиться в Север так же, как и мы? Тогда нам по пути!

