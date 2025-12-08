Примерите на себя роль поселенцев Кольского полуострова 12 века, посидите у костра в настоящем чуме
Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 14 лет.
Программа тура по дням
Хаски и олени, катание в упряжке и посиделки у костра в саамской деревне, обед в чуме и охота за Северным сиянием
Встретим вас в Мурманске и начнём наше приключение. В саамской деревне вас ждёт знакомство с людьми, чья жизнь наполнена северным спокойствием и стойкостью, и встреча с удивительными животными — ласковыми сибирскими хаски и величественными северными оленями. Вы покатаетесь на упряжке ездовых собак и сможете примерить на себя роль поселенцев Кольского полуострова 12 века. У костра в реконструированной общине коренного народа узнаете о традициях саамов.
Пообедаем в чуме, где подадут блюда из оленины, приготовленные по старинным рецептам. После — переезд к побережью Белого моря, ужин в ресторане «Салма» и размещение в комфортном отеле.
При благоприятном прогнозе вечером состоится выезд на охоту за Северным сиянием. Если небо закроют облака, вечер пройдёт в уютной компании за настольными играми и душевными разговорами.
Айс-флоатинг, прогулка на снегоступах и невероятные виды
После завтрака в отеле вас ждёт день, полный контрастов и сильных эмоций. Сначала — айс-флоатинг: уникальная возможность парить среди льдин в ледяной воде, не ощущая холода, благодаря специальным защитным костюмам. Это захватывающий, но безопасный опыт, который проводится под руководством опытных инструкторов.
Если перед поездкой пройдёт снегопад, вы сможете увидеть настоящего героя фильма BBC «Зелёная планета» — величественный Бореальный лес. На снегоступах поднимемся к одной из самых живописных панорам. Здесь, на вершине, стоит одинокий дом, доставленный сюда вертолётом — он стал местной достопримечательностью и символом человеческой настойчивости.
После прогулки — перекус с потрясающими видами, а вечером — возвращение и домашний ужин в гостевом доме. День завершится новой попыткой увидеть Северное сияние.
Путешествие в Териберку: Батарейский водопад, каменный пляж, кладбище кораблей и обед в купольном ресторане
Заключительный день тура проведём на побережье Баренцева моря, в легендарной Териберке. Если прогноз позволит, утром мы выйдем в море, чтобы попытаться увидеть китов (наибольшие шансы с апреля по ноябрь). Если вероятность встречи с морскими гигантами будет мала, маршрут изменится: вы посетите Батарейский водопад, каменный пляж «Яйца Дракона» и другие фотогеничные локации.
После прогулки по побережью — обед в купольном ресторане с блюдами северной кухни. Во второй половине дня вы побываете на кладбище кораблей, увидите песчаный пляж, самые северные качели и знаменитый скелет из фильма «Левиафан».
К вечеру вернёмся в Мурманск. Мы проводим вас в аэропорт, а если вы захотите задержаться, то подскажем лучшие места для прогулок и ужина в городе.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|67 500 ₽
|1-местное размещение
|85 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты
- Экипировка для подъёма на сопку
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 85 000 ₽
- Выход в море (состоится при высокой вероятности наблюдения китов) - 5000 ₽ за человека
- Аренда одежды и обуви на весь тур - 6000 ₽
- Размещение в куполе (экошатер) - 5000 ₽ за человека
- Поездка на санях за снегоходом в Териберке - 1600 ₽ за человека
- Фотосьёмка на айс-флоатинге - 1000 ₽ за человека