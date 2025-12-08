Встретим вас в Мурманске и начнём наше приключение. В саамской деревне вас ждёт знакомство с людьми, чья жизнь наполнена северным спокойствием и стойкостью, и встреча с удивительными животными — ласковыми сибирскими хаски и величественными северными оленями. Вы покатаетесь на упряжке ездовых собак и сможете примерить на себя роль поселенцев Кольского полуострова 12 века. У костра в реконструированной общине коренного народа узнаете о традициях саамов.

Пообедаем в чуме, где подадут блюда из оленины, приготовленные по старинным рецептам. После — переезд к побережью Белого моря, ужин в ресторане «Салма» и размещение в комфортном отеле.

При благоприятном прогнозе вечером состоится выезд на охоту за Северным сиянием. Если небо закроют облака, вечер пройдёт в уютной компании за настольными играми и душевными разговорами.