Приключения в Териберке и знакомство с Мурманском

Погреться в бане с видом на море, прокатиться на квадроциклах и отведать северных деликатесов
Это путешествие — идеальное сочетание арктической природы, приключений, вкусной кухни и ярких эмоций.

Мы совершим треккинг по безлюдному побережью Териберки, где каменный пляж с «яйцами дракона», мощный Батарейский водопад и пустынные
просторы выглядят так, будто сошли со страниц северных саг.

Прокатимся на квадроциклах или снегоходах к «концу всех дорог», увидим ущелье Троллей, бухту Завалишина и знаменитый «Корабль-призрак».

Побываем в старой части Териберки с известными достопримечательностями, расслабимся в самой северной бане с видом на море и отведаем краба, гребешков и морских ежей.

А завершим поездку знакомством с Мурманском — от легендарного ледокола «Ленин» до панорам Кольского залива и сопок.

Описание тура

Организационные детали

Требуется тёплая, удобная одежда и обувь по сезону.
Рекомендуется прибывать в Мурманск до 11:00 в день начала тура и покупать билеты обратно — после 20:00 в день окончания.
При закрытии дороги в Териберку зимой по погодным условиям предоставляется полноценная альтернатива без доплат.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Териберке

Мы встретимся в аэропорту и отправимся в сторону загадочной Териберки — нас ждут 3 часа дороги в окружении северных пейзажей. По приезде заселимся в гостиницу, пообедаем и отправимся в природный парк: увидим летнюю метеостанцию, каменный пляж с «яйцами дракона», Батарейский водопад и другие знаковые места.

Пройдём маршрут длиной около 10 км по умеренно сложной дикой местности — мы адаптируем его под возраст и подготовку группы. Вечером отдохнём и насладимся морскими деликатесами во время ужина.

2 день

Поездка на квадроциклах, Старая Териберка, баня и ночная прогулка

Позавтракав, сядем на квадроциклы или снегоходы и отправимся к «концу всех дорог». Посетим ущелье Троллей, бухту Завалишина и Опасову губу.

Вернувшись в гостиницу, согреемся и пообедаем, а затем поедем в Старую Териберку: увидим скелет кашалота, «Трон короля Севера», гигантские качели, кладбище кораблей и прогуляемся к «Кораблю-призраку».

Вечером расслабимся в самой северной бане на берегу моря и поужинаем крабом, гребешками и морскими ежами, а позднее совершим прогулку в атмосфере северной ночи в поисках сияния.

3 день

Знакомство с Мурманском, завершение тура

Сегодня поедем в Мурманск на обзорную экскурсию. Поднимемся к мемориалу защитникам Заполярья на Зелёном мыcе, посетим мемориал морякам, увидим центральные проспекты города, памятник Николаю Чудотворцу и атомный ледокол «Ленин».

Заглянем в рыбный магазин и сувенирную лавку, а затем пообедаем в одном из атмосферных ресторанов — «Царская охота», «Терраса», «Сампо» или «Тундра». После — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет43 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансфер от аэропорта и все трансферы по программе
  • Сопровождение аттестованным гидом-экскурсоводом
  • Входные билеты
  • 3 часа бани
  • Посещение природного парка Териберка
  • Визит в хаски-парк
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Питание вне программы
  • 1-местное проживание - 4000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 10:00
Завершение: Мурманск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 2884 туристов
Здравствуйте! Мы команда гидов: Евгений, Анастасия и Василий. Вот уже несколько лет мы исследуем самые интересные места и явления нашего края. Вместе мы отвезем вас в лучшие уголки Мурманской области и влюбим в Русский Север. А в фотопутешествиях — еще и научим делать отличные снимки. Присоединяйтесь, будет интересно!

