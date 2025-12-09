Мы встретимся в аэропорту и отправимся в сторону загадочной Териберки — нас ждут 3 часа дороги в окружении северных пейзажей. По приезде заселимся в гостиницу, пообедаем и отправимся в природный парк: увидим летнюю метеостанцию, каменный пляж с «яйцами дракона», Батарейский водопад и другие знаковые места.

Пройдём маршрут длиной около 10 км по умеренно сложной дикой местности — мы адаптируем его под возраст и подготовку группы. Вечером отдохнём и насладимся морскими деликатесами во время ужина.