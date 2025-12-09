Погреться в бане с видом на море, прокатиться на квадроциклах и отведать северных деликатесов
Это путешествие — идеальное сочетание арктической природы, приключений, вкусной кухни и ярких эмоций.
Мы совершим треккинг по безлюдному побережью Териберки, где каменный пляж с «яйцами дракона», мощный Батарейский водопад и пустынные читать дальше
просторы выглядят так, будто сошли со страниц северных саг.
Прокатимся на квадроциклах или снегоходах к «концу всех дорог», увидим ущелье Троллей, бухту Завалишина и знаменитый «Корабль-призрак».
Побываем в старой части Териберки с известными достопримечательностями, расслабимся в самой северной бане с видом на море и отведаем краба, гребешков и морских ежей.
А завершим поездку знакомством с Мурманском — от легендарного ледокола «Ленин» до панорам Кольского залива и сопок.
Описание тура
Организационные детали
Требуется тёплая, удобная одежда и обувь по сезону. Рекомендуется прибывать в Мурманск до 11:00 в день начала тура и покупать билеты обратно — после 20:00 в день окончания. При закрытии дороги в Териберку зимой по погодным условиям предоставляется полноценная альтернатива без доплат.
Программа тура по дням
1 день
Прогулки по Териберке
Мы встретимся в аэропорту и отправимся в сторону загадочной Териберки — нас ждут 3 часа дороги в окружении северных пейзажей. По приезде заселимся в гостиницу, пообедаем и отправимся в природный парк: увидим летнюю метеостанцию, каменный пляж с «яйцами дракона», Батарейский водопад и другие знаковые места.
Пройдём маршрут длиной около 10 км по умеренно сложной дикой местности — мы адаптируем его под возраст и подготовку группы. Вечером отдохнём и насладимся морскими деликатесами во время ужина.
2 день
Поездка на квадроциклах, Старая Териберка, баня и ночная прогулка
Позавтракав, сядем на квадроциклы или снегоходы и отправимся к «концу всех дорог». Посетим ущелье Троллей, бухту Завалишина и Опасову губу.
Вернувшись в гостиницу, согреемся и пообедаем, а затем поедем в Старую Териберку: увидим скелет кашалота, «Трон короля Севера», гигантские качели, кладбище кораблей и прогуляемся к «Кораблю-призраку».
Вечером расслабимся в самой северной бане на берегу моря и поужинаем крабом, гребешками и морскими ежами, а позднее совершим прогулку в атмосфере северной ночи в поисках сияния.
3 день
Знакомство с Мурманском, завершение тура
Сегодня поедем в Мурманск на обзорную экскурсию. Поднимемся к мемориалу защитникам Заполярья на Зелёном мыcе, посетим мемориал морякам, увидим центральные проспекты города, памятник Николаю Чудотворцу и атомный ледокол «Ленин».
Заглянем в рыбный магазин и сувенирную лавку, а затем пообедаем в одном из атмосферных ресторанов — «Царская охота», «Терраса», «Сампо» или «Тундра». После — трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
43 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание по программе
Трансфер от аэропорта и все трансферы по программе
Сопровождение аттестованным гидом-экскурсоводом
Входные билеты
3 часа бани
Посещение природного парка Териберка
Визит в хаски-парк
Что не входит в цену
Билеты до Мурманска и обратно
Питание вне программы
1-местное проживание - 4000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 10:00
Завершение: Мурманск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Евгений — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 2884 туристов
Здравствуйте! Мы команда гидов: Евгений, Анастасия и Василий. Вот уже несколько лет мы исследуем самые интересные места и явления нашего края. Вместе мы отвезем вас в лучшие уголки Мурманской области и влюбим в Русский Север. А в фотопутешествиях — еще и научим делать отличные снимки. Присоединяйтесь, будет интересно!