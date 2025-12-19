Мои заказы

Главные локации и гастровпечатления Заполярья: тур в мини-группе по Мурманску и Териберке

Увидеть северное сияние, посетить хаски-парк и насладиться блюдами арктической кухни
Заполярье откроет нам свои главные красоты: от Мурманска до суровых берегов Териберки.

Будет возможность пройтись по площади Пять Углов, увидеть памятник морякам и монумент «Алёша», ощутить дыхание Севера у ледокола «Ленин».
За сиянием предстоит охота под ночным небом, где свет переливается множеством оттенков.

На побережье Баренцева моря раскинулся каменный пляж драконьих яиц и шумит Батарейский водопад, обязательно туда заглянем. А в хаски-парке «Лесная Елань» нас ждёт знакомство с оленями и катание на упряжках.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется тёплая одежда: пуховик с капюшоном, термобельё, шапка, перчатки, шарф, флисовый бафф, обувь с нескользкой подошвой, одноразовые грелки для обуви и перчаток. Принцип на Севере: лучше снять лишний слой, чем замёрзнуть.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Мурманску, обед из блюд арктической кухни и охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск, самостоятельный трансфер в отель и размещение. После отдыха начинается знакомство с самым северным городом России.

С 14:00 стартует экскурсионная прогулка по Мурманску. Гид заедет за вами в отель. В одном из ресторанов города запланирован обед с блюдами арктической кухни — щедрое угощение северной природы, в котором сочетаются вкус моря, холода и энергии. Комплексное меню включено в стоимость тура.

После обеда — обзорная экскурсия по главным символам города. Площадь «Пять Углов» — оживлённое сердце Мурманска, памятник морякам, монумент «Алёша» — величественный страж Заполярья, а скульптура «Ждущая» олицетворяет верность и ожидание. Завершает прогулку осмотр легендарного атомного ледокола «Ленин» — первого в мире судна с ядерной установкой, ставшего гордостью страны.

Вечером, по желанию, можно насладиться ужином в ресторане арктической кухни (за доплату, бронирование заранее). В меню — изысканные блюда из дичи, рыбы и северных ягод.

С 21:00 начинается путешествие за полярным чудом — северным сиянием. Группа отправится на охоту из Мурманска, выбрав место с наилучшей видимостью. Продолжительность поездки — от 3 до 6 часов, в зависимости от погодных условий. Гид расскажет о происхождении сияния, древних легендах и мифах, а профессиональный фотограф сделает снимки этого редкого природного явления. Поездка состоится при подходящем прогнозе, организатор заранее уведомит о точном времени. В программе тура предусмотрен 1 выезд на наблюдение Северного сияния.

2 день

Териберка

В 9:00 стартуем в Териберку. Дорога займёт около 2 часов и пройдёт через живописные просторы тундры. По пути запланированы остановки для фотосъёмки — пейзажи Кольского полуострова впечатляют своей первозданной красотой.

С 11:00 до 14:00 — прогулка по природному парку Териберка. Маршрут включает знаменитый пляж драконьих яиц — валунов, отполированных морем до идеальной формы, и мощный Батарейский водопад, спускающийся прямо в воды Баренцева моря. Передвигаться будем пешком (около 5 км), но при снежном покрове поедем на санях за снегоходом или собачьей упряжке.

В 14:00 — обед в ресторане Териберки. Тёплое, сытное меню с выбором рыбных и мясных блюд включено в стоимость. После обеда возможна морская прогулка по Баренцеву морю (по предварительной записи, оплачивается отдельно). Это возможность увидеть арктических птиц и ощутить величие суровой северной стихии.

Во второй половине дня — посещение песчаного пляжа Баренцева моря, арт-объектов и знаменитых северных качелей. Свободное время можно провести на берегу, любуясь волнами и чувствуя дыхание Арктики.

Возвращение в Мурманск запланировано на 18:00–21:00. По желанию — ужин в ресторане арктической кухни (за доплату). Если охота на северное сияние не состоялась в 1-й день, выезд переносится на этот вечер при благоприятном прогнозе.

3 день

Хаски-парк: знакомство с обитателями и катание на упряжках

В 8:30 поедем в хаски-парк «Лесная Елань». Гид заберёт вас из отеля.

В программе — знакомство с северными оленями, фотосессия с этими удивительно добрыми животными, катание на собачьих упряжках по пятикилометровому маршруту и прогулка по питомнику. Каждый сможет пообщаться с дружелюбными хаски, узнать об их характере и особенностях породы.

Обед включает традиционные блюда Севера: нежную оленину и саамскую уху — наваристую, согревающую и ароматную.

В 16:00 тур завершается общим фото на память. После — свободное время для прогулок по городу, отдыха или покупки сувениров.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель «Тундра», 2-местное размещение (за одного)55 220 ₽
Отель «Космос», 2-местное размещение (за одного)58 520 ₽
Отель «AZIMUT City Hotel Murmansk, 2-местное размещение (за одного)63 420 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды, перекус с чаем во время выезда за северным сиянием
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание, если вы захотите разместиться в другом отеле
  • Ужины
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Морская прогулка в Териберке, 2 часа - 5000 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - от 8500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, отель, 14:00
Завершение: Мурманск, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 65 туристов
Меня зовут Павел, я представляю нашу команду гидов. Вместе мы организуем и проводим туры, джип-туры и экспедиции по Кольскому полуострову с 2015 года. За это время нашими гостями стали более
читать дальше

2 тысяч человек, а среди корпоративных клиентов — такие компании, как «Теле2», Сбербанк, сеть магазинов «Красное и Белое», Государственный Эрмитаж и многие другие. Будем рады познакомить вас с нашим суровым и загадочным Заполярьем.

