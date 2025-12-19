Будет возможность пройтись по площади Пять Углов, увидеть памятник морякам и монумент «Алёша», ощутить дыхание Севера у ледокола «Ленин».
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется тёплая одежда: пуховик с капюшоном, термобельё, шапка, перчатки, шарф, флисовый бафф, обувь с нескользкой подошвой, одноразовые грелки для обуви и перчаток. Принцип на Севере: лучше снять лишний слой, чем замёрзнуть.
Программа тура по дням
Прогулка по Мурманску, обед из блюд арктической кухни и охота на северное сияние
Прибытие в Мурманск, самостоятельный трансфер в отель и размещение. После отдыха начинается знакомство с самым северным городом России.
С 14:00 стартует экскурсионная прогулка по Мурманску. Гид заедет за вами в отель. В одном из ресторанов города запланирован обед с блюдами арктической кухни — щедрое угощение северной природы, в котором сочетаются вкус моря, холода и энергии. Комплексное меню включено в стоимость тура.
После обеда — обзорная экскурсия по главным символам города. Площадь «Пять Углов» — оживлённое сердце Мурманска, памятник морякам, монумент «Алёша» — величественный страж Заполярья, а скульптура «Ждущая» олицетворяет верность и ожидание. Завершает прогулку осмотр легендарного атомного ледокола «Ленин» — первого в мире судна с ядерной установкой, ставшего гордостью страны.
Вечером, по желанию, можно насладиться ужином в ресторане арктической кухни (за доплату, бронирование заранее). В меню — изысканные блюда из дичи, рыбы и северных ягод.
С 21:00 начинается путешествие за полярным чудом — северным сиянием. Группа отправится на охоту из Мурманска, выбрав место с наилучшей видимостью. Продолжительность поездки — от 3 до 6 часов, в зависимости от погодных условий. Гид расскажет о происхождении сияния, древних легендах и мифах, а профессиональный фотограф сделает снимки этого редкого природного явления. Поездка состоится при подходящем прогнозе, организатор заранее уведомит о точном времени. В программе тура предусмотрен 1 выезд на наблюдение Северного сияния.
Териберка
В 9:00 стартуем в Териберку. Дорога займёт около 2 часов и пройдёт через живописные просторы тундры. По пути запланированы остановки для фотосъёмки — пейзажи Кольского полуострова впечатляют своей первозданной красотой.
С 11:00 до 14:00 — прогулка по природному парку Териберка. Маршрут включает знаменитый пляж драконьих яиц — валунов, отполированных морем до идеальной формы, и мощный Батарейский водопад, спускающийся прямо в воды Баренцева моря. Передвигаться будем пешком (около 5 км), но при снежном покрове поедем на санях за снегоходом или собачьей упряжке.
В 14:00 — обед в ресторане Териберки. Тёплое, сытное меню с выбором рыбных и мясных блюд включено в стоимость. После обеда возможна морская прогулка по Баренцеву морю (по предварительной записи, оплачивается отдельно). Это возможность увидеть арктических птиц и ощутить величие суровой северной стихии.
Во второй половине дня — посещение песчаного пляжа Баренцева моря, арт-объектов и знаменитых северных качелей. Свободное время можно провести на берегу, любуясь волнами и чувствуя дыхание Арктики.
Возвращение в Мурманск запланировано на 18:00–21:00. По желанию — ужин в ресторане арктической кухни (за доплату). Если охота на северное сияние не состоялась в 1-й день, выезд переносится на этот вечер при благоприятном прогнозе.
Хаски-парк: знакомство с обитателями и катание на упряжках
В 8:30 поедем в хаски-парк «Лесная Елань». Гид заберёт вас из отеля.
В программе — знакомство с северными оленями, фотосессия с этими удивительно добрыми животными, катание на собачьих упряжках по пятикилометровому маршруту и прогулка по питомнику. Каждый сможет пообщаться с дружелюбными хаски, узнать об их характере и особенностях породы.
Обед включает традиционные блюда Севера: нежную оленину и саамскую уху — наваристую, согревающую и ароматную.
В 16:00 тур завершается общим фото на память. После — свободное время для прогулок по городу, отдыха или покупки сувениров.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель «Тундра», 2-местное размещение (за одного)
|55 220 ₽
|Отель «Космос», 2-местное размещение (за одного)
|58 520 ₽
|Отель «AZIMUT City Hotel Murmansk, 2-местное размещение (за одного)
|63 420 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды, перекус с чаем во время выезда за северным сиянием
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Проживание, если вы захотите разместиться в другом отеле
- Ужины
- Трансфер из/в аэропорт
- Морская прогулка в Териберке, 2 часа - 5000 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - от 8500 ₽