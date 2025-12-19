Прибытие в Мурманск, самостоятельный трансфер в отель и размещение. После отдыха начинается знакомство с самым северным городом России.

С 14:00 стартует экскурсионная прогулка по Мурманску. Гид заедет за вами в отель. В одном из ресторанов города запланирован обед с блюдами арктической кухни — щедрое угощение северной природы, в котором сочетаются вкус моря, холода и энергии. Комплексное меню включено в стоимость тура.

После обеда — обзорная экскурсия по главным символам города. Площадь «Пять Углов» — оживлённое сердце Мурманска, памятник морякам, монумент «Алёша» — величественный страж Заполярья, а скульптура «Ждущая» олицетворяет верность и ожидание. Завершает прогулку осмотр легендарного атомного ледокола «Ленин» — первого в мире судна с ядерной установкой, ставшего гордостью страны.

Вечером, по желанию, можно насладиться ужином в ресторане арктической кухни (за доплату, бронирование заранее). В меню — изысканные блюда из дичи, рыбы и северных ягод.

С 21:00 начинается путешествие за полярным чудом — северным сиянием. Группа отправится на охоту из Мурманска, выбрав место с наилучшей видимостью. Продолжительность поездки — от 3 до 6 часов, в зависимости от погодных условий. Гид расскажет о происхождении сияния, древних легендах и мифах, а профессиональный фотограф сделает снимки этого редкого природного явления. Поездка состоится при подходящем прогнозе, организатор заранее уведомит о точном времени. В программе тура предусмотрен 1 выезд на наблюдение Северного сияния.