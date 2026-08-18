Наш маршрут к живописному Черекскому ущелью стартует из Нальчика и ведет к жемчужине — Нижнему Голубому озеру (Церик-Кель). Его лазурные воды, насыщенные сероводородом, не замерзают даже зимой. Далее через скальный тоннель мы попадем в Верхнюю Балкарию, где сохранились руины старинных башен. Вас ждут альпийские луга заповедника Уштулу и панорама Кавказского хребта. Завершится путешествие отдыхом в термальных источниках Аушигер.
Описание экскурсииНаш путь начнётся с Нальчика, далее Кашхатау, Бабугент, Нижнее Голубое озеро, тоннель, Верхняя Балкария, высокогорный заповедник Уштулу, горячие источники. Одно из знаковых мест ущелья - это Церик-Кель (Нижнее Голубое озеро). Знаменито глубиной 365 метров и необычайным цветом воды. В Верхней Балкарии увидим руины древних посёлков. Затем посетим заповедник Уштулу. Описать словами эти прекрасные виды невозможно, их нужно увидеть. Завершим наше путешествие купанием в горячих источниках в селе Аушигер.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Черекское ущелье
- Нижнее Голубое озеро
- Верхняя Балкария
- Заповедник Уштулу
- Термальные источники Аушигер
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Вход на горячие источники: 600 руб. /чел.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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