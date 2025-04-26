Наше путешествие пройдет по горным красотам Кабардино-Балкарии.
Остановимся у изумрудного озера Гижгит, узнаем легенды перевала Актопрак и расслабимся у журчащих потоков Чегемских водопадов.
После мы попадем на парадром «Чегем», где вы сможете рассмотреть пейзажи с высоты птичьего полета и попробовать другие активности.
Остановимся у изумрудного озера Гижгит, узнаем легенды перевала Актопрак и расслабимся у журчащих потоков Чегемских водопадов.
После мы попадем на парадром «Чегем», где вы сможете рассмотреть пейзажи с высоты птичьего полета и попробовать другие активности.
Описание экскурсииВы посетите лучшие места Кабардино-Балкарии: Чегем — уникальный горный парадром и дельтадром. Расположен в Кабардино-Балкарской республике, почти на границе с Грузией. Ближайший населённый пункт — село Эль-Тюбю. Широкий диапазон погодных условий, типичный для Чегема, делает этот парадром интересным для пилотов любой квалификации. Чегемские водопады — узкий каньон, подобно разветвленной кроне дерева, рассыпается на большое количество ответвлений, образованных горными потоками воды. Внизу ущелья, словно искусный художник, река Чегем, вытачивает потрясающие пейзажи, пробуждающие радость, восторг и изумление. Дополняют картину Чегемские водопады, срывающиеся потоками с отвесных каменных стен. Перевал Актопрак — мало кто знает, что в Приэльбрусье кроме основных точек притяжения, Чегета и двуглавого великана, есть еще множество необычайно красивых тайных троп и дорог, история которых уходит далеко в прошлое и покрыта налетом мистики. Так, по перевалу Актопрак более 600 лет назад ступала нога самого Тамерлана, а, согласно легендам, через него проходил многокилометровый подземный ход, соединяющий Чегемское и Баксанское ущелья. Озеро Гижгит (другое название — Былымское озеро) представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Организационные детали • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).
Ежедневно 06:30, 07:00,07:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чегемские водопады
- Парадром «Чегем»
- Перевал Актопрак
- Озеро Гижгит
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Активности горного парка:
- Роупджампинг 50 м - 3500 руб.
- Полет на параплане 15 мин - 5000 руб.
- Зиплайн - 1500 руб
- Конные прогулки - 400 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 06:30, 07:00,07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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