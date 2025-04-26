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Наше путешествие пройдет по горным красотам Кабардино-Балкарии.



Остановимся у изумрудного озера Гижгит, узнаем легенды перевала Актопрак и расслабимся у журчащих потоков Чегемских водопадов.



После мы попадем на парадром «Чегем», где вы сможете рассмотреть пейзажи с высоты птичьего полета и попробовать другие активности.