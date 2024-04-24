Туры в городах Нижегородской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Нижегородской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
9900
₽
за чел.
Побывать в четырёх монастырях, поклониться Петру и Февронии и угоститься муромским калачом
29500
₽
за чел.
Послушать чудесные истории обители, наполниться умиротворением и искупаться в святом источнике
30000
₽
за всё
Намоленные места, где даже воздухе напоен благодатью — таким перед вами предстанет Дивеево! Мы совершим путешествие в один из самых значительных центр...
Групповые экскурсии
от
20400
₽
за чел.
Тур в Нижний Новгород, Дивеево, Городец — это увлекательное путешествие, которое познакомит вас с историей и культурой трех городов. Вы увидите все гл...
9900
₽
за чел.
Побывать в четырёх монастырях, поклониться Петру и Февронии и угоститься муромским калачом
29500
₽
за чел.
Послушать чудесные истории обители, наполниться умиротворением и искупаться в святом источнике
4.7
9 отзывов
15000
₽
за чел.
Приглашаем вас в 3-дневное путешествие по самому популярному туристическому маршруту — Золотое кольцо. За 3 дня вы посетите 6 старинных городов. Сузда...
от
12200
₽
за чел.
Приглашаем Вас в тур выходного дня по Нижнему Новгороду. За время этого тура Вы сможете увидеть все основные достопримечательности города, а также нас...
4.7
18 отзывов
от
11500
₽
за чел.
Всего в 2 часах от Нижнего Новгорода находится одна из главных святынь России — село Дивеево. Туда мы и отправимся. Вы познакомитесь с историей Серафи...
Обзорные по городам
5
3 отзыва
от
21300
₽
за чел.
Нижний Новгород – один из красивейших городов России. Прогуляемся по главным улицам Нижнего Новгорода, почувствуем таинственность и мощь старинного го...
4.7
3 отзыва
от
21300
₽
за чел.
Нижний Новгород – один из красивейших городов России. Прогуляемся по главным улицам Нижнего Новгорода, почувствуем таинственность и мощь старинного го...
от
12200
₽
за чел.
Приглашаем Вас в тур выходного дня по Нижнему Новгороду. За время этого тура Вы сможете увидеть все основные достопримечательности города, а также нас...
Туры на автомобиле
29500
₽
за чел.
Послушать чудесные истории обители, наполниться умиротворением и искупаться в святом источнике
Экскурсионные туры на несколько дней
10800
₽
за чел.
Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жи...
от
10800
₽
за чел.
Удивительный тур выходного дня в крупный духовный центр русского православия – город Дивеево и один из самых древних и живописных городов – город Нижн...
11500
₽
за чел.
Экскурсионный тур «Были и легенды древнего Городца. Осень-зима» на 2 дня
от
11500
₽
за чел.
Вы не только познакомитесь с величественным Нижний Новгородом и его богатой историей, но и сможете подробнее узнать о промыслах Городецкого района: зо...
от
18600
₽
за чел.
Тур-погружение в атмосферу старинных русских городов. Познакомимся с архитектурой прошедших веков, историей России и узнаем очень много интересных фак...
от
18600
₽
за чел.
В этом туре Вы посетите столицу Приволжья – Нижний Новгород, знаменитый Шереметевский замок XVIII века и старинный купеческий город Городец. Вас ждет ...
11700
₽
за чел.
Всего за 2 дня Вы насладитесь Волжскими панорамами, осмотрите монументальные соборы и прогуляетесь по купеческим улочкам старинного города. А затем от...
11700
₽
за чел.
Этот тур идеально подойдет для тех, кто ищет приключения, хочет познакомиться с историческим наследием России и готов погрузиться в мир старинных леге...
5
3 отзыва
от
19850
₽
за чел.
Тур выходного дня по трем замечательным городам: Нижнему Новгороду, Суздалю и Городцу. Вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков на...
Последние отзывы о турах по Нижегородской области
- ООльга24 апреля 2024Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
- ООльга24 апреля 2024Хотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставит равнодушным никого. Прекрасный тур, профессиональные гиды, прекрасная организация.
- УУсачева9 апреля 2024Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
- УУсачева9 апреля 2024Отличная поездка в Нижний Новгород, хороший сервис.
- ДДарина13 марта 2024Все хорошо организовано, спасибо Светлане.
- ЛЛариса11 января 2024Ездили в тур в новогодние каникулы. Получили очень много хороших впечатлений, познавательной информации. Побывали в палатах купцов: словно окунулись в жизнь людей того времени! Единственный минус тура - не предусмотрено организованных обедов, целых день очень тяжело без еды, тем более с детьми. Было предоставлено время для самостоятельного питания - но это очень не удобно прийти разом в кафе человек 10-15, стоять в очереди, потом быстро-быстро кушать, чтобы уложиться в отведенное время.
- ИИрина11 января 2024Тур в Нижний Новгород «Новогодний калейдоскоп» очень понравился, интересные экскурсии, хорошие гиды, красивый город, отличная гостиница.
- ААлина10 ноября 2023Поездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. Было небольшое волнение. Впечатлений много. Появилось желание еще приехать в Нижний Новгород.
- ЛЛебединский12 октября 2023Тур интересный, но мог бы быть посодержательней. В первый день экскурсия началась только с обеда. В последний день была только трëхчасовая пешая экскурсия по городу. Получается, что почти целый день прошёл впустую. На вокзале никто нас не встретил, как было описано в туре. Пришлось дозваниваться до принимающей стороне. Не предусмотрено питание в обед. Самостоятельно поесть не всегда удавалось, потому что или не достаточно было времени, или заведения питания были на перерыве, да и сориентироваться в незнакомом месте было не всегда просто. Большая благодарность экскурсоводу Наталье Ивановне Кравченко: очень эрудированный человек, внимательный, благожелательный. Поездка в Муром с ней выше всяких похвал.
- ЕЕлена9 октября 2023Оцениваю тур на четвëрку, даже на четыре с минусом. По сути программа трëх дней растянута на четыре. В первый день экскурсия началась в полдень. В последний день только трëхчасовая пешая экскурсия по городу. Замечательный экскурсовод Наталья Ивановна Кравченко: знающий, любящий своë дело и туристов человек.
- ЕЕлена5 сентября 2023Добрый день! В целом все понравилось. Организация на высшем уровне. Все четко, во время. Очень понравилась гостиница «Кортъярд». Пожелание: пешеходную экскурсию по главным улицам делать в первый день, а не в последний (для того, чтобы лучше ориентироваться в городе).
- ННаталья11 августа 2023Нижний Новгород очень красивый и гостеприимный город! Необыкновенно волшебные Волжские просторы просто захватывают дух!!!
- ИИнна3 июня 2023Спасибо большое! Всё - супер!!! Организация, экскурсии, экскурсоводы, но самое главное и чудесное - это те места, где мы побывали! Сколько неизвестных или забытых событий из истории нашей Родины! Великие Святыни Нижнего, Арзамаса, Дивеево! Спасибо!!!
- ЕЕлена30 апреля 2023С "Большой страной" путешествую не первый раз. Очень довольна. Разнообразные маршруты, замечательные гиды. Всем спасибо за интересный и познавательный отдых.
- ООльга23 января 2023Очень понравилось, спасибо огромное!
- ААлександр26 декабря 2022Компактный тур, то что нужно. Всё самое интересное включено.
- ППанкратова17 октября 2022Добрый день. Тур в Нижний Новгород очень понравился. Много свободного времени. Единственно, экскурсий в Семенове было немного многовато. Фабрику и дом Семена-лошкаря посетили с большим интересом, последняя экскурсия лично мне была в тягость. Девочка - экскурсовод очень старалась, и мне пришлось изображать интерес.
- ИИрина6 сентября 2022Ездили в сентябре. Хороший тур, насыщенная, емкая программа на 3 дня. При этом остаётся то, что можно посмотреть самому.
- ААлексей14 августа 2022Всё было прекрасно.
- ЕЕлена22 июня 2022Тур интересный, но в первый дерь обзорная автобусно пешеходная экскуисия при группе в 53 человека воспринималась плохо из- за плохой слышимости на улице. В последний день очерь хорошая прогулка по Покровке и Рождественской, группа всего 11 человек, но время выбрано не удачно(в 12-50, а номер освободить в 12 часов). День не сплонируешь, а занято всего 3 чсса.