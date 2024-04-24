Авторские туры по Нижегородской области

Туры в городах Нижегородской области

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Нижний Новгород
Дивеево

Индивидуальные экскурсии

Тур в Муром и к дивеевским источникам
Тур в Муром и к дивеевским источникам
9900
за чел.
Побывать в четырёх монастырях, поклониться Петру и Февронии и угоститься муромским калачом
Дивеево
Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
29500
за чел.
Послушать чудесные истории обители, наполниться умиротворением и искупаться в святом источнике
Дивеево
Дивеево (Серафим Саровский + камни)
Дивеево (Серафим Саровский + камни)
30000
за всё
Намоленные места, где даже воздухе напоен благодатью — таким перед вами предстанет Дивеево! Мы совершим путешествие в один из самых значительных центр...
Дивеево

Групповые экскурсии

Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
от
20400
за чел.
Тур в Нижний Новгород, Дивеево, Городец — это увлекательное путешествие, которое познакомит вас с историей и культурой трех городов. Вы увидите все гл...
Нижний Новгород
Тур в Муром и к дивеевским источникам
Тур в Муром и к дивеевским источникам
9900
за чел.
Побывать в четырёх монастырях, поклониться Петру и Февронии и угоститься муромским калачом
Дивеево
Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
29500
за чел.
Послушать чудесные истории обители, наполниться умиротворением и искупаться в святом источнике
Дивеево
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
4.7
9 отзывов
15000
за чел.
Приглашаем вас в 3-дневное путешествие по самому популярному туристическому маршруту — Золотое кольцо. За 3 дня вы посетите 6 старинных городов. Сузда...
Нижний Новгород
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
от
12200
за чел.
Приглашаем Вас в тур выходного дня по Нижнему Новгороду. За время этого тура Вы сможете увидеть все основные достопримечательности города, а также нас...
Нижний Новгород
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
4.7
18 отзывов
от
11500
за чел.
Всего в 2 часах от Нижнего Новгорода находится одна из главных святынь России — село Дивеево. Туда мы и отправимся. Вы познакомитесь с историей Серафи...
Нижний Новгород

Обзорные по городам

Весеннее знакомство с третьей столицей России
Весеннее знакомство с третьей столицей России
5
3 отзыва
от
21300
за чел.
Нижний Новгород – один из красивейших городов России. Прогуляемся по главным улицам Нижнего Новгорода, почувствуем таинственность и мощь старинного го...
Нижний Новгород
Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
4.7
3 отзыва
от
21300
за чел.
Нижний Новгород – один из красивейших городов России. Прогуляемся по главным улицам Нижнего Новгорода, почувствуем таинственность и мощь старинного го...
Нижний Новгород
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
от
12200
за чел.
Приглашаем Вас в тур выходного дня по Нижнему Новгороду. За время этого тура Вы сможете увидеть все основные достопримечательности города, а также нас...
Нижний Новгород

Туры на автомобиле

Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
29500
за чел.
Послушать чудесные истории обители, наполниться умиротворением и искупаться в святом источнике
Дивеево

Экскурсионные туры на несколько дней

Благодать дивного Дивеево. Осень-зима
Благодать дивного Дивеево. Осень-зима
10800
за чел.
Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жи...
Нижний Новгород
Благодать дивного Дивеево
Благодать дивного Дивеево
от
10800
за чел.
Удивительный тур выходного дня в крупный духовный центр русского православия – город Дивеево и один из самых древних и живописных городов – город Нижн...
Нижний Новгород
Были и легенды древнего Городца. Осень-зима
Были и легенды древнего Городца. Осень-зима
11500
за чел.
Экскурсионный тур «Были и легенды древнего Городца. Осень-зима» на 2 дня
Нижний Новгород
Были и легенды древнего Городца
Были и легенды древнего Городца
от
11500
за чел.
Вы не только познакомитесь с величественным Нижний Новгородом и его богатой историей, но и сможете подробнее узнать о промыслах Городецкого района: зо...
Нижний Новгород
Легенды Нижегородской земли. Осень-зима
Легенды Нижегородской земли. Осень-зима
от
18600
за чел.
Тур-погружение в атмосферу старинных русских городов. Познакомимся с архитектурой прошедших веков, историей России и узнаем очень много интересных фак...
Нижний Новгород
Легенды Нижегородской земли
Легенды Нижегородской земли
от
18600
за чел.
В этом туре Вы посетите столицу Приволжья – Нижний Новгород, знаменитый Шереметевский замок XVIII века и старинный купеческий город Городец. Вас ждет ...
Нижний Новгород
Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
11700
за чел.
Всего за 2 дня Вы насладитесь Волжскими панорамами, осмотрите монументальные соборы и прогуляетесь по купеческим улочкам старинного города. А затем от...
Нижний Новгород
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
11700
за чел.
Этот тур идеально подойдет для тех, кто ищет приключения, хочет познакомиться с историческим наследием России и готов погрузиться в мир старинных леге...
Нижний Новгород
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли. Осень-зима
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли. Осень-зима
5
3 отзыва
от
19850
за чел.
Тур выходного дня по трем замечательным городам: Нижнему Новгороду, Суздалю и Городцу. Вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков на...
Нижний Новгород

Последние отзывы о турах по Нижегородской области

  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Нижегородские усадьбы
    Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
    Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу
  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Нижегородские традиции. Весна
    Хотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставит равнодушным никого. Прекрасный тур, профессиональные гиды, прекрасная организация.
    Хотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставитХотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставитХотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставитХотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставитХотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставитХотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставит
  • У
    Усачева
    9 апреля 2024
    Нижегородские усадьбы
    Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
  • У
    Усачева
    9 апреля 2024
    По Нижегородскому краю весной
    Отличная поездка в Нижний Новгород, хороший сервис.
  • Д
    Дарина
    13 марта 2024
    Весеннее знакомство с третьей столицей России
    Все хорошо организовано, спасибо Светлане.
  • Л
    Лариса
    11 января 2024
    Нижегородская открытка
    Ездили в тур в новогодние каникулы. Получили очень много хороших впечатлений, познавательной информации. Побывали в палатах купцов: словно окунулись в жизнь людей того времени! Единственный минус тура - не предусмотрено организованных обедов, целых день очень тяжело без еды, тем более с детьми. Было предоставлено время для самостоятельного питания - но это очень не удобно прийти разом в кафе человек 10-15, стоять в очереди, потом быстро-быстро кушать, чтобы уложиться в отведенное время.
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
    Тур в Нижний Новгород «Новогодний калейдоскоп» очень понравился, интересные экскурсии, хорошие гиды, красивый город, отличная гостиница.
  • А
    Алина
    10 ноября 2023
    Нижегородская открытка
    Поездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. Было небольшое волнение. Впечатлений много. Появилось желание еще приехать в Нижний Новгород.
    Поездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. БылоПоездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. БылоПоездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. Было
  • Л
    Лебединский
    12 октября 2023
    По святым местам Нижегородским. Осень и зима
    Тур интересный, но мог бы быть посодержательней. В первый день экскурсия началась только с обеда. В последний день была только трëхчасовая пешая экскурсия по городу. Получается, что почти целый день прошёл впустую. На вокзале никто нас не встретил, как было описано в туре. Пришлось дозваниваться до принимающей стороне. Не предусмотрено питание в обед. Самостоятельно поесть не всегда удавалось, потому что или не достаточно было времени, или заведения питания были на перерыве, да и сориентироваться в незнакомом месте было не всегда просто. Большая благодарность экскурсоводу Наталье Ивановне Кравченко: очень эрудированный человек, внимательный, благожелательный. Поездка в Муром с ней выше всяких похвал.
    Тур интересный, но мог бы быть посодержательней. В первый день экскурсия началась только с обеда. В
  • Е
    Елена
    9 октября 2023
    По святым местам Нижегородским. Осень и зима
    Оцениваю тур на четвëрку, даже на четыре с минусом. По сути программа трëх дней растянута на четыре. В первый день экскурсия началась в полдень. В последний день только трëхчасовая пешая экскурсия по городу. Замечательный экскурсовод Наталья Ивановна Кравченко: знающий, любящий своë дело и туристов человек.
  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    По святым Нижегородским местам
    Добрый день! В целом все понравилось. Организация на высшем уровне. Все четко, во время. Очень понравилась гостиница «Кортъярд». Пожелание: пешеходную экскурсию по главным улицам делать в первый день, а не в последний (для того, чтобы лучше ориентироваться в городе).
  • Н
    Наталья
    11 августа 2023
    Нижегородские панорамы летом
    Нижний Новгород очень красивый и гостеприимный город! Необыкновенно волшебные Волжские просторы просто захватывают дух!!!
  • И
    Инна
    3 июня 2023
    Нижегородские этюды
    Спасибо большое! Всё - супер!!! Организация, экскурсии, экскурсоводы, но самое главное и чудесное - это те места, где мы побывали! Сколько неизвестных или забытых событий из истории нашей Родины! Великие Святыни Нижнего, Арзамаса, Дивеево! Спасибо!!!
  • Е
    Елена
    30 апреля 2023
    Нижегородские этюды. Весенний тур
    С "Большой страной" путешествую не первый раз. Очень довольна. Разнообразные маршруты, замечательные гиды. Всем спасибо за интересный и познавательный отдых.
  • О
    Ольга
    23 января 2023
    Нижегородские панорамы зимой
    Очень понравилось, спасибо огромное!
  • А
    Александр
    26 декабря 2022
    Нижегородский калейдоскоп. Весна
    Компактный тур, то что нужно. Всё самое интересное включено.
  • П
    Панкратова
    17 октября 2022
    Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
    Добрый день. Тур в Нижний Новгород очень понравился. Много свободного времени. Единственно, экскурсий в Семенове было немного многовато. Фабрику и дом Семена-лошкаря посетили с большим интересом, последняя экскурсия лично мне была в тягость. Девочка - экскурсовод очень старалась, и мне пришлось изображать интерес.
  • И
    Ирина
    6 сентября 2022
    Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
    Ездили в сентябре. Хороший тур, насыщенная, емкая программа на 3 дня. При этом остаётся то, что можно посмотреть самому.
  • А
    Алексей
    14 августа 2022
    Нижегородское турне летом
    Всё было прекрасно.
  • Е
    Елена
    22 июня 2022
    Нижегородские усадьбы
    Тур интересный, но в первый дерь обзорная автобусно пешеходная экскуисия при группе в 53 человека воспринималась плохо из- за плохой слышимости на улице. В последний день очерь хорошая прогулка по Покровке и Рождественской, группа всего 11 человек, но время выбрано не удачно(в 12-50, а номер освободить в 12 часов). День не сплонируешь, а занято всего 3 чсса.
All Airlines
ХорошоТам