О Ольга Нижегородские усадьбы Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.

О Ольга Нижегородские традиции. Весна Хотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставит равнодушным никого. Прекрасный тур, профессиональные гиды, прекрасная организация.

У Усачева Нижегородские усадьбы Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.

У Усачева По Нижегородскому краю весной Отличная поездка в Нижний Новгород, хороший сервис.

Д Дарина Весеннее знакомство с третьей столицей России Все хорошо организовано, спасибо Светлане.

Л Лариса Нижегородская открытка Ездили в тур в новогодние каникулы. Получили очень много хороших впечатлений, познавательной информации. Побывали в палатах купцов: словно окунулись в жизнь людей того времени! Единственный минус тура - не предусмотрено организованных обедов, целых день очень тяжело без еды, тем более с детьми. Было предоставлено время для самостоятельного питания - но это очень не удобно прийти разом в кафе человек 10-15, стоять в очереди, потом быстро-быстро кушать, чтобы уложиться в отведенное время.

И Ирина Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде Тур в Нижний Новгород «Новогодний калейдоскоп» очень понравился, интересные экскурсии, хорошие гиды, красивый город, отличная гостиница.

А Алина Нижегородская открытка Поездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. Было небольшое волнение. Впечатлений много. Появилось желание еще приехать в Нижний Новгород.

Л Лебединский По святым местам Нижегородским. Осень и зима Тур интересный, но мог бы быть посодержательней. В первый день экскурсия началась только с обеда. В последний день была только трëхчасовая пешая экскурсия по городу. Получается, что почти целый день прошёл впустую. На вокзале никто нас не встретил, как было описано в туре. Пришлось дозваниваться до принимающей стороне. Не предусмотрено питание в обед. Самостоятельно поесть не всегда удавалось, потому что или не достаточно было времени, или заведения питания были на перерыве, да и сориентироваться в незнакомом месте было не всегда просто. Большая благодарность экскурсоводу Наталье Ивановне Кравченко: очень эрудированный человек, внимательный, благожелательный. Поездка в Муром с ней выше всяких похвал.

Е Елена По святым местам Нижегородским. Осень и зима Оцениваю тур на четвëрку, даже на четыре с минусом. По сути программа трëх дней растянута на четыре. В первый день экскурсия началась в полдень. В последний день только трëхчасовая пешая экскурсия по городу. Замечательный экскурсовод Наталья Ивановна Кравченко: знающий, любящий своë дело и туристов человек.

Е Елена По святым Нижегородским местам Добрый день! В целом все понравилось. Организация на высшем уровне. Все четко, во время. Очень понравилась гостиница «Кортъярд». Пожелание: пешеходную экскурсию по главным улицам делать в первый день, а не в последний (для того, чтобы лучше ориентироваться в городе).

Н Наталья Нижегородские панорамы летом Нижний Новгород очень красивый и гостеприимный город! Необыкновенно волшебные Волжские просторы просто захватывают дух!!!

И Инна Нижегородские этюды Спасибо большое! Всё - супер!!! Организация, экскурсии, экскурсоводы, но самое главное и чудесное - это те места, где мы побывали! Сколько неизвестных или забытых событий из истории нашей Родины! Великие Святыни Нижнего, Арзамаса, Дивеево! Спасибо!!!

Е Елена Нижегородские этюды. Весенний тур С "Большой страной" путешествую не первый раз. Очень довольна. Разнообразные маршруты, замечательные гиды. Всем спасибо за интересный и познавательный отдых.

О Ольга Нижегородские панорамы зимой Очень понравилось, спасибо огромное!

А Александр Нижегородский калейдоскоп. Весна Компактный тур, то что нужно. Всё самое интересное включено.

П Панкратова Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима Добрый день. Тур в Нижний Новгород очень понравился. Много свободного времени. Единственно, экскурсий в Семенове было немного многовато. Фабрику и дом Семена-лошкаря посетили с большим интересом, последняя экскурсия лично мне была в тягость. Девочка - экскурсовод очень старалась, и мне пришлось изображать интерес.

И Ирина Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых Ездили в сентябре. Хороший тур, насыщенная, емкая программа на 3 дня. При этом остаётся то, что можно посмотреть самому.

А Алексей Нижегородское турне летом Всё было прекрасно.